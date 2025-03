La vida te da sorpresas

Al interior de Morena ya no son tan reacios respecto a los filtros que se podrían aplicar en la conformación del nuevo padrón de afiliados, cuyo trabajo de integración se realiza desde enero y se espera concluye en diciembre de este año, y se mentalizan para sorpresas no tan gratas, para encontrarse con nombres que no hace mucho veían como enemigos políticos.

Y es que en las idas y vueltas de la política, en esa montaña rusa del quehacer público, donde un día estás en la cima, y al siguiente año se acabó el poder y el control, no todos se resignan a desaparecer como figuras públicas y buscan a toda costa mantenerse bajo las siglas que sea.

Pues bien, en ese contexto hay que decir que las siglas que a todos enamoran son las de Morena, organismo político que está en su apogeo y goza de todas las simpatías del electorado, partido en el cual todos quieren estar y participar porque el triunfo es seguro.

En algunos casos, hay que decir, las figuras políticas no solo se aprovechan de la marca, sino también suman al partido con el trabajo realizado en los distintos cargos ocupados, pero esos casos son los menos.

Pues bien, en ese orden de ideas diremos que en Morena, en ese trabajo de afiliación que realiza seguramente se convertirá en una caja de sorpresas en los próximos meses cuando se conozca a cabalidad todas las nuevas adquisiciones, ya sea para hacer bulto, o con posibilidades reales de contender por un cargo de elección popular.

Los llamados morenos puros no descartan que en el nuevo padrón de ese partido se encuentren nombres como el de Lili Campos, ex presidenta municipal de Solidaridad y quien se ha cobijado en el manto protector del diputado federal Ricardo Monreal, aunque hay que decir también que ese cobijo no es garantía de nada.

Algunos creen que sería únicamente para engrosar la lista de afiliados, que no hay posibilidad alguna de que sea postulada por un cargo en el 2027, ya que hay muchos, y fundadores de ese partido, que desean contender y tienen todo el derecho, además que en Playa del Carmen, Estefanía Mercado ha iniciado un gobierno con muchas obras y acciones que marcan la diferencia con el pasado que encabezó precisamente Campos con las siglas del PAN-PRI.

Así las cosas en Morena, donde las sorpresas podrían no ser muy agradables para muchos, pero en estos casos lo importante será estar unidos y no permitir que aquellos que buscan el cobijo de la marca logren el objetivo de ser postulados, dado que el argumento hasta ahora para aceptar todo tipo de figuras en ese partido, es cumplir con la meta de afiliación sin importar los nombres. Hasta la próxima.