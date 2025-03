La vida se encarga de darle a cada cual lo que merece

Lo más importante es que el ex narco terrorista presidente y sus aliados, tienen que ser juzgados ante La Haya, por el delito de lesa humanidad (crímenes que atentan contra los derechos humanos de la población civil), por el 1.4 millones de mexicanos que murieron debido a la incompetencia y a los caprichos irracionales y viscerales, tanto del narco terrorista ex presidente, como de su “comalada” (conjunto de cosas que se producen al mismo tiempo) de millonarios, quienes han robado al pueblo mexicano cerca de 200 mil millones de pesos.

¿Dónde está la justicia?, ¿Dónde está la moral?, ¿Dónde está la realidad?, todo esto solo demuestra que estas gentes no son más que unos hijos de pu…, que nada más se han dedicado a robarle al pueblo.

Queremos justicia, por ello es importante y necesario que La Haya, exija la presentación de todos los involucrados, para que respondan por sus hechos, principalmente por los homicidios cometidos durante la pandemia, así como también es importante que Estados Unidos actúe de inmediato en el arresto del huésped de Palacio Nacional, donde “se dice” se resguarda el hipócrita de López Obrador.

Ya no es, ni puede ser, que los mexicanos sigan bajándose los pantalones y las mexicanas de Morena, sigan subiéndose las naguas, para que sigan cometiendo esta cantidad de violaciones a la República Mexicana.

Eso ya es inaceptable mexicanos, debemos tomar las medidas necesarias para hacer que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sean también corresponsables de todos los delitos que se siguen cometiendo.

Le deseamos de todo corazón, a esta bola de malditos, que reciban el castigo que merecen, para que los mexicanos que amamos a la República, a la ley y al Estado de Derecho, al unísono, declaremos traidores y asesinos a estos maquiavelos, que tendrán que presentarse ante la justicia.

Exigimos a Estados Unidos y a las leyes americanas, que actúen, para que a los narco terroristas, miembros de Morena junto con López Obrador y su familia, sean inmediatamente arrestados y presentados ante la instancias regidoras de justicia, para lavar y limpiar al país de tanta miseria y dolor que han causado a nuestros connacionales.

Así sea, saecula, saeculorum. Por el respeto a la justicia divina.

Telegrama dirigido a Clara Brugada (¿Quién eres tú?) Atypical Te Ve

Clara, quién eres tú, para modificar la fiesta de los toros.

Qué ¡imbécil!, te asesoró para cambiar las reglas de un arte que inició hace tres siglos.

Y qué tan ignorante puede ser en recomendar esos cambios.

Y para el colmo, también darles en la ma… a más de 150,000 trabajadores que colaboran en esta industria de la tauromaquia.

Y todo, porque tú, al igual que Andrés, odian a España que fue el país que creó esta fiesta.

Y si hablas de maltrato a los toros, por qué no cancelaste los palenques en donde los gallos se hacen literalmente mie…

O, por qué no cancelaste la pelea de perros a muerte.

Y por qué no cancelaste el rastro donde maltratan mil veces más a las pobres reses, que a los toros de lidia.

Y por qué no has cancelado a las empresas que producen pollo y pescado.

Yo sé por qué, porque esas industrias, Clara, literalmente te valen ma…

A ti, lo único que te importa es quedar bien con Claudia, para que te ponga tu estrellita.

Clara, como jefa de gobierno, además de ser bien obscura, qué chiquita eres.

Familia Atypical, este es el telegrama semanal de los jueves sigan disfrutando de la programación de Atypical y nos vemos la próxima semana, Dios mediante.

Carta de Carranza

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ha decrecido en el otorgamiento de los derechos de los que goza todo mexicano y extranjero que se encuentre en territorio nacional. Durante el neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación, con su llamado segundo piso se ha determinado la forma arbitraria y demagógica con la que debe de ser conducido jurídicamente el Estado.

Estas características, entre otras muchas, le han hecho aminorar en energía y brío para poder proveer e impartir justicia en forma adecuada, ahora a nuestra justicia se le va a controlar para desproteger al justiciable.

Se ha perdido su justificación histórica.

El ejercicio del poder se ha vuelto incontrolable. La tendencia anterior de limitar las actividades de gobernantes y autoridades, que era propia de nuestro México ha decrecido y en el hoy los detentadores del poder se estiman místicamente legitimados para cometer todo tipo de tropelías jurídicas con el objeto de que sea obedecida su autoridad política.

Nuestro Pacto Federal, por desgracia y para desgracia de nuestro México, ha perdido su fuerza real y efectiva. El Estado tiende a someter a los gobernados y justiciables a un control pleno y tajante.

Debido a ello la unidad política de la que gozábamos con antelación los mexicanos, en el hoy, se ha tornado problemática; con sus nuevos ordenamientos la Cuarta Transformación de la Nación y su segundo piso, pretenden salvaguardar los intereses de corrupción e impunidad de todos sus aclamadores.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., advierte que la redacción de múltiples modificaciones significa que en el sistema jurídico nacional ha decrecido aquello que fue nuestra Supremacía Constitucional, que múltiples de esos nuevos mandatos se han separado de la letra y espíritu de la Carta Magna.

Con todas esas reformas se ha buscado centralizar la justicia, se ha perseguido nulificarla, se ha logrado eliminarla, con el pretexto de fortalecerla.

Con tanta absurda modificación a nuestra Suprema Ley el poder político se está convirtiendo en un poder impositivo, en un poder de impostura.

México se encuentra desgarrado por tanto conflicto derivado de una justicia selectiva. Las togas independientes de la Nación tiene la obligación de salvarlo. Hay que hacerlo.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C.

Pide permiso para que 155 militares armados de EU entren a México (El Universal)

La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado un oficio donde solicita autorización para que 155 militares de Estados Unidos ingresen armados a territorio mexicano para participar en ejercicios de adiestramiento, lo cual fue avalado este mismo miércoles en fast track por la Comisión de Marina.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la solicitud de permiso este miércoles, la cual fue discutida de manera inmediata por dicha comisión legislativa y que, se espera sea ratificada por el pleno, en las próximas horas.

El dictamen avalado autoriza el ingreso a territorio mexicano de elementos de las Fuerzas de Infantería de Marina del Comando Norte de Ejército de los Estados Unidos de América, para participar en un ejercicio de adiestramiento.

Los elementos estadounidenses participarán en el "Ejercicio Bilateral Anfibio Fénix 2025", que se llevará a cabo en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 (Cenerag-4), de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

El senador Manuel Ladrón Huerta de Guevara, de Morena, indicó que votarán a favor del dictamen, porque es un momento importante para el país y porque la coordinación bilateral permitirá el adiestramiento de los marinos mexicanos, con el consecuente reforzamiento del respeto al Estado de Derecho.

El presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Moreno, explicó que, a solicitud de la titular del Ejecutivo Federal, se pide la autorización del Senado para el ingreso de una delegación de 155 elementos de la Marina del Comando Norte de Ejército de Estados Unidos, con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial.

El senador agregó que el evento "Ejercicio Bilateral Anfibio Fénix 2025" se llevará a cabo del 24 de marzo al 23 de abril del año en curso, en tres fases: la primera del 24 de marzo al 1 de abril; la segunda, del 7 al 23 abril; y la tercera, del 21 al 23 de abril.

Moreno Cárdenas señaló que también se solicita la salida fuera de los límites de territorio nacional a 53 elementos de la Marina Armada de México, así como el buque apoyo logístico ARF Isla TiburónVAL-01, a fin de trasladar a territorio nacional a personal de la Marina del Comando Norte de Ejército de los Estados Unidos, zarpando el 28 de marzo, de la Isla Santa Margarita, Baja California Sur a San Diego California, retornando al país 6 de abril de 2025.

Afirmó que al término del ejercicio la delegación de la Armada de México realizará la conducción de las tropas americanas, el 24 de abril, a San Diego California para retornar al país el 4 de mayo de 2025.

#TeneBrozo: pistas que rodean el rancho del terror y la búsqueda urgente de una nueva chamba para Fernández Noroña. (Brozo)

Chamacas, chamacos ya que nos tocó vivir en un circo muy decadente, vamos a la primera pista.

Número uno, hay mis chamacas, mis chamacos hijos de las mismas penurias que me cargo yo, ya para nadie es sorpresa las tantas idioteces que caben en un solo régimen y miren que hemos padecido cualquier cantidad de bazofia política en los últimos 100 años, eh, aquí vemos muy campante a la mal llamada cuarta transformación, ganando clientela, fanaticada, esbirros, cómplices y elecciones a lo largo de dos sexenios, muy felices los cuatroteros chin… y jode al país desde su segundo piso, continuando con la degradación de un estado que ya no sirve ni para garantizar la seguridad, ni los derechos básicos, ni del pueblo bueno, ni del pueblo malo, ni del pueblo peor, en esta borrachera de propaganda y poder pedorro, estaban vitoreándose a sí mismos la presidenta y sus lacayos, cuando aparece en los mapas de México y el mundo Teuchitlán, ah, comienzan a circular las imágenes dantescas, los cientos de pares de zapatos, las mochilas, las prendas personales de tantas y de tantos que quizás sean parte de las osamentas y de las cenizas que hacen terrorífico al Rancho Izaguirre, centro narco de reclutamiento, de adiestramiento y de exterminio, a una hora de Guadalajara, camino a Puerto Vallarta.

Ahora ya sabemos de ese rancho, desde cuándo existe, y ya sabemos que tuvo dueños, ya sabemos gracias a las investigaciones, que los narcos les arrebataron su propiedad bajo amenaza de muerte, sabemos fechas y con las fechas hasta se puede saber qué autoridades tuvieron conocimiento de los nuevos habitantes y sus bellas actividades.

De verdad, chamacas, chamacos, de verdad podía ser sorpresa que después de una estrategia tan tramposa como la “abrazos no balazos”, después de tantas visitas presidenciales a Badiraguato, después de las sospechosas elecciones intermedias del 21 y el control regional en las presidenciales del 24, después de que Estados Unidos nos embarra en la jeta la colusión del gobierno con los cárteles del narco, de veras ustedes creen, de veras sería sorpresa, que nuestra tierra comenzara a vomitar los cadáveres escondidos en sus entrañas, de veras sería sorpresa que las madres buscadoras desamparadas y estigmatizadas por los últimos dos gobiernos, no vieran con los infiernos, donde los demonios se tragaron a sus hijas y a sus hijos y a sus hermanos o a sus maridos.

Somos un país enorme chamacos, ¿cuántos hornos?, ¿cuántas fosas?, ¿cuántos paredones?, ¿cuántas orcas?, ¿cuánto ácido?, ¿cuántos huesos ¿cuánta ceniza? podremos encontrar en un país gigante, donde las mafias más famosas y peligrosas del mundo gozan de la tolerancia y las consideraciones del Estado.

Cuántos videos más, de los cárteles de la droga presumiéndonos sus ideales y sus códigos, podríamos contestar así de bote pronto, como el más idiota de la corte “¿y quién dice que esos 200 zapatos son de personas desaparecidas?”, hijo de la chi… pobre pe… y presidencia pues agarró por la vía Andreciana, Andrés Manuelina, que ya conocemos todos, presidencia remite la tragedia a una campaña sucia negra, carroñera y millonaria, en contra de su gobierno y del botijón de Palenque, ay, pobre, pobre, pobre, que en sus primeros 6 meses ya encontró su propio Ayotzinapa, acaban de decir que esta tragedia no sería nunca su talón de Aquiles, pero, acuérdate que igualito, igualito que tú dijo el pin… Aquiles entrando a Troya… hashtag, todo se paga. ¡Órale!

Pista número dos.

“Ya déjenlo en paz, por favor, ya déjenlo en paz, ya estuvo suave montoneros, cab…, déjenlo, déjenlo en paz”, así la súplica, “no se vale, no, no se vale que sigan molestando y hostigando y chin… a un hombre que lo dio todo güey por la patria y hoy lo único que quiere es estar echando la hueva en su hamaca, admirando sus logros y solado como presidente ya déjenlo en paz”, pero mis niños, por más que quiero pues no puedo dejar de pensar en él, en mi primo hermano y en todo lo que hizo y en todo lo que no hizo, cómo dejar en paz al ca… que destruyó la República, al que desapareció el Estado de Derecho y consumó su venganza contra el Poder Judicial ¿cómo dejar en paz, al que decidió aliarse con el crimen organizado para ganar elecciones a cambio de entregarle el territorio? ¿Cómo dejar en paz al de los 200,000 muertos? ¿Cómo dejar en paz al que dejó sin medicamentos a los niños con cáncer? ¿Cómo dejar en paz al que le dio la espalda al movimiento feminista ¿Cómo dejar en paz al que se burlaba de las masacres, ja, ja, ja, ahí están sus masacres, ¿Cómo dejar en paz al que utilizó todos los recursos del Estado para perseguir a sus críticos? ¿Cómo dejar en paz al que nunca quiso recibir a las madres buscadoras porque tenía que cuidar su investidura? ¿Cómo dejar en paz al que prometió encontrar a los 43 y solo confirmó la verdad histórica de Peña Nieto? ¿Cómo dejar en paz al que desapareció a los organismos autónomos? ¿Cómo dejar en paz al que llenó de odio y polarización a todo el país? ¿Cómo dejar en paz al que endeudó a la patria, con tal de construir su ejército electoral?... No, no, no, perdóname, aquí sí, perdóname, pero discúlpame, perdóname yo sé que es molesto que te recordemos el terrible sexenio de Andrés, de mi primo hermano, sé que tú nunca lo vas a decir, pero sí, sí estuvo de la chin… y media, así que perdóname, ni perdón ni olvido, Andrés, ni perdón ni olvido, ca… ¡Órale!

Pista número tres.

Oigan mis niños y mis niñas, querubes y serafines, más allá de todos los follones que trae nuestro México cargando, que si la inseguridad, que si la violencia más perra que nunca, que la economía en alfileres, que la salud en la cuerda floja, que Trump y sus arrebatos, hay un temita muy espinoso que nos tocó ver a todos, pero que creo que todavía no le damos bien el golpe, ca… ¿se acuerdan de aquel domingo del desaire en el zócalo? ¿se acuerdan, eh, ya se van a cumplir 15 días de que vimos a Monreal, a Adán Augusto, al güero Velasco, a Luisa María y anexos, darle la espalda a Claudia, por estarse tomando la foto con Andy López Beltrán, pareciera, pareciera que no pasó a mayores, presidencia minimizó, a ella le gusta mucho minimizar, ella se la pasa minimizando y en esa ocasión minimizó que no hayan notado su presencia diciendo, pues que estaban distraídos, todos sabemos que quiso decir que andaban en la pen… pero, minimizó todo llamándolos distraídos.

Los distraídos quisieron también minimizar los daños ofreciendo disculpas por las redes sociales, todos vimos los mensajes patéticos, con ese tacto y con esa elegancia, solo equiparable al de una avispa queriéndote picar los huevos, no, detalles, más detalles, menos de ese argüende, lo que quiero advertir es que además del pin… zafarrancho que nos cargamos, ahora vamos a tener que lidiar con lo que comenzó ese domingo de verbena cocalina, ese domingo, arrancó oficialmente la crisis interna del movimiento del partido y del gobierno de Morena, no me dejen mentir se los suplico, esa foto del desaire, es la imagen más fiel que tenemos, hasta ahora, ya vimos cómo le dieron la espalda con la presidencia de la CNDH, ya vimos cómo manosearon su ley anti nepotismo, ya vimos cómo la separaron de la decisión colegiada de mandarle 29 malandros a Trump, todos vimos, como sus compañeros la ningunearon en pleno zócalo, mero enfrente del Palacio Nacional, por treparse en la foto con el delfín de chocolate.

Lo que ocurrió ese domingo frente a todos, no es nomás una anécdota caga… entre un personaje y unos carcamanes queriendo ma…, de lo que sea ma…, no, no, no, ese es el nuevo nivel 4T, de la dictadura perfecta.

Los de antes, se arrastraban y mam…, pero siempre dentro de un marco republicano e institucional, los de ahora, ya lo hacen en una sinergia descarada y asquerosamente monárquica. ¡Que vivan los López!, ¡Que viva el rey! ¡Órale!

Búsqueda de una nueva chamba para Noroña.

Mis chamacas, mis chamacos, esta semana pues sí tuvimos una misión especial pues bastante, bastante difícil, bastante compleja, eh, compleja porque finalmente ustedes saben lo que ha pasado en los últimos días ya todo el mundo empezó a preguntarse ¿qué vamos a hacer con Noroña? ¿Qué vamos a hacer con Noroña? porque ya ves que le dieron lo de la presidencia del Senado, y lo dijimos aquí, se volvió inmam…, no, pero no solamente se quedó ahí a propósito de Teuchitlán empezó a volverse miserable el cab…, entonces mucha gente ya no lo quiere ver ahí en la Cámara de Senadores porque dicen "¿Cómo nos va, cómo nos va a representar en algo, alguien, que es tan miserable con un tema tan difícil, tan doloroso? incluso sus propios compañeros ya empezaron a decir, "No pues sí se la jaló cab…, “o sea, sí se la ma…” o sea, así, sus propios compañeros.

Entonces nos abocamos a hacer un, como dicen los profesionales, un focus group de 100 personas, entre, vamos a decir simpatizantes de Morena y gente que no tiene nada que ver con la simpatías de Morena, para ver qué hacemos con Noroña, y es un follón, porque ya vimos todos que, pues, le gusta viajar en primera, cab… y le gusta ir a Nueva York seguido, y de vacaciones a Europa, acaba de estar en… está en Europa, o sea, ustedes vieron el éxito que tuvo en Estrasburgo, ca…o sea, todo el mundo hasta… bueno, o sea, no cupo la gente para escucharlo y esto imagínate el daño que ya le hizo y que le puede hacer ¿qué hacemos con él?, nos reunimos en este focus group?, ¿cómo podemos hacer que mantenga más o menos, pues, el modito de vida que le gusta, pero que no haga tanto daño?, a la sociedad por un lado y a su partido por el otro, porque también, o sea, hay que balancear, no, entonces el focus group trae estas opciones a ver ¿qué les parecen a ustedes las chambitas de Noroña, cuáles podrían ser.

Mira, por ejemplo, podría ser chófer de presidencia, eh, o sea está dentro del ambiente está muy arriba posicionado, oye cosas, saluda a gente, no, “ay, adiós, no”, puede ser esa opción.

Otra opción que se nos ocurrió es la siguiente, puede ser también, lo podemos poner de piloto de Mexicana, creo que son dos pu… aviones no, o sea, sí, entonces puede tomar su curso, incluso lo puede hacer en Estados Unidos, y ya le das un cargo de piloto de Mexicana y eso pues andar con la gente y platicar, “mi capitán Noroñas”, “capitán Noroñas” “¿cómo está mi capitán?”, todo el pe…, pero lo mantienes ocupado y en el aire, o sea, lejos de la tierra, lejos de la tierra, donde además le gusta estar, lejos de la tierra, esa puede ser otra opción.

Otra que también es muy posible y se puede conseguir, eh, sería agente del Tren Maya, eso sería increíble porque además, pues el sureste, no, tan, tan particularmente importante, sobre todo para su movimiento, el sureste, y el Tren Maya que es proyecto de su mentor y jefe, no, entonces podría estar platicando con la gente, eh, podría vender libros, a él le gusta vender libros, entonces en los viajes, hasta donde sé, de pronto son muy lentos y son muy largos, “oiga yo le quiero recomendar este libro”… “a cómo que gusta”, “Muchas gracias, muchas gracias don Gerardo” “a toda ma…”, “Oiga, yo lo leí este y me parece una cosa muy bonita”, “ah, muy bien”, y está ocupado y no hace daño, no, y lo tienes ahí en el tren.

Ahora, otra opción que también, bueno hay quien lo dijo y así se votó, secretario de la mujer, o sea, si finalmente Citlalli, pues no hace nada, él haría lo mismo, no, y un poco la gente ya tiene, está un poco de animadversión, a decir, ni le toques el tema porque va a decir una barbaridad, va a insultar a alguien, pero lo mantienes ahí y tiene juntas con la presidenta, o sea, lo mantienes ocupado en un tema, que ni el gobierno anterior, ni este, van a mover jamás, no, con referencia a la mujer puede ser ese.

También puede ser otra opción, que salió en el focus group, que es el director de relaciones públicas de Aztlán Parque Urbano, o sea, finalmente es un centro de entretenimiento si tú quieres, o sea, es atractivo, eh, su presencia le daría también un rasgo zoológico, no, en vez de aventarle fruta al changuito, pues no…, platicas con él y él te dice en qué consiste y toda esta cuestión y le gusta hablar de cultura, porque él tiene esa onda de que sabe mucho y que ha leído mucho, entonces ahí podría estar, sin dar lata.

Otra opción, pues a lo mejor un poco más radical, pero como secretario de turismo de Tlaxcala, o sea, que promueva a Tlaxcala por todo el mundo, entonces lo tienes viajando, o sea, te lo quitas de encima, oye, que vamos a promover las bellezas de Tlaxcala en Dubái, vete cab…, vete, suerte, adelante, va a comer bien, va a volar en primera, esas cosas que a él le llaman y que lo hacen sentirse importante, eso podría ser.

También otra que yo creo que esta podría ser la buena, en lo personal, director nacional de la casa de retiro, en La chingada, ahí tienen una casetita en la entrada, entonces lo puedes poner en la casetita y está cuidando, a su ídolo, acuérdense ustedes que Andrés Manuel siempre lo peluseó, “oiga”, que… “presidente…” ahorita te veo, “oiga presidente”… luego, “oiga, cuándo me recibe”…, ajá, sí, adiós”… así lo trae, así lo trajo, entonces sería una gran cosa que estuvieran diario juntos, uno sirviendo y el otro mandando, pero ya no tendría pretexto para no saludarlo, para no tomarlo en cuenta, para saber que existe y él estaría feliz, Gerardo estaría feliz tratando de servir a quien es el ídolo del movimiento y el diosito de barro desde 2018.

Esto también podría ser una opción, todo por hacerle el bien a Gerardo porque ya está muy dañado, ustedes, o sea, lo comentamos aquí, oye qué Inma… está este cab… y luego ya se volvió miserable, “oye, pero quién dice que esos 200 pares de zapatos son de desaparecidos”… no ma… , no, entonces esas opciones podrían servir para mantenerlo lejos, fuera del dolor que puede provocar a la gente, y fuera del daño que le puede provocar a su movimiento, ojalá todo esto llegue a los oídos que tienen que llegar y nosotros no hacemos más que tratar de servir de la mejor manera posible. ¡Órale!

