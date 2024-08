Las acciones de las personas te dirán todo lo que necesitas saber sobre ellas

Es importante insistir, si hay un fraude, o como lo parece, de que si hubo un fraude en relación a todo lo que fue la votación, por este hecho, debería de cancelarse el nombramiento de la supuesta presidenta, hasta que no quedará cien por ciento demostrado que si fue legal, ya que es un delito el que hayan hecho tantas cosas sucias, al igual que lo hizo este señor, porque han traicionado los principios de la república y de la Constitución, por ello deberían ser juzgados por traición, eso es lo que más importa, ya que la vida es muy clara y nos da a entender que existen las cosas correctas y las incorrectas, por lo que entre las cosas incorrectas e ilegales, están este tipo de hechos y de actos, llevados a cabo por personas que al parecer no tienen madre.

Habría que ver que se ponga una queja, tanto con el gobierno de Estados Unidos, como en la OEA, para que se haga una investigación y una auditoría a fondo, para que esto quede debidamente aclarado, ya que los mexicanos no pueden vivir seis años en una dictadura, la cual logró su triunfo a través de la mentira, del soborno, del chantaje y de la entrega de credenciales del Instituto Federal Electoral, y también a todos los miembros, deberían de encarcelarlos por asociación delictuosa.

Y como la verdad siempre brilla, ahora vamos a ver si los mexicanos tienen el suficiente valor y la honestidad para poder tomar una medida correctiva, la cual nos lleve a que la democracia, la verdad, el Estado de Derecho y la Constitución, vuelvan a brillar otra vez en nuestro país, porque realmente todo esto ya es inaceptable.

Y también habría que pedir que al PRI se le cancele su registro como partido, por la traición que llevó a cabo el parásito de su presidente y sus cómplices, ya que no puede haber una nación que acepte y permita toda esta desfachatez, toda esta mierda, como la que han creado ellos. Por el amor de Dios, la verdad siempre nos hará libres. Saecula, Saeculorum

Espero que el pueblo mexicano, o sea, todos, desarrollemos la estrategia necesaria, para que a través de las comités internacionales, se levanten las demandas pertinentes, ya que con todo esto se demuestra que, de hecho la presidenta del país se llama Xóchitl Gálvez.

Así fue el fraude electoral de Morena en 2024

Entrevista de Paco Rodríguez a Yuri Serbolov para “Índice Flamígero”.

Yuri Serbolov, Fundador y Dir. Gral. “La Carpeta Púrpura”.

Yuri: Fíjate que yo no esperaba que ella ganara porque se publicó una encuesta… una gráfica en Wikipedia, donde presentan los metadatos, y sorprendió mucho a toda la clase política, a gente de Seguridad Nacional, de hecho estaba yo hablando con gente que trabajó en Seguridad Nacional, lo mandaron a gente de inteligencia porque venía subiendo Xóchitl impresio… exponencialmente y Claudia venía cayendo.

Paco: Así es.

Yuri: Hicimos un modelo que le llamamos modelo estructural, para analizar las elecciones de 2018 y aplicándoles el crecimiento poblacional y reagrupando las fuerzas políticas y proyectando, una proyección lineal de cómo tendrían que estar estos resultados, para poderlos cotejar contra todas las encuestas, y lo que se veía ahí es que la diferencia máxima que había, juntando a toda Morena con sus aliados, todo, contra lo que se había hecho de alianza del PAN, PRI y PRD, eran 14 puntos porcentuales.

Paco: ¿La diferencia?

Yuri: La diferencia máxima, no puede haber más, a menos que hubiera renegociación de fuerzas, que ya probamos que si hubo, ya se descubrió el peine ayer, y fue un escandalaso de que el PRI jugó en dos pistas y que negoció con Claudia y el PEJE, darles 5 millones a ellos y solamente 3 millones a Xóchitl, si, a cambio de qué, no sé.

Si lo hicieron, fue Peña, Alejandra Sin moral, todo ese grupo, Eruviel, todos ellos, se vendieron.

Paco: ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué amanecimos con esa cruda? ¿Por qué salió la gente a votar así, tan masivamente por Claudia Sheinbaum?, o será como se dice, porque hubo fraude electoral, Yuri.

Yuri: Si, mucha gente decía, no hubo fraude y que se reconozca la victoria, no, no, no, haber, hay 10 razones, por lo menos, para denunciar este fraude.

Porqué decimos que hubo fraude: Uno, la primera razón, hubo un árbitro vendido, Guadalupe Taddei fue Juez y parte, todos sabemos que trabaja para AMLO, ella y toda su familia, es el orgullo de su nepotismo.

Paco: Es una gran familia además.

Yuri: Pero lo que hay que decir aquí, y lo denuncio con todas sus letras, el presidente o el pseudo presidente, porque para mí dejó de ser presidente por sus violaciones a la Constitución y a la Ley, ha hecho apología de la violencia, y eso es un delito, por lo cual debería de ser destituido.

Empezando por ahí tiene que haber una destitución de Guadalupe Taddei, tiene que haber un proceso y si se investiga y se prueba que ella fue la operadora del fraude, que el gran..., el autor intelectual es Andrés Manuel.

Una funcionaria del INE ya salió también en otro video a decir, sí se cayó el sistema y que ella tenía que subir dos actas y no pudo porque tiraron el sistema y no las pudo subir, y cuando ya abrieron el sistema y las quiso subir, a sorpresa ya había puesto otras dos actas.

Paco: ¿Distintas a las que tenía?

Yuri: Distintas, ella no las subió.

Paco: Si, claro.

Yuri: Entonces eso es lo que está diciendo Guillermo Hamdan, hubo falsificación de actas.

Luego el presidente instaló 1,700 mapacheras en todo el país, y les dio un presupuesto de 21 mil millones de pesos, aumentando la deuda externa a cifras históricas, para comprar votos a 500, a 1000 pesos, hasta 2,300 pesos, tenemos videos, evidencias, con sus 26 mil cuervos de la nación, con su chalequito guinda.

Eso es ilegal, eso hace inequitativa, nada más por eso debe anularse, esa es la segunda razón, sí. No hubo piso parejo.

Yuri: La tercera razón, inflaron el padrón electoral, en casi 7 millones de personas, en comparación a las cifras de Conapo, del Consejo Nacional de Población, de cuantos son los mexicanos mayores de 18 años.

Paco. Si había poblaciones con más de 69 mil habitantes en donde, incluidos niños por supuesto, en donde habían votado 160 mil más.

Yuri: Y hubo clonación de tarjetas de elector, esto es un fraude imputable a Guadalupe Taddei, como Presidenta del INE y al Director del Registro Nacional de Electores, que no se su nombre, le dieron credenciales de elector a migrante haitianos, venezolanos y colombianos, mientras AMLO les dio tarjetas de Bienestar para comprar su voto.

Un amigo de todas las confianzas, además conoce muy bien todo el sistema político, dice que fue a votar y vio a varios de sus familiares, ya muertos, ahí en el padrón.

Entonces no depuraron el padrón para usar a los muertos y que estuvieran usando esos lugares los mapaches de Morena.

Eso tiene que investigarse, por lo menos hay la sospecha de 7 millones y eso explica porque la inflación de votos a Morena, y porqué se desinfló Xóchitl, porque además hubo una inhibición de votos a ciudadanos, o sea, tenemos la cifra más vergonzosa de votos de mexicanos en el extranjero, solamente el 20, el 21 por ciento, ahí te doy las cifras exactas si quieres, nunca había habido que se quedará el 80 por ciento de los mexicanos que no pudo votar, cuando vimos filas enormes en Madrid, en Paris, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, ahora el INE dice, ah, es que nos sobraron boletas.

Paco: Si caray eso…

Yuri: No, lo que pasa es que hubo tortuguismo, por órdenes del presidente AMLO y de Guadalupe Taddei, tuvieron a la gente hasta 8 horas en el sol, para que se cansaran, y se fueran y no votaran.

Entonces se conculcó el derecho de mexicanos por expresar su voto, esa es una violación a la Constitución, y nada más una razón, cada una de esas, por cada una de esas, es motivo para anular toda la elección.

Paco: Claro.

Yuri: Ponerla bajo sospecha.

El cuarto, Claudia hizo una campaña anticipada de 3 años, lo cual es una violación a la ley, tapiza al país con miles de espectaculares, financiados con dinero público o con dinero del narco, que no los ha transparentado, otro motivo por el cual ya en el pasado se han nulificado elecciones.

Paco: Si, Michoacán y Guerrero.

Yuri: Entonces, quinta razón: se acostaron con el dinosaurio, entonces AMLO que se llena la boca acusando al PRIAN, y que el PRIAN, hay que primoroso acuerdo tienen.

Ahí está, con pelos y señales, como el PRI le entregó 5 millones de votos a Claudia y sólo 3 a Xóchitl, sí.

La sexta razón del fraude: se dejaron de instalar una de cada 5 casillas por la violencia, el 18 por ciento.

Se dice que cuando hay inconsistencias en el 20 por ciento de las casillas, se debe nulificar la elección, ahí ya van 18 por ciento.

Y luego tenemos casillas, 1,700 casillas zapato, donde el crimen organizado, ¡ha caray!, le dio el cien por ciento de los votos a Morena.

Paco: Sin ningún otro partido, todo para Morena.

Yuri: Todo para el vencedor, y no me digan que eso no es fraude.

Y luego tenemos actas que se falsificaron, entonces pues hay que… y luego tenemos que hubo una violencia inusitada en Guerrero, Chiapas, Morelos, por lo cual las elecciones en esas entidades se tienen que cancelar, porqué, porque la gente voto con miedo o hubo millones que no pudieron votar.

Yo creo que lo más sano sería que estas elecciones se nulificaran y se repitieran.

Paco: ¿Eso quién nos lo daría? ¿El Tribunal?

Yuri: El Tribunal Electoral, es difícil porque el Tribunal, o sea, aquí lo que hay y esto es lo más grave, ha habido dolo y mala fe por parte del presidente de la república, para dar un golpe de estado, para reventar la democracia mexicana, para reventar el estado de derecho y para quitarnos nuestras libertades.

Él mismo se incriminó mandando sus 18 iniciativas con las que quiere acabar con el Poder Judicial y quiere dejarnos a los ciudadanos sin indefensión, quitando la Ley de Amparo, ahí hay perversidad, hay mala fe.

El problema no es cuantos votos salieron, sino como entraron ahí, sí.

Ha sido la elección más sucia, corrupta y violenta que… ya les ha tocado vivir varios mi estimado Paco.

Paco: Así es.

Yuri: Nos tocó vivir el fraude, la caída del sistema del 88, esto es peor todavía, más escandaloso y no lo estamos diciendo ahorita, lo venimos denunciando desde antes, o sea, hay demasiada evidencia de todo esto que estamos diciendo, incluso me atrevo a decir que hubo intervención del crimen organizado en estas elecciones, pero no el crimen solito, no, el crimen que se da abrazos con Andrés Manuel López Obrador, porque él ha actuado como un criminal.

Y luego pues ha tenido al embajador más chairo de Estados Unidos, a Ken Salazar, que no se si le están viendo la cara de gringo o es socio también del negocio, junto con su jefe, que es Biden, si, que ya lo dijo el senador Kennedy, si volteamos un arco de cabeza se les cae del bolsillo el llaverito de López Obrador, sí, porque él es, este el… o sea, en esa cama estaba López, estaba Claudia, de un lado el dinosaurio priista y del otro lado el narco, no sé cómo va a ser ese chamaquito que va a nacer.

Paco: Y cubriéndolos con un cobertor, el gobierno de Estados Unidos.

Yuri: Séptimo: y este es muy grave, se impide votar al 80 por ciento de los mexicanos en el extranjero, se hace tortuguismo para dejarlos horas bajo el sol, la inhibición del voto en el territorio nacional y en el extranjero es un delito que debe ser sancionado, que es causa de prisión, se tiene que investigar quienes coaccionaron el voto, quienes suplantaron la personalidad, se hicieron dos block de boletas, uno estaba en las casillas y otro que estuvo afuera de las casillas, pre marcado por Morena, que días antes se volteó un camión en la carretera, con todas las boletas marcadas, ahí está el video.

Paco: Se vieron en las urnas, boletas que no estaban dobladas, cómo las habían metido si el orificio por el cual tenías que introducirlo…

Yuri: Es el segundo bloque, es el segundo bloque de boletas.

Paco: Así es.

Yu5ri: Y ahora resulta que, hay, AMLO y Guadalupe Taddei, ya no imprimieron en Talleres Gráficos de la Nación sino que en las imprentas de sus amigos, sí, otro causal que debe ser investigado y por el cual se debe de anular.

La gente dice, o se va a anular las… por eso pobrecitos si no se anulan.

Ocho: manipularon las cifras del conteo rápido y luego las del PREP y luego las del cómputo final. No checan las cifras, sí.

Y esperemos que se haga una compulsa de las actas, una por una, no cuadran, eso es lo que dicen los expertos que han estado revisando.

Tener una presidente espuria legítima, la debilita, creo que es lo que quiere AMLO, tener una Juanita.

Perdieron lo más sagrado, lo más valioso, la confianza, la credibilidad.

Ojalá, les saldría más barato AMLO a Claudia, decir que el que se… sobre todo a Claudia, si quiere ser la presidenta, saben que yo no puedo comerme esta porquería, que se anule y que se repita.

Paco: Con esa confianza, aceptó el reconteo de votos.

Yuri: Si, pues se quiso pasar de lista la muchachita, pues el problema no está en la salida de los votos, ya lo dijimos, está en el cómo entraron, y en la visión holística integral sistémica, que es lo que decía el señor Murayama, lo que no se vale es usar medios nobles para fines innobles que es lo que hace un pederasta.

Y lo que está totalmente penado, es hacer medios y fines innobles, lo que hace un criminal y lo que… en esa ventana se metió AMLO y se está metiendo Claudia. ¡Aguas!

Por un México sin mentiras. Acción Civil Mexicana.

Error grave

Es muy sabido que a finales de la gobernanza de Andrés Manuel López Obrador la situación en nuestro México es inestable; la tensión jurídica, política, económica y social es grande; los motivos de esas tensiones son obvios y, con un poco de inteligencia y buena voluntad esa tirantez podría ser eliminada desde ya.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, le vuelve a escribir al Primer Magistrado de la Nación, sobre la importancia de la prudencia y de ubicarse en la realidad jurídica mexicana; especialmente para diferenciar que la delincuencia no debe de ser protegida con aquella política de “abrazos y besos”, y que el error más grave del Poder Ejecutivo es el de permitir que su Fiscalía General de la República siga brindando impunidad al creador de la narco-política, por sobre todo el no haber sabido aprovechar la circunstancia para marcar bien, a poco costo, el destino de nuestro México.

Para que entienda Andrés Manuel López Obrador, el Poder Ejecutivo Federal no puede, no debe, no le es permisible, como lo hizo, cometer equivocaciones, yerros e incorrecciones, pues al hacerlo, es ahí donde se le carga la culpa de su mala forma de gobernar.

Seguramente el Primer Magistrado de la Nación seguirá cometiendo errores hasta el final; pero la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, considera que ello se debe a su ignorancia en temas jurídicos. Se repite, pues, que en opinión de dicho Ateneo el error principal fue el permitir que su Fiscal General de Justicia haya sido marcadamente omiso en no investigar la impunidad que le brindó a la narco-política el encargado del despacho de su Fiscalía, precisamente un día antes de que protestara el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

El segundo craso error fue el no haber entendido, el no haber querido entender el contenido de nuestra Constitución Política, la cual exige en su dispositivo 17 una justicia pronta y la aplicación estricta del Código Penal en contra de la delincuencia, por muy política que ésta sea.

Hoy a finales de su gobernanza la situación en justicia sigue siendo incierta; el asunto de la impunidad a la narco-política sigue floreciendo extraordinariamente confuso para Andrés Manuel López Obrador y nadie sabe con exactitud si existe un plan serio por parte del Ejecutivo para combatirlo, y si hay o no posibilidades verdaderas de llegar a encarcelar al narco-político neoliberal que creó alianzas con la delincuencia.

La abogacía independiente de la República considera que para nada se ha tenido en cuenta el punto de vista de las togas de señalamientos delictivos; pero seguramente si se llega a saber la verdad, ese punto quedará cubierto.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Carta dirigida al hijo de su pu… ma.. Maduro (Te vas Porque yo quiero que te vayas) Carlos Alazraki

Dictador de mi…, finalmente después de 25 años de dictadura y de 5 millones y medio de migrantes, llegó el momento deseado de toda Venezuela, que te vayas a chin.. a tu pib… ma….

Finalmente y después de 25 años, mi adorada Venezuela recobra su libertad, una libertad que se ganó en las urnas, una libertad de 7 millones de votos a favor de la coalición, contra 2.75 millones de chavistas, y a pesar de haber perdido por tanta diferencia, tú y la basura del deneral Diosdado Cabello, se niegan a abandonar el poder, no solo abandonar, sino reprimir, se niegan a conceder la transición y amenazan meter a la cárcel a todos sus opositores, el único problema que yo veo, es que sus opositores no cabrían en las cárceles, así es, basura asquerosa, así es.

A mí, en particular, me tiene muy contento que haya sido la reacción de la mayoría de los presidentes en el mundo, en no reconocer tus raterías, además de que la OEA y la ONU te exigen vuelvas a contar los votos.

Basura asquerosa, todos sabemos que la ma… que te pusieron tus paisanos fue cien por ciento legal y transparente, y cuando digo todos, me refiero a todo el mundo menos a, ¡adivinaste! México.

Es increíble que un populista como López, haya tenido los pantalones en reconocer tu triunfo, en lugar de pedirte que rindas cuentas.

Es increíble que un presidente como López, se haya declarado sin ningún pelo en la lengua, como un mandatario que está a favor de la dictadura, en vez de la democracia.

Y es verdaderamente anormal, que este porrista de las dictaduras se haya metido hasta la cocina, cuando destituyeron al presidente de Perú por rata.

Y que este mismo mediocre, haya llorado, pataleado y hecho un berrinche de niño chiquito, cuando lo hicieron.

Pero a donde sí hay que guardar silencio, es reconociendo el fraude cometido por ese cerdo asqueroso de Maduro.

En fin, Nicolás, Yo sé que te vas a ir, te vas a ir cuando tengas negociado tu exilio en un paraíso fiscal, te vas a ir de Venezuela, con todas las ratas de tus socios militares, que vaciaron al país.

Te juro, que te vas a ir más temprano que tarde, y ¿qué crees Nicolás? cuando tú te vas, nosotros entramos. Pinche desgracia.

60 días que pueden cambiarlo todo: ¿Qué está en juego antes de que Sheinbaum entre al poder? (Por Redacción/El Financiero)

Quedan dos meses para que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con ello de inicio el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien será la primera presidenta del país y además ha dicho que dará continuidad a las propuestas de su antecesor.

Estos días, si bien pueden parecer un ‘trámite’ debido a que las elecciones ya están decididas y la propia Sheinbaum ha dicho que dará continuidad al paquete de reformas constitucionales del ‘plan C’, aún hay aspectos importantes que definirán cómo será el próximo sexenio.

La situación dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que en su momento decidirán si se le dará a Morena y aliados, la posibilidad de dar paso a las reformas que proponen o si la oposición tendrá la suficiente fuerza para contenerlos.

Esto significará que en los próximos meses sabremos si el sistema político cambiará drásticamente y le darán más poder a Claudia Sheinbaum, o si continúa como ya lo conocemos, según explicó el periodista Enrique Quintana, director editorial y vicepresidente de El Financiero, en su columna de este jueves 1 de agosto.

¿Qué podría pasar en los próximos días que defina el sexenio de Claudia Sheinbaum?

La discusión se centra principalmente en la decisión que tomará el INE y el Tribunal Electoral en materia de sobrerrepresentación, lo que definir si Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, que son del bloque oficialista, obtienen la mayoría calificada, que corresponde a dos terceras partes del Congreso y es suficiente para que se aprueben reformas constitucionales sin la opinión de la oposición.

Desde 2022 el Poder Legislativo en México está dividido, ya que Morena no planea negociar sus reformas con la oposición, mientras que la oposición planteó una moratoria constitucional, que consiste en negarse a todas las iniciativas que proponga la 4T.

En estos dos meses, antes de que Claudia Sheinbaum tome el cargo como presidenta de México, se deberá definir el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y la asignación que se dará de parte del INE.

La regla constitucional definirá si Morena y aliados pueden hacerse de los legisladores suficientes para tener la mayoría calificada, y una vez que el INE tome la determinación, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra.

De favorecer a Morena la decisión, se esperan “cambios radicales” en el sistema político mexicano, según explica Enrique Quintana, quien argumenta que con ello llegarán reformas constitucionales como la del Poder Judicial o la eliminación de los organismos autónomos.

Claudia Sheinbaum tiene la intención de que las dos reformas se voten en el periodo de sesiones que va de septiembre a diciembre, y con ello, en 2025 ya se tendrían las bases para lo que sería “otro sistema político”, en el que se eliminaría la representación proporcional en el Congreso y se generaría un esquema similar al que se tenía en los años 60.

Con estas modificaciones, Claudia Sheinbaum tendría un poder “que no se había depositado en una sola persona desde la década de los 70″, según explica Enrique Quintana.

El peso económico de esta serie de determinaciones aún no se puede calcular, pero derivado de la elección de ministros, jueces y magistrados de la Suprema Corte que se planea, el peso ha sufrido devaluaciones. Con información de Enrique Quintana.

Delirante gobernanza

La abogacía independiente y pensante de la República, en estos tiempos de infortunio y desgracia para nuestro Poder Judicial Federal, dadas las arteras “reformas judiciales” se ha constituido en coadyuvante en la defensa del Pacto Federal, aún a sabiendas que ello le va a causar enojo al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Esa defensa se erige por el valor simbólico que atañe a la Separación de Poderes: porque, en su letra y espíritu se consagran los ideales de un México libre y soberano.

Los abogados deprecantes de nuestra Nación la defendemos aún en contra de los caprichos de Andrés Manuel López Obrador, porque, ese mexicano la ha atacado desde los inicios de su mandato y nunca tuvimos un tiempo bastante para unificarnos como ahora. En el final de su gobernanza tiene que explicarnos por qué no podemos estar de acuerdo cuando en su calidad de Primer Magistrado de la Nación ataca y pisotea a nuestra Carta de Carranza.

El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas con la hostilidad que denota en contra de la Carta Magna y la artera “reforma judicial”, politizó un adecuado ambiente para la fácil germinación de una semilla de protesta, con sus caprichos iluminó escondidos horizontes que llevan como objetivo destruir al Poder Judicial Federal, con su infortunio reveló una posibilidad para tratar de destruir a la justicia mediante aquél voto popular. Engañó a México.

En estas malogradas fechas en el fin de su delirante gobernanza, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, hace acto de fe públicamente en apoyo de aquellos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación honestos, al acudir a repudiar esas disparatadas, insensatas e incoherentes reformas aprobadas por esos hinchas y simpatizantes de la desgracia de nuestro México.

Aunque el asunto de su reforma haya sido aprobado y supuestamente debatido, la polémica forense hoy toma mayor fuerza, ya que no vamos a permitir con su ocurrencia se tome el control de la constitucionalidad de nuestras leyes y se interprete a futuro de manera inadecuada aquellos actos y normas que sean dictadas por la autoridad; jamás la abogacía pensante e independiente de nuestra República permitirá que la justicia dependa del poder político. Ello es lo que suscita nuestra amplia oposición.

La abogacía de confronta y contra argumentación por ello trae a colación el día de hoy, las viriles palabras del mejor Juez de Distrito de todos los tiempos: Don Raúl Jiménez O’farril: “la justicia no obedece las órdenes del gobierno, entiéndalo usted señor presidente”.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

¡Aguas, Claudia Sheinbaum! Eliminar el INAI violaría el T-MEC, advierte titular del instituto (Por Maya Averbuch/Bloomberg)

Desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una medida que están considerando los legisladores en México, violaría el Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC), advirtió este jueves el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez.

El INAI, en la mira del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quedaría paralizado si avanza un proyecto de ley para deshacerse de varios órganos autónomos una vez que el nuevo Congreso inicie su próxima sesión en septiembre.

El instituto, que está dirigido por una junta de comisionados, supervisa solicitudes similares a las presentadas en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos para obtener registros gubernamentales, mientras que el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá establece las reglas para la relación comercial entre las naciones signatarias.

“Caeríamos en incumplimiento en donde el Estado se ha obligado a contar con instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de los datos personales”, dijo el presidente de comisionados del instituto mexicano, Adrián Alcalá Méndez, en entrevista con el medio local El Sol de México.

Una amplia victoria del partido gobernante Morena y sus socios de coalición en las elecciones del 2 de junio ha significado que los legisladores tienen un camino fácil para avanzar en las reformas. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no ha incluido el cierre del instituto como una cuestión prioritaria para su gobierno, pero reconoció la propuesta.

¿Cuáles son los organismos autónomos que Morena quiere desaparecer?

Como parte del paquete de reformas constitucionales que AMLO envió a los diputados el pasado 5 de febrero, se incluyen modificaciones a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 para la eliminación de siete órganos autónomos. Esto, bajo el argumento de que “se busca ahorrar recursos” y que estos organismos se incorporen a la administración pública federal.

Además del INAI, también se pretende “extinguir” a los siguientes entes públicos:

Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

En el proyecto de dictamen precisa que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se cree en términos de la legislación aplicable.”

Con información de Víctor Chávez.

************************

Calladón de hocico al Peje: está entrevista de Loret lo enloquece!!! (Brozo y Loret)

Viene en las próximas semanas para México, una definición central, que no solamente va a moldear cómo será el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino muy posiblemente va a moldear, si México sigue siendo una democracia con equilibrio de poderes o no, y esa decisión tiene que ver con que si las autoridades electorales avalan lo que se conoce como sobrerrepresentación o no lo avalan.

En qué consiste la sobre representación, que le están dando a Morena mayoría calificada en número de asientos en el congreso que le permite modificar la Constitución, cuando en las urnas no obtuvo ese porcentaje de votos, ni cerca, están inflando los votos de Morena, del PT y del Verde, con una fórmula matemática y le están quitando votos a la oposición al PRI, al PAN, incluso a Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera.

Esto que se conoce como sobre representación, es el gran tema, porque hoy, lo que está diciendo Morena es, oigan ustedes aceptaron jugar con estas reglas, estas eran las reglas del juego, no las impugnaron, no dijeron absolutamente nada y ahora cuando esta fórmula matemática arroja estos resultados, pues resulta que siempre no les gusta.

Y la oposición dice, oye cómo es posible que hayas ganado el 50% de los votos y te quieres llevar el 70% de los escaños en el Congreso, pues qué te pasa, no, por ponerlo en números cerrados.

Uno de los hombres que más sabe de esto y que ha escrito muchísimo, particularmente desde que se dio el resultado electoral en junio, ha sido el maestro José Woldenberg.

José Woldenberg fue el presidente del primer Instituto Nacional Electoral, el IFE, Ciudadano.

Loret: Maestro Woldenberg que gusto saludarle, cómo está, muy buenas tardes.

José: Buenas tardes Carlos, el gusto es mío de estar contigo y con tu auditorio, quizá valga la pena hacer algunas precisiones a lo que tú acabas de señalar.

Loret: Adelante.

José: Si me permites, primero, eh, en la Cámara de Senadores es claro que la coalición de Morena, Partido Verde y PT, no va a tener mayoría calificada.

Loret: Eso no está ni siquiera a discusión, no, eso no está ni a discusión por unos cuantos, por tres o cuatro asientos, pero no la tiene.

José: No la tendrá, esa es la primera clase.

Segundo no es un problema de si existe o no sobre representación, la Constitución sí permite que exista una sobre representación hasta del 8%, que quiere decir esto, que un partido, el partido mayoritario puede tener hasta 8 puntos porcentuales más que el porcentaje de su votación.

El problema es que lo que quieren y lo que están leyendo, es que ahora la coalición gobernante puede tener casi 20 puntos por encima, lo cual a todas luces es violatorio, desde mi punto de vista, de lo que señala la Constitución, porque la Constitución con todas sus letras dice lo siguiente: “que no puede haber una sobrerrepresentación mayor del 8% y que ningún partido político puede tener más de 300 diputados, es decir del 60 por ciento de la Cámara”.

Cuando esta reforma se aprobó, que fue en 1996, se dijo con todas sus letras y así se argumentó, que se trataba de una negociación entre los que querían tener una representación proporcional estricta, por ejemplo el PRD, y en aquel entonces el PRI, que decía que en una Cámara sin mayoría absoluta iba a ser muy difícil de gobernar y que entonces se negoció que bueno, pudiera haber una especie de premio y al mismo tiempo tope del 8% a la fuerza política mayoritaria.

Y eso quedó en la constitución, Incluso en esa misma reforma en la ley se decía, “los partidos serán considerados como coaliciones, pero luego vino una reforma en el año 2007, donde esta parte de la ley se quitó, pero no se quitó, como ellos presumen, es más ni eso dicen, para permitir esta sobre representación se quitó por otra cosa, se quitó porque para entonces se llegó a la conclusión que era mejor que los partos paridos coaligados aparecieran en la boleta separados, por qué era mejor que parecieran separados y no como hasta entonces, que aparecían en el mismo recuadro, porque de esa manera íbamos a poder saber cuántos votos había…

Loret: Aportado a la coalición cada uno de los partidos, no.

José: Exactamente, y de esa manera, incluso eventualmente, podían perder su registro, como ya pasó en 2018, que el PES era parte de una coalición ganadora pero por sí mismo llegó al 3 por ciento, ese era el sentido de la norma.

Y si uno va y ve la iniciativa de aquel año, si uno ve el dictamen de aquel año, si uno ve la discusión que hubo en la cámara, es decir en el pleno de la Cámara de aquel año, si uno ve la prensa de aquel año, se dará cuenta que el sentido de esa reforma es el que estoy tratando de explicar, y de ninguna manera, era una reforma para sabotear el límite de representación que establece la Constitución.

Loret: Ahora lo que argumentan Morena, sus aliados, el presidente, la presidenta electa es, a ver la Constitución dice no más de 8 por ciento por partido, y lo que nosotros estamos planteando no es más de 8 por ciento por partido, y lo que ustedes están diciendo es que no, que no sea por partido, que sea por coalición, pero pues eso no es lo que dice la Constitución, ese es el argumento del morenismo.

José: Sí, ahora a ese argumento ha habido ya intervenciones como la del doctor Diego Valadez que fue miembro de la Corte, que fue Director del Instituto de Inversiones jurídicas o de Jorge Alcocer que durante muchos años dirigió la revista especializada en elecciones que es Voz y Voto, que han señalado, por qué no leen el Artículo Constitucional, todo, es decir el Artículo 54 que en su primera fracción dice: “para poderse beneficiar del reparto de los diputados plurinominales, los partidos deberán registrar por lo menos 200 diputados uninominales”.

Ah, en esa fracción, ellos entienden por partido o coalición, porque ese es el sentido de la norma, ese es el sentido de la norma.

Loret: En el párrafo de arriba consideran sinónimo partido y coalición, y en el párrafo de abajo ya no.

José: Exactamente, y como lo han dicho especialistas muy destacados, la ley hay que leerla en su integridad, no solamente un renglón y hay que tratar de discernir cuál era el sentido de la norma, y yo creo que no es muy difícil saber cuál es el sentido de la norma, hay que ir a los debates que pusieron en pie, primero la reforma del 96, y luego la reforma del 97.

Loret: Así como está viendo el panorama ¿Cómo siente que van a actuar los magistrados del Tribunal Electoral que son los que tienen la última palabra en torno a este asunto?

José: Bueno, no lo sé, no me gustaría especular, yo esperaría que primero el Consejo General del INE y después el Tribunal, porque seguramente este asunto va a llegar al Tribunal, y el Tribunal será la última palabra, pues digamos hagan una lectura sistemática e integral de la Constitución y de las leyes que regulan a la propia Constitución, que vean los antecedentes, que vean lo que discutieron los Legisladores, e incluso, que se asomen a resoluciones de la Corte que tienen que ver con estos asuntos, es decir, hoy tiene esto una prioridad fundamental, pero tiene una historia y yo creo que la historia pues es la que nos da luces para leer de la mejor manera las normas constitucionales ilegales.

Loret: ¿Se está jugando la democracia mexicana en esta decisión?

José: Pues en parte si, o sea, no me gusta pensar en términos de todo o nada, pero lo que sí me preocupa, es la intención declarada de la actual administración, de desmontar muchos de los eslabones que hacen posible la democracia en México, por ejemplo hay una iniciativa pues para prácticamente erosionar la independencia del Instituto Nacional Electoral, en esa misma iniciativa, para acabar con los plurinominales, imagínense, si no existían los plurinominales hoy con el 54 por de los votos, la coalición gobernante tendría el 84 por de los asientos.

Hay una iniciativa además, para acabar con los órganos autónomos del estado, y que estos pasen a formar parte…, bueno que sus facultades ahora las desplieguen Secretarías del Ejecutivo.

Hay otra iniciativa, como se ha discutido mucho, pues también para transformar al Poder Judicial, y desde mi punto de vista, queriéndolo alinear a la voluntad también del presidente de la república.

Y hay una iniciativa también, para adscribir a la Guardia Nacional a Sedena, si uno ve el conjunto de estas iniciativas, pues creo que la única conclusión es, sí, hay una pretensión de transformar nuestra democracia en un régimen autoritario concentrador de poder en la presidencia.

Loret: Maestro Woldenberg, le agradezco muchísimo estos minutos para W radio. Qué gusto saludarlo.

José: El gusto es mío. Muchas gracias, hasta luego.

Loret: Hasta luego.

José Woldenberg quien fue el presidente del primer Instituto Electoral Ciudadano en nuestro país y es una voz autorizada, de prestigio internacional, para hablar de estos asuntos con las alertas que pone sobre la mesa.

********************************

Inicia votación para oficializar candidatura de Kamala Harris (Por AFP)

Kamala Harris será formalmente designada como candidata demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, en las que se enfrentará al republicano Donald Trump, al término de un proceso en línea que inició el jueves.

La vicepresidenta Kamala Harris será formalmente designada como candidata demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre, en las que se enfrentará al republicano Donald Trump, al término de un proceso en línea que inició el jueves.

Menos de dos semanas después de la retirada de la candidatura de Joe Biden para un segundo mandato, miles de delegados del partido comenzaron la mañana de ayer a elegir a Harris como su sustituta oficial.

Habitualmente, la investidura oficial del candidato se lleva a cabo en persona en una convención del partido, programada este año en Chicago del 19 al 22 de agosto.

Sin embargo, debido a requisitos de procedimiento, los demócratas decidieron anticipar esta votación en línea. Una metodología poco común -y una rareza más de este proceso electoral.

Está previsto que la votación finalice el próximo lunes por la noche. El Partido Demócrata no ha detallado cómo se podrá monitorear el acto en el día a día y cómo se anunciarán sus resultados.

La conclusión de este proceso no deja lugar a dudas, en función de que Harris es la única candidata en la lista demócrata.

