Daniel Orlando, de Cancún, hace girar todas las sillas de La Voz Kids

CANCÚN, Q. Roo.- Daniel Orlando Ramírez, de 13 años, es el fiel representante del estado de Quintana Roo en el programa “La Voz Kids”, donde cerró con broche de oro la tercera noche de audiciones con el tema “Perfect” y, aunque hizo girar todas las sillas, tenía muy claro que quería irse con Lucero, a quien le dedicó un pedacito de “Hermoso cariño”.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Dani comparte que quiere llegar lejos y poner el nombre del estado en alto, actualmente radica en Playa del Carmen y busca ganar este gran concurso de talentos.

Originario de Puerto Vallarta, Jalisco, Daniel es residente de Quintana Roo desde hace cuatro años y decidió viajar a la Ciudad de México para hacer casting en este famoso reality, motivado siempre por el cariño de su familia.

“Llevo dedicándome a la música desde los 7 años, empecé a cantar a los seis y me encantó, desde entonces le fui agarrando el amor al canto y comencé a hacerlo de manera profesional, mi talento es natural pero ya he tomado clases, me encanta cantar porque así me libero de todos los problemas que voy pasando en la escuela y todo, por eso decidí entrar a la voz y ha sido una experiencia muy padre”, expresó Dany, quien aseguró que si no fuera por la motivación de su familia y amigos, no estaría donde ha llegado.

“Me quedé en el equipo de Lucero, luego de hacer varias audiciones muy padres, hice muchos amigos, pasamos muchos filtros, el casting estuvo riguroso, yo fui a hacerlo a la Ciudad de México con mi familia”.

“Ya después de pasar los filtros me quedé, preparé mi canción porque me dijeron que tenía que prepárame para cantar enfrente de los coaches, los conocí a todos y fue una experiencia muy padre”.

“Ahora que ya estoy en el equipo de Lucero regreso a la Ciudad de México cuando comiencen Las Batallas y cantar frente a las personas que me tocan, estoy muy emocionado”.

Viene de una familia de cantantes

El talento que Dany tiene es nato; sin embargo, lleva la vena artística en la sangre pues está rodeado de una familia de cantantes.

“Todos somos cantantes en mi familia, menos mi papá, pero él es mucho de oído, el sabe quién está o no desafinado, mi madre y mi hermana cantan espectacular, mis abuelos son cantautores, toda la familia y soy el primero que lo está haciendo de manera profesional”, expresó y detalló que su meta es llegar muy lejos en La Voz Kids.

“Mi meta es llegar lo más lejos posible en el programa, estoy muy feliz de haber quedado y es algo que me emociona mucho porque de más de 20 mil niños, quedamos solo 100 en La Voz, es una emoción muy grande que no se puede describir. Cuando me dijeron que iba a La Voz me quedé sin palabras”.

Continúa en la escuela

“Sigo estudiando, voy a la escuela normal, falté un poco en las audiciones pero regreso y me pongo al corriente, voy súper bien, empezaré a jugar basquetball como lo hacía antes y seguiré con mis clases de canto. Voy a darle con todo, estoy representando a Quintana Roo a ver hasta dónde puedo llegar”, puntualizó.