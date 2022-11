Lanzan convocatoria para la segunda Carrera 21k en Chetumal

La mañana de este jueves se llevó a cabo la presentación oficial de la convocatoria para la Segunda Edición de la Carrera Atlética 21K, misma que se realizará nuevamente en la capital del estado el próximo 23 de julio del 2023, con una participación aproximada de mil 500 atletas y en la que se contará con una bolsa de más de 150 mil pesos en efectivo.

Antonio Prado, coordinador general del comité organizador, ofreció los detalles de este evento, que tendrá un trayecto total de 21.097 kilómetros, recorriendo y disfrutando cada rincón del boulevard bahía, ícono principal de la capital del estado.

Mencionó también que este evento seguirá siendo una carrera incluyente y con un arranque puntual, por tanto, los horarios de los disparos de salida serán: 5.50 am para los participantes en sillas de ruedas y débiles visuales ambas ramas, a las 6 am 21K ambas ramas; a las 6:05 am 10k ambas ramas; 6:10 am 5k ambas ramas.

Añadió que las inscripciones quedan abiertas a partir de este mismo jueves, y los interesados podrán registrarse en línea y en puntos de venta físicos.

La entrega de kits para los corredores participantes será en el Centro de Convenciones de Chetumal-Bacalar, el día sábado 22 de julio de 09:00 am a 7:00 pm.

La bolsa de Premios del Medio Maratón, 21K Chetumal 2023 será de más de 150 mil pesos y en la cual los ganadores absolutos del 21K serán acreedores a un premio de 15 mil pesos y habrá bolsa por categoría para la distancia de 21 kilómetros y bolsa para las categorías de personas con discapacidad.

Además, las tres primeras mujeres y tres primeros hombres quintanarroenses en cruzar la meta para 21K, tendrán un reconocimiento especial, por haber participado en este gran evento que se ha logrado sea tan representativo para la ciudad capital, expuso.