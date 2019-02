Regidores podrían perder su cargo por incumplidos

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los directores de las diversas áreas del Ayuntamiento de Othón P. Blanco que no presenten su Programa Operativo Anual (POA) a más tardar el próximo miércoles, serán sujetos a sanciones.

Edwin Alejandro Rivera Romero, secretario general de la comuna, informó que esas medidas fueron acordadas y aprobadas por los integrantes del cabildo, por lo que tienen que ser acatadas.

En la sesión de cabildo efectuada el jueves pasado, algunos regidores reclamaron a José Luis Murrieta Bautista, encargado de despacho de la Presidencia municipal, que los POA de las diversas direcciones del ayuntamiento, no habían sido dados a conocer, ni entregadas para su revisión.

Ante los reclamos de los regidores María Hadad Castillo, Cinthya Yamilé Millán Estrella y Manuel Valencia Cardín, principalmente, el encargado de la Presidencia sólo comentó: “yo no había tomado esos acuerdos”.

Rivera Romero expresó que los acuerdos que se toman en cabildo no son tomados por una o dos personas, son en general al igual que los reglamentos, por lo tal deben de ser cumplidos, independientemente de quienes los hayan hecho.

“Estoy apenado porque hay acuerdos que no se han cumplido, algunos porque son circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pero hay otros que sí podemos solventar y no lo estamos haciendo y eso me preocupa”, mencionó.

En el caso específico del POA, el encargado del despacho señaló que los recibió en tiempo y forma y se está a la espera de hacerlos llegar a la Secretaría General y del conocimiento del cabildo.

Entre otros acuerdos del cabildo no acatados por José Luis Murrieta Bautista, fue el de la instalación del comité interinstitucional y multidisciplinario para atender la crisis ecológica y sanitaria por el manejo de los residuos sólidos, el cual debió de entrar en funciones el pasado miércoles.