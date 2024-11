Las cosas hay que decirlas como son, sin engaños, ni mentiras, solo con verdades

Debemos poner en claro que hay cosas que son entendibles, y otras que no lo son, por ejemplo el que nunca ha sido aceptado, ni entendido (en los últimos 4000 años desde la época de Grecia,) que no se respete a la democracia (el término democracia proviene del griego antiguo y fue acuñado en Atenas en el siglo V, a. C., a partir de los vocablos demos, que se traduce como «pueblo» y krátos, que se traduce como «poder» o «gobierno»), y antes de la fundación de Italia, que esta es una ley que se respetaba, y en ese sentido, todo aquel que transgreda una lay se convierte en delincuente, entonces ahora esto no va a ser el primer caso de un fraude, pero si esperamos que sea el último que se cometa en México, porque no podemos aceptar algo que no fue.

Siempre hemos demostrado que somos gente pacífica y por ello se está buscando que la verdadera presidenta tome el lugar como corresponde, el cual le fue otorgado por medio del voto popular y con base en la democracia.

Es importante mencionar la existencia de ciertas leyes que no se pueden aceptar, porque no son egresadas de un grupo de gente competentes, que sean o no sean influenciadas en la toma de sus decisiones, lo que va en contra de los principios de la democracia, ya que esta quiere decir que es la voluntad del pueblo, por lo que es necesario mencionar que la reacción de un pueblo que se siente engañado y traicionado, siempre será una reacción muy, muy fuerte, y por ello alguien va a tener que pagar las consecuencias.

En fin, el poder dura seis años, el reinado de los presidentes, por eso debemos ver que se cumpla con la constitución, se respete el estado de derecho, que regrese la nacionalidad y el patriotismo, eso es lo que deseamos los mexicanos de antes, los que ayudamos a que este país fuera de una manera o de otra, para que México creciera de la manera en que creció.

Todos, todos los mexicanos hemos compartido y apoyado muchos proyectos para lograr cosas extraordinarias, hasta que llego el señor Fox y comenzó a hacer una bola de cosas indebidas, entre ellas haber cerrado y clausurado las funciones del sistema de protección a la constitución, por ello ahora existen agencias como el FBI, como la Mozart, como las fuerzas especiales que apoyan a Francia, al igual que a Alemania, es importante que se tomen las medidas necesarias para que la gente no solo tenga privilegios, sino que también cumpla con sus responsabilidades, y para ello es importante que exista la esencia del respeto al derecho de los demás, esa ha sido la motivación para que este planeta este basado en la ius, iuris, (la Jurisprudencia es el arte de saber elegir, por hombres sabios, entre varias soluciones la más adecuada al caso debatido”, del primer libro –escrito- de justicia en el mundo), se encuentra un ejemplar, escrito en Latín, en el Trinity College Dublín, en la librería, del cual tuvimos la oportunidad de verlo, estamos conscientes de la importancia que tuvo y tiene, porque es la base del respeto a los ciudadanos y a los derechos que tenemos, y para ello lo único que nos protege a que tengamos beneficios, es la constitución, pero si esta se modifica o tratan de hacer más chapuzas, no funciona en ningún ambiente político, y una vez que sea demostrado que ellos y sus gentes han transgredido la ley, van a tener que poner sus barbas a remojar, y eso lo tienen que entender, que no se les olvide que lo que sube, baja, y el que abusa y miente, se expone al mismo riesgo.

Lo importante es ver el cómo les hacemos entender a estas gentes que ya estamos en un parteaguas diferente, tenemos que buscar que se aplique la verdad, ya que no importa de donde son las gentes que “ganaron”, sino que lo demuestren con pruebas tangentes, porque hasta que no quede debidamente demostrado, para muchos mexicanos Xóchitl es la presidenta elegida por el pueblo.

Y para todos los que han estado en contra de la verdad, pues verán lo mismo, o similar, a lo que está pasando en Venezuela, un caos, y ese caos lo va a hacer la reacción que tenga el resto del mundo, Estados Unidos, Canadá y muchos países más, si es que siguen con sus tonterías de no respetar la ley.

Y referente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí están entrando en otro nivel, y van a tener que responder si hacen algo indebido, porque si aun cuando ellos voten, ya está un hecho y si se demuestra que hay un fraude anterior a esto, la situación se rebota y tendrán que entender que eso va a repercutir en su contra, que analicen y concienticen sus hechos para que después no digan que no les advirtieron los abogados y las leyes.

Y según algunas constituciones del mundo, desde las democráticas, desde la época de la guerra de Troya, ya existían y siempre han existido las reglas, y muy claras, de todo lo que se puede y no se puede hacer, así es que, desde hace miles de años, quien rompe esas reglas se convierte en un delincuente y el que delinque es un fugitivo, que tiene que pagar por sus acciones tal como lo marcan las leyes y la constitución, y se acabó, no hay más.

Estamos muy contentos con los resultados de una realidad y tenemos que abrir bien los ojos porque basados en la Constitución, si se está reclamando con actas auditadas y con ello se demuestra que hubo acciones fuera de la ley, habrá dos escenarios; o Claudia renuncia porque lo decida el pueblo, o que las autoridades que representan al pueblo tomen la decisión de presentar a todos estos individuos, para que los responsabilicen de los daños que causaron.

Este año los mexicanos no podemos declarar que es el “año de Hidalgo”, porque ese es un dicho utilizado hace muchísimos años, al término de un sexenio, ya que esto quiere decir “que chingue a su madre el que deje algo”, pero aquí, ya acabaron con todo.

Pero todo el dinero mal habido, no dura toda la vida, voy a hablar como la señora de la DEA a quien le enviamos nuestro reconocimiento y un bravo, bravo, ya que en mi generación perdimos algunos amigos compañeros que estudiábamos en el ITAM, por la guerra del fentanilo contra la población americana (van cerca de 400 mil muertos de 2019-2024) ya que es un grave delito a los derechos humanos universales y los que hayan actuado en contra de esos derechos, serán aprendidos, juzgados y encarcelados, o en su mejor caso, fusilados.

El pueblo es primero, la Constitución es primero, a la bandera se le debe amor y respeto, al igual que al patriotismo y a la nacionalidad, y a la bola de corruptos, de todos los partidos, que han abusado en todos los sentidos, es hora de que México busque lo que más conviene y eso será juzgarlos y por ello todos los mexicanos tenemos que tomar las medidas correctivas para que así sea. Saecula, Saeculorum.

En otro tema, es importante mencionar que la Marina Armada de México, acaba de confiscar una narco lancha con una gran cantidad de bultos de cocaína, y eso hay que aplaudirle, por el esfuerzo y los logros que hacen los equipos de las fuerzas armadas, quienes no caen ante la ambición y quienes cumplen con su deber que es el de proteger la salud de los mexicanos. Para ellos un gran aplauso. Enhorabuena y nuestros respetos a todos los que participaron.

Sigo pensando en el fraude Pedro Ferriz de Con

Cómo les va, me dan mucho gusto saludarles, muy buenas tardes, poco a poco me voy sintiendo más tranquilo, no porque esté resignándome, al contrario, estoy cada vez más tranquilo porque estoy empezando a captar información y análisis que nos lleva a saber, no a pensar, no es una intuición del corazón, sino es un conocimiento de causa que me dice cada vez más claramente que en México en las elecciones del pasado 2 de junio hubo un mega fraude cibernético.

Que los resultados que se dieron en la noche antes de las 12 y el que da la señora Guadalupe Taddei, del PREP son totalmente falsos y que los resultados, abismalmente diferentes entre uno y otro, son producto de un burdo fraude cibernético que ni siquiera tuvo la capacidad para ser discreto en el resultado final.

Cuando vemos a una Claudia Sheinbaum que le gana a Xóchitl Gálvez en medio de la efervescencia social, en un país que está harto de un gobierno que ha dado puros pésimos resultados y la diferencia es de más de 30 puntos porcentuales, en lugar de resignarte y decir yo soy una buena demócrata y acepto mi derrota, como lo hizo Xóchitl Gálvez, pienso que Xóchitl Gálvez no creo que sea una mala mujer, no creo que sea una persona deshonesta, no creo que sea una persona insensata, pero sí, estoy completamente seguro que no es una persona que haya actuado con la lógica que dice tener, al saber ella, tener conocimientos de carácter informático y tecnológico, desde el punto de vista de la computación, esa es su especialidad y en su mente, olvídense de la del PRD, la del PAN o la del PRI, en su mente no cupo tal vez atónita por el resultado, atónita, desorientada por el resultado, salió a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum y eso para después, horas después, corregir y decir que impugnaría los resultados de manera sistemática, se me hace una… un error histórico para estas elecciones pasadas del 2 de junio.

Porque nunca debió haber aceptado la derrota, porque esas palabras quedaron marcadas, grabadas, como la firma final, el visto bueno de la oposición, para decir, Morena ganó las elecciones.

Lo primero que encontramos, es que hay ya algunos datos analizados, primero para sacar el PREP, se tomaron únicamente datos de las casillas en donde iba ganando Claudia Sheinbaum, y se dieron los resultados, pero después de las casillas y de los distritos en donde iba ganando Claudia Sheinbaum, se hizo un copy paste y se empezó a replicar en otros estados, en otras casillas, que empezaron a dar proporciones del triunfo de Morena, más no… o sea con Inteligencia Artificial, adaptados, más no bajo la lógica de lo que venían dando las encuestas, y esto es digamos cuando un encuestador te dice, gana Xóchitl Gálvez por 5 puntos y que te habla a las 3 horas y te dice me equivoqué por 35, los 5 puntos de ventaja que tenía Xóchitl Gálvez, menos 30, que fue lo que finalmente dio su derrota, tienes forzosamente que empezar a investigar qué es lo que está pasando.

Les voy a pasar lo que dice Enrique de la Madrid en un audio que va así: “Señalamiento yo creo que sí tiene futuro por esto, cómo hicieron el PREP, agarraron únicamente las actas donde ganaba Claudia, únicamente, y entonces todas las actas en el extremo derecho superior tienen el número de casilla, el tipo de casilla contigua o básica y aparte, eh, la entidad federativa y el Distrito Federal en el que está localizada, esa información es básica es de dintel, por así decirlo del documento, y entonces agarraron nada más las que Claudia ganó y las clonaron, fueron como 19 mil actas en las que ganó Claudia y las clonaron, 8, 9 o 10 veces y las cambiaron de estado, es decir, un acta donde sí había ganado Claudia, le cambiaron la sección, el tipo de casilla, el distrito y el estado, y la metieron a otro estado, a otra casilla, otro Distrito, nada más cambiándole, como eran tantas, pensaron que no se iban a dar cuenta y hay unas copiadoras muy poderosas, por ejemplo, la Printa Form Print Five Win 23, eh, a mí me ha servido mucho porque un día se me cayó un proceso de casi mil hojas, pero como vienen enumeradas, le dices al procesador de texto: “A ver encártamelas”, y las encarta a la perfección, pero también tiene un procesador que se llama Detecting Fail, entonces tú pones un documento con varias hojas de un lado y pones otro con varias hojas de otro lado y le dices el original es este, encuéntrame las fallas en la copia, y entonces ya te encuentra todas las fallas, resulta que una acta de Campeche dónde ganó legítimamente Claudia Sheinbaum en esa casilla, estaba escrita a mano, pero se repetía en varias secciones, en varios distritos, en varios estados y ahí fue donde los cacharon”.

Ahí está, aquí Enrique de la Madrid es el que está hablando, qué es lo que estamos empezando a ver, que se le metió mano al PREP y con ello, todos los datos de toda la República Mexicana, se conducen hacia un centro de cálculo, en la capital del país, en la sede Federal del Instituto Nacional Electoral y ahí en el edificio de actos, en donde está el auditorio, en el sótano, hay un centro de cálculo con todo, todo tipo de formas de captación de lo que sería el PREP, eso es en principio.

Ahora, lo que quiero decir es que hubo personas, que yo les puedo dar fe, y que contaban con el dominio del PREP, para meterse a él, y reportar el distrito que les tocó en responsabilidad, insaculados por el mismo Instituto Nacional Electoral, se meten al dominio del PREP y resulta que la respuesta es que no hay datos ni actividad en el PREP.

Hay otro dato que se me hace mucho muy importante, hay una variación en la actividad cibernética, en los WiFis que captan la información, que se llama el ping, el ping del PREP estaba plano, es decir estaba muerto, no había datos, no había ping, era liso, cuando está recibiendo información, el ping del WiFi va variando, pero este estaba plano, flatline, una línea plana, y lo que se me hace más importante, hay un señor que se llama Raydel Montesino Perurena, que es el Rector de la Universidad Tecnológica de La Habana, quien ha venido a México en varias ocasiones, ha llegado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin registro de su llegada a nivel de migración, es decir, llegó como un invitado al que no se le hizo ningún tipo de procedimiento formal de recepción, llega a México, opera en México, se va a La Habana, regresa a México, opera en México, se va a La Habana, regresa opera en México, con un equipo de cubanos.

Hoy sé que Raidel Montesino, empleó Inteligencia Artificial selectiva para ir haciendo justamente este tipo de alteraciones, que ya nos está reportando Enrique de la Madrid.

En otra región de la República Mexicana, les llevó a un enorme error, sí, ganó Morena, pero los resultados no tienen lógica, es decir, de tener una sociedad completamente convencida, que ha vivido un sexenio de ineptitud, de falta de resultados, de muerte, por no haber medicinas, por no haber equipos en los hospitales, por no haber médicos bien pagados, por no haber mantenimiento en los hospitales y en las clínicas públicas de nuestro país, por haber habido los enormes saldos rojos de la pandemia producto de la falta de una estrategia lógica para atender a los cientos de miles de personas enfermas por el Covid, por todos los resultados que hemos tenido en la delincuencia, con muertes, que ya van más del doble de aquello que nos quejábamos del presidente Calderón, hasta la fecha, de la estrepitosa caída de la economía mexicana, que como resultado, se los dije en su oportunidad, después de las elecciones si había un intento de que Morena desconociera los resultados de su derrota, vendría una reacción en los mercados bursátiles, qué fue lo que sucede en el primer día de operaciones, el peso mexicano con respecto del dólar se deprecia, o sea se devalúa, de una forma en la que no se había dado en los últimos 5 años y se está desbarrando, y dentro de un par de semanas estaremos en los 19 por uno, que por cierto, no es que sea malo o bueno, es que se había sostenido el valor del peso con respecto del dólar, a través del constante subsidio de Banco de México dando, otorgando, altísimas tasas de interés, para mantener al peso artificialmente arriba, sin ir más lejos, en el último año el Banco de México tuvo una pérdida de 3 cuartos de billón de pesos, 726.000 millones de pesos de pérdida, en el balance general del Banco de México, el año pasado, lo que pudo sostener al peso sobre el rango de los 16.5, 16.10, esto, por supuesto a la venta.

Y por otra parte después de las elecciones, cuando un país siente que le va a ir bien, producto del resultado de una elección, la bolsa de valores sube, el día de ayer la bolsa de valores bajó más de 6%, 6.2%, haciendo de esta caída, la caída más importante en una sola jornada en los últimos 42 años.

Esta serie de elementos presentados nos hablan de una lógica en los resultados electorales, la lógica se dio, por decir, en México, en el 2006, había la confusión, se descartaba al PRI, había confusión si el PAN había hecho un buen desempeño en el gobierno de Fox, y había la necesidad de buscar otro tipo de régimen, que supliera a alguien o a un régimen, que no se había considerado que había dado los suficientes resultados, pero que de toda suerte les daba el país el beneficio de la duda, cuál fue el total, fue que después de una cuenta y recuento de los votos en el 2006, gana el PAN, por un margen de 1.05% de los votos, entre los que votaron por Felipe Calderón y los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, hasta ahí las cosas.

Después viene Peña Nieto, entrega al país a López Obrador, y este toma el país para fines del 2 de junio, se infiltra en el Instituto Nacional Electoral la señora Guadalupe Taddei, una abierta morenista, mete en puestos clave del Instituto Nacional Electoral a encargadurías, no a puestos definitivos, y no puede dar puestos definitivos en donde hace encargadurías, porque no hay el consenso en el colegio electoral en donde están representantes de otros partidos políticos, no la dejaron, y como no la dejaron, le encontraron la fórmula de encargadurías en lugares tan clave como la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral, que es la encargada de recibir los cómputos de todos los distritos de la república mexicana en una elección.

Lo que quiero decir con esto, es que le metieron mano al centro de cómputo general que traducía los datos, lo que le hemos venido llamando las sábanas de las diferentes casillas, las actas de las diferentes casillas, la suma de las actas en los diferentes distritos electorales, tomaron esos datos, sesgaron el resultado en donde estaba todo a favor de Claudia Sheinbaum, lo copiaron y lo replicaron en otros estados de la república, y entonces nos encontramos con que hay un 31% de diferencia entre el primero y el segundo lugar y ese no es un resultado lógico.

Si yo hubiera visto un resultado del 5% no estaría yo reclamando en este momento, lo hago, porque esto se me detonó aquí en mi corazón y en mi cerebro, que tengo para decirles a ustedes, que a mí no me gustó el momento en el que Xóchitl Gálvez entregó la plaza, no me gustó el momento en que en transmisión en vivo, escuchamos a Claudia Sheinbaum decir que ganó y que había hablado con Xóchitl Gálvez y ella había reconocido su derrota.

No me gustó, que primero nos enterábamos de la derrota aceptada por Xóchitl Gálvez en la voz de Claudia Sheinbaum y no me gustó que después Xóchitl Gálvez saliera a decir que había hecho lo propio con Claudia Sheinbaum, porque ella es una demócrata.

Yo la admiro, admiro la entereza de Xóchitl, lo que no le admiro es que se vio bisoña, nueva, no solamente nueva sino cooptada por tres presidentes de partido que resultaron, insuficientes en la experiencia, que no solamente ellos, sino los equipos cibernéticos de los tres partidos políticos que deben de tener un presupuesto para tener equipos de gente avezada, hombre yo los tengo aquí a nivel individual, con gente avezada en cuestiones cibernéticas, que yo reconozco no saber, pero que Xóchitl reconoce sí saber y que el resultado no les pareció ilógico el hecho de que ya esté empezando yo a captar información de dentro, en los que se me reporta que Raidel Montesino ha venido en reiteradas ocasiones a México con un equipo de cibernautas para aplicar Inteligencia artificial al proceso electoral del 2 de junio, me parece más que lógico.

Acabamos de escuchar a Enrique de la Madrid decir que si hay posibilidades de impugnar la elección, pensaron que no se iba nadie a dar cuenta de que copiaron los resultados de algunas casillas y distritos y los replicaron en otros distritos, con diferentes resultados, que a través de una Inteligencia artificial selectiva, iba acumulando puntos a favor de Claudia y de los candidatos de Morena, y desvió toda la elección.

Como ustedes pueden ver, se va hacer una impugnación, aquí ha habido un fraude monumental, que los mexicanos que amamos la democracia, no podemos ignorar, quiero decirles claramente, dentro de mis previsiones políticas, he tenido muchas a lo largo de mi vida, no he reportado un solo error, ni cuando las elecciones de Fox, ni cuando las de Calderón, ni cuando las de Peña Nieto, por más que me duela, acepté que Peña Nieto, antes del proceso electoral que todo me apuntaba que ganaría las elecciones, ni tampoco las de Andrés Manuel López Obrador, yo estaba seguro que López Obrador sería Presidente de la República.

Yo no transmito deseos, yo transmito la lógica de los datos, soy matemático me eduqué en un ambiente matemático, soy Ingeniero Civil, me eduqué en un ambiente de problema, formula y solución, esa es mi educación pragmática.

Soy una persona que en mi análisis político, siempre pongo el ingrediente de la lógica aritmética, ese es el rigor con el que yo lanzo mis pronósticos, no son de una bola de cristal, no son el producto de mis deseos guajiros, son la lógica de aquello que yo veo y que siento que puede ser, lo que yo vi en estas elecciones, fue un atraco, fue un robo, y digo un robo en despoblado porque fue en una zona en la que el PREP se escondió, se cayó, no se informó de su caída y esta es una sofisticación de lo que hubo en el 88, en el 88 tuvo que salir el caradura de Manuel Bartlett a decir que se había caído el sistema, en el 2024 ni siquiera hubo esa necesidad porque de ellos se encargó el director… el Rector de la Universidad Tecnológica, de La Habana, Raidel Montesino.

Ese es para mí, el resultado de la elección, hubo una intervención cubana, en las elecciones de México el 2 de junio del 2024, auspiciada con toda tranquilidad se fue paralelamente manejando el proceso de Inteligencia artificial, para que se llegara a dar un resultado, que después de todo, resultó burdo, porque ni siquiera tuvieron el cuidado de que la diferencia fuera escasa, la diferencia fue tan abismal, que lo que menos podríamos haber pensado, es que le habían metido mano a algo, ahora ya lo sabemos, paquetes electorales completos, replicados en copy paste en diferentes distritos en la República Mexicana, miren esto es muy sencillo, un voto de Xóchitl se cambia por uno de Claudia, un voto de Taboada se cambia por uno de Brugada, un voto de Yunes se cambia, o sea, se van cambiando en un sistema de software, selectivamente, para dar al final, sobre los datos de una ecuación, un total que resulte para el objetivo para el que fue diseñado, a eso se le llama algoritmo, se hacen los algoritmos, pero los algoritmos fueron a la cubana, por qué, porque fueron algoritmos de 30 y 31%, algoritmos grotescos, como si no hubiera habido en nuestro país una ola reactiva, de la sociedad mexicana, que estaba en contra del señor López Obrador.

Mi conclusión: hubo un fraude en este país, yo no puedo aceptar a Claudia Sheinbaum, yo no puedo aceptar, los resultados en la mayoría de los estados en la República Mexicana, yo no puedo aceptar, que haya obtenido Morena una mayoría calificada en el Congreso Federal, para hacer cambios Constitucionales a modo, porque eso es un proyecto que se tenía y que se llamaba el plan C, que fue tesoneramente labrado por López Obrador, para que un mes antes de que termine su mandato, en septiembre, meta las iniciativas de cambios constitucionales, y para antes de que se vaya, estén aprobadas porque el congreso general tendrá mayoría calificada.

Ahora resulta que los que aspiramos, dentro de la oposición, a un equilibrio en el Congreso, y a una Presidencia de la República y gobiernos en los estados, que fueran afines a una oposición que balanceara los 23 gobiernos, 23 gobiernos estatales que hay de Morena en la República Mexicana, y hoy prácticamente gobernarán todos los estados del país, que son 32, y nos quedamos como si nada.

Eh escuchado muchas voces de medios de comunicación, de opinadores de este país, de intelectuales de este país, que aceptan la derrota, yo les digo una cosa, yo no estoy hecho de un ADN diferente al del resto de los mexicanos, pero sí les puedo decir, que yo no estoy hecho de conformismo, porque toda mi vida me ha tocado luchar contra corriente, toda, no puedo aceptar este resultado, desconozco al siguiente gobierno, lo desconozco, se ha hecho una operación nacional para desviar, y puedo decir como colofón, es, nos chingaron, sí, así de fácil, y lo único que nos resta por hacer es, ir a instancias internacionales, con la comprobación de la réplica computacional de distritos electorales, en diferentes puntos de la República Mexicana

Me llama la atención el silencio de los observadores Internacionales, me llama la atención que dentro de los grupos de observadores Internacionales este Evo Morales, este Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, del peronismo, está gente que nosotros, o sea, yo no puedo avalar, como neutral, a un observador internacional que ganó cuatro elecciones seguidas, incididas todas por el fraude electoral en Bolivia, y que venga a certificar las elecciones en México, no, no, no, no nací ayer, estas canas no son gratis, lo que hemos visto en nuestro país, es una burla, burda, de un señor que sale tan tranquilo a dar, ahora sí, el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, y que dice, el muy cínico, que va a viajar con Claudia Sheinbaum por toda la República Mexicana, para ver cuáles son las necesidades del país, y si a eso no se le llama cogobierno, entonces a mí no me podría admirar el hecho que Claudia Sheinbaum, tomando el poder, a los seis meses diga, “saben qué, me acomoda más ser administradora del bienestar y que el presidente de la república, o el que haga las funciones de presidente de la república sea López Obrador”, verdad que no, que no se puede, no hay nada en la Constitución que lo prohíba, y más, después de los 30 cambios constitucionales que van a hacer, antes de que tome posesión Claudia Sheinbaum.

Ganaron todo, en la vieja política del carro completo, por Dios, que no nos damos cuenta, yo les pido, y ahora se los digo con mucho respeto, que si estos argumentos que aquí les he dado, les resultan convincentes, por favor, repliquen esto.

Aquellos que hemos creído en el Himno Nacional, en la bandera ondeando, en el color rosa de la pureza de las intenciones de un país que cree en la democracia, y que cree en las elecciones, y que cree en los resultados, por favor, hagan ver a todo el mundo, inyéctenle a los mexicanos la inquietud de saber… yo lo haré con los jóvenes, lo haré con los adultos mayores, lo hare con los hombres y ciudadanos responsables de este país, para decirle a todo el mundo, nos robaron, nos robaron, Morena no sabe hacer otra cosa más que robar, lo ha hecho desde que fue creada y lo hará hasta que muera, Morena, pero aquí yo no me puedo quedar quieto, ni satisfecho, con el resultado de un megafraude electoral, que no tiene proporción ni medida, y que sí, entiendo, a muchos los dejó atónitos, como si fuera un boxeador que de repente le pegaran un JAC de derecha y un Upper al hígado, con la izquierda, nos dejaron atontados y después del letargo del resultado, sale Xóchitl Gálvez a decir que, ella es una demócrata y que acepta la derrota.

Xóchitl, te equivocaste, dices que sabes mucho de tecnología y de cuestiones cibernéticas ¿En dónde estuvo tu cabeza, cuando dales a decir que aceptabas el resultado? ¿Te diste cuenta de la lógica del resultado? ¿Te diste cuenta que pudo haber habido una alteración algorítmica, que la hubo, sabes lo que hiciste?, hundiste a la oposición, porque ahora en el refutamiento de los argumentos, no nos va a quedar otra, más que empezar a judicializar a estas elecciones bajo la premisa de que tú aceptaste la derrota.

Todavía te queda una alternativa, y es que, ¿puedes seguir un consejo de un externo?, porque veo que todos tus consejeros internos son una punta de pen…, todos, eh, Santiago Creel, Max Cortazar, Idelfonso Guajardo, perdóname, Kenia López no, pero todos los demás son una punta de pen…, que te dije, Alejandro Moreno, Marco Cortés, yo no vi tan contento a Jesús Zambrano, del PRD, no lo vi tan contento cuando aceptaste la derrota, pero si quieres aceptar un consejo de un externo, que cree en ti, haz un pronunciamiento fijo y firme, no mandes “twisitos” pen…, haz un pronunciamiento y convoca una cadena nacional, o si no, convoca a las cadenas de todo el mundo, para que hagas un pronunciamiento claro, fijo y firme, similar a lo que aquí yo de solitario me he atrevido a decirte, y a decirle al país, nos robaron, si yo digo, nos robaron, yo estoy siendo un ciudadano que está diciendo algo, en medio de la lógica de lo que presente como argumentación, pero si tú dices, nos robaron, bajo la postura de una candidato a la presidencia de la República, con serias, cuasi seguras, posibilidades de ganar, y que perdiste por 31 pinches puntos ¿En dónde está la Xóchitl Gálvez guerrera que yo conocí? ¿En dónde está la Xóchitl Gálvez inteligente, que yo conocí? ¿En dónde está la Xóchitl Gálvez patriota, que con su declaración, está entregando al país al comunismo?, ¿En dónde está Xóchitl? Te me extraviaste en el huipil, y hoy no me queda más que decir, que te sigo admirando y que te admiraré mucho más, si te desdices de esa pen…, de haber creído los resultados, cuando todos sabemos que estábamos luchando en contra de un régimen que iba a ser un fraude.

Íbamos a sostener la idea de que iban a ser un fraude, pero pues se me echó el mejor elemento, tú, entonces qué bandera agarramos, la gente me decía, salimos a las calles, bajo qué bandera, la de una Xóchitl que ya aceptó la derrota, bajo una Xóchitl que ya aceptó que hubo un fraude cibernético y que no le quedó nada más por hacer, por Dios.

Fíjense, un asesor inteligente, como Enrique de la Madrid, ya está dando análisis de que hubo una clonación de votos hacia, a favor de Claudia Sheinbaum, que fueron replicados en diferentes distritos electorales.

En dónde está el Idelfonso Guajardo, en dónde está Max Cortazar, en dónde está Santiago Creel, en dónde están esos, están contando el dinero de lo que les van a dar en prerrogativas, sabes qué, todos los partidos políticos son unos mercachifles, Yo sé que tú eres una ciudadana, pero yo en “Alito” no creo, en Marco tampoco, sí creo en Jesús, sí creo en algunos, como Kenia, todo lo demás, bueno, y en Enrique de la Madrid, y en Ángel Gurría, y en otros, pero no creo más en esa basura, y me dejas una obligación muy difícil ¿Qué vamos a hacer si todo pasa en el 2030? ¿A quién le vamos a creer? ¿Hay oposición?, o, tal vez en el 2030 no haya la necesidad de hacer elecciones en México, y si eso es así, yo desde hoy me pronuncio un rebelde que no puede aceptar a un gobierno espurio, con palabras del mismo López Obrador, Claudia Sheinbaum es una impostora en la silla presidencial a partir de este momento, así lo pienso.

Gracias por seguirme aquí, eh, quédense con este pensamiento, les dejo a ustedes con Adriana Braniff y después estará con ustedes lo mejor de Dore Ferriz, como siempre aquí en estas plataformas a las 20 horas.

Me despido con el respeto, de que todo lo que he dicho, lo he dicho en función de la investigación y de la verdad, yo no puedo aceptar a la resignación, como una forma de vida. Espero que ustedes tampoco, hasta mañana.

Pedro Ferriz, dice que encontraron el algoritmo del fraude

Decirle a toda la audiencia que acabo de recibir ya la información de Yuri Serboloff, acaba de descubrir y lo publicó, nada más que está un poco complicada la publicación, el algoritmo con el que se alteraron los resultados de las elecciones del 2 de junio.

Nada más quiero decirles que ya descubrimos, el equipo que está haciendo el conteo de las actas, a través de Yuri Serboloff, se metió al proceso y encontró el algoritmo, en el que se recibía la información en el Centro de Computo del Instituto Nacional Electoral, y los resultados se cambiaban, es por eso que tenemos en el conteo manual, un resultado exactamente opuesto al que se dio a conocer, es decir el triunfo fue para Xóchitl por más del 60 por ciento y Claudia tuvo abajo del 30, 28, 29%, y el algoritmo ya lo tenemos.

No sé a qué hora lleguemos a.., hoy volamos a México, no sé a qué hora lleguemos para poder transmitir contigo, a lo mejor le voy a tener que pedir a Adriana Braniff, que nos ceda un poco de su espacio, porque voy a tener a Yuri Serboloff, voy a tener a Mario López Vital, a Eduardo Novoa, voy a estar yo, y les vamos a dar a conocer, a todos, cuál fue el algoritmo utilizado, y cuál el resultado, producto de esa utilización del algoritmo que los llevó a la cifra en la que Claudia Sheinbaum se proclama presidente, cuando en realidad fue la candidata vencida y la vencedora fue Xóchitl Gálvez.

Esto ya lo descubrimos, ya lo tenemos, tenemos el algoritmo y sobre todo tenemos la comprobación para que haya una, digamos investigación forense, cibernética de las instancias que tiene que hacerlo por oficio, quieran o no, lo tienen que hacer por oficio, y ya podemos demostrar a partir de hoy, que las elecciones fueron, eh, alteradas, adulteradas a través de un algoritmo presentado ante el Instituto Nacional Electoral y cambiaron los resultados.

O sea que hoy, en el momento en que llegue, bueno voy a tratar de hacer la transmisión a las seis de la tarde, si por lo que ustedes quieran no llego a esa hora, en algún momento dentro de nuestras mismas plataformas, tendré al protagonista, Yuri Serboloff, que encontró el algoritmo, a Eduardo Novea, que ha llevado las cuentas de las actas y a Mario López Vital, que ha sido el que ha juntado las actas para que después las cuente el equipo de Eduardo, vamos a estar los cuatro y les vamos a presentar a ustedes la evidencia que el 2 de junio fue un fraude para México y que la candidata ganadora fue Xóchitl Gálvez, por el mismo porcentaje que se puso para Claudia, es al revés,

Este algoritmo lo encontramos, obviamente lo utilizó el gobierno de López Obrador, de alguna manera se metieron en el centro de…. Yo insistía en el centro de cómputo había habido una alteración de resultados, bueno pues ya tenemos el algoritmo que fue el que causó esta alteración y se los vamos a presentar a ustedes.

La explicación es un tanto técnica, estoy pidiéndole a mi equipo que hagamos la explicación más sencilla posible, para que vamos cuál fue la ruta que llevó a alterar las cifras exactamente al revés, de cómo se dio el resultado de las elecciones del 2 de junio fueron un fraude que acabamos de comprobar.

Tenemos que ir al… No, la certificación no es válido porque el Tribunal Electoral y el Instituto

Nacional Electoral, con este resultado del algoritmo, resultan no creíbles, o sea, están sesgadas las autoridades electorales, igual que como están en Venezuela, por decir algún punto.

Entonces ante la evidencia de la No Certificación, ni credibilidad de nuestro colegio electoral, Instituto y Tribunal, tenemos que subir a una instancia superior, y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que están tratando de eliminar, antes de que nosotros comprobáramos lo que ya tenemos en la mano.

Están en paro, o sea que pareciera como si la ecuación empezara a dar resultados concretos, una vez que estamos encontrando las variables.

Estén al pendiente, hoy por la tarde, les daremos toda la información.

Y además le digo a las autoridades que si no soy yo, será otro, y si no es otro, será otro, y si no es otro, será otro, o sea no traten de ir por nosotros porque somos muchísimos, de alguna manera esto ya se supo y se va a propalar al mundo, o sea que estamos muy, muy tranquilos de lo que hemos hecho, no por dañar a alguien, no se trata de dañar a nadie, se trata de beneficiar a quienes resultaron beneficiados con el voto de la gente. Lo que buscamos es la verdad, afortunadamente la vida nos ha dado la oportunidad d encontrarla.

Entonces, no lo tomen a mal, los amigos del gobierno han actuado en contra de México, en contra de la democracia y esto tiene un costo, y nosotros lo vamos a cobrar, es todo.

Miren, no es contra de nadie, cada quien es dueño de sus actos, hubo actos que faltaron a la ley, pero sobre todo faltaron a la lealtad al pueblo, ese que se dice que tanto se ama, hay diferentes formas de demostrar el amor al pueblo, una de ellas es diciéndoles cosas que no son comprobables, porque son mentiras, y otra cosa es tratando de encontrar la verdad y hacer que quienes somos pueblo, que somos todos, la entendamos así.

Insisto, nuestra, nuestra guerra, nuestra batalla no es para destrozar nada, es para construir y le pido al universo que, que, en primer lugar agradezco, finalmente lo encontramos, yo sabía que estaba en algún lugar, y se encontró hoy en la madrugada.

No, no, no, pues era la efervescencia de la sociedad, todos cantamos el himno, nos juntamos en las plazas públicas, de más de 200 ciudades en el país, lo hicimos varias veces, demostramos con nuestra participación que íbamos en contra de un gobierno que ayer, les leí un artículo del The Wall Street Journal, en el que se ve que ya México coquetea con las dictaduras, para hacerse una dictadura, pero esto lo vamos a impedir.

Sí, sí, es que es parte de lo mismo, un dictador necesita aliados del mal para seguir con ello, con el mal, y una cosa que se me hace mucho muy importante, eh, cuando Manuel Ávila Camacho, en 1929 establece lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional y gobierna durante 70 años, había una sociedad en México, en 1929, que no estaba tan informada, ni tenía los recursos de la sociedad del 2024, afortunadamente la sociedad no falló, nosotros no fallamos, falló el PRI, falló el PAN, falló Xóchitl, fallaron los liderazgos, fallaron, fallaron todos, pero la sociedad no.

Y la sociedad que es mucho más fuerte que todo, tuvo la suficiente entereza para integrarse, para hacer un equipo de conteo manual, para hacer acopio de las actas, tenemos más de la mitad de las actas del país, y estábamos buscándolas, cuando se… Nos quitaron… en fin, todo, todo pasó y eso no importa, lo que importa es el resultado, tenemos el algoritmo con el que se hizo el fraude del 2 de junio del 2024 en las elecciones mexicanas.

Carta dirigida a los 5 ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación (No nos vayan a traicionar). (Carlos Alazraki)

Ministros, como ustedes saben a finales de la tercera semana de agosto, ustedes van a tomar la decisión más importante para el futuro de nuestro país.

No nada más para el futuro, sino de la historia de México, o sea, van a votar por la democracia o van a votar por la dictadura, no hay más.

Ustedes saben que la decisión que los consejeros del INE tomen en relación a la sobre representación va a terminar en sus manos.

Y ustedes saben, mejor que nadie, que esa decisión que los corruptos consejeros de INE hagan van a terminar en la última instancia que son ustedes.

Ustedes también saben, que la ley establece que claramente que ningún partido cumplió con una de las fracciones del artículo 54.

Ustedes saben, que con esa fracción que está en ese artículo la conversación se termina votando a favor de la oposición.

También saben perfectamente que la elección a diputados fue del 58 por ciento de Morena y sus aliados contra 42 por ciento de la oposición.

Y también ustedes saben, que si ustedes aprueban la sobre representación, Morena y sus secuaces terminarían con el 74 por ciento y que la oposición se quedaría con un 26 por ciento de congresistas, cuando la realidad es que la oposición votó por el 42.

Y me imagino que también saben, que legalmente no son válidos esos porcentajes en nuestra constitución.

Señores magistrados, se está rumorando en las calles que dos de ustedes ya se vendieron, y que tres de ustedes, pudieran también venderse.

Ojalá y esos rumores nada más sean rumores.

Ojalá y sus votos sean a favor de la democracia.

Ojalá que el amor a sus hijos y sus nietos, les abran sus corazones.

Ojalá y que no se dejen chantajear por nadie, repito, por nadie.

Ojalá y entiendan que su herederos terminarán, por su culpa, viviendo en una tiranía en lugar de una democracia.

Le ruego a Dios que habrá sus conciencias a la hora de votar.

Y por último, el magistrado que vote a favor de esta locura, vivirá con una carga de culpa que lo acompañará hasta la tumba.

Y con esta culpa de traidor a la patria, seguro, no descansará en paz.

Se los decreto.

