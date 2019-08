Langostas arrasan con los cultivos en Playa del Carmen

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La plaga de langosta que afecta desde hace semanas al municipio de Solidaridad ha destruido 150 hectáreas de cultivos, principalmente pastizales, además de árboles frutales.

De acuerdo con Raúl Méndez Briseño, presidente de la Asociación Ganadera Local, en las últimas dos semanas, la afectación alcanzó a 50 hectáreas.

“Nos sigue afectando la langosta considerablemente, es una situación de emergencia, porque no se va, no como hace algunos años que duró unas cuantas semanas, ya cumplimos dos meses con este tema y nos ha mermado no sólo en los árboles frutales, como el limón o el mango, también en los pastizales que se le da al ganado para comer”, comentó.

La zona del municipio donde la langosta afecta es principalmente al norte, donde se encuentran las rancherías concentradas en comunidades como Vida y Esperanza y Santa Cecilia.

En esos lugares existen áreas de producción relacionadas con las actividades del sector primario, como la ganadería, agricultura y apicultura.

Ayer, los productores se reunieron con representantes de sanidad vegetal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpe).

Méndez Briseño destacó que fue el primer acercamiento que tuvieron con el objetivo de tratar el tema a nivel científico para buscar lo más pronto posible una solución.

La plaga empezó a registrarse desde junio pasado, comiendo en un principio las hojas de los árboles cítricos, pero al acabarse, comenzaron a alimentarse de los pastizales.

Comentó que las pérdidas son incalculables, pero podrían sobrepasar millones de pesos.

En el portal Naturalista de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) tienen identificada a la especie como Langosta Migratoria, que se distribuye en varias partes de Norteamérica.

La presencia de la plaga de langosta, se suma a los estragos que provoca la sequía que afecta a ese municipio desde principios de año, que se ha complicado por la escasa precipitación pluvial.