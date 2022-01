Las leyes están para cumplirse, no se pueden usar o cambiar para satisfacer caprichos personales

En esta ocasión debemos de comenzar la columna esta semana mencionando el proyecto del testamento del presidente, queremos recordar que todo funcionario de gobierno, aunque sea un presidente, es un empleado y no está ni por arriba de la Constitución ni nada.

Que no se le olvide que tiene derechos y obligaciones tanto como empleado como por ser mexicano, y uno de los derechos que tiene es poder hacer un testamento pero sobre sus pertenencias, de lo que es suyo, de su propiedad, pero nunca se había visto que alguien quisiera hacer un testamento político, eso no existe en la Constitución, además de que el señor no es príncipe, ni es rey, ni es monarca como para querer ejercer su voluntad, claramente se ve que tiene complejos definidos en su perfil sicológico y esto es un grave error el querer crear o hacer un “testamento político”, esto no existe, no es posible y por principio de cuentas es totalmente inaceptable.

Y es por ello que deseamos dejar bien clara la definición de lo que es un testamento y que detallamos a continuación:

¿Qué es el testamento y sus tipos?

El testamento es un acto, o instrumento legal, mediante el cual una persona decide el destino de sus bienes y su patrimonio al momento de su fallecimiento. El testamento es un acto unilateral, formal y solemne, donde una persona expresa su voluntad respecto a cómo se dispondrá de sus bienes tras su muerte.

Por su parte, el artículo 1281 del CC define lo que es la herencia de la siguiente forma: “Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte”. Es decir, que no todos los derechos que tiene una persona en vida se pueden transmitir después de su muerte, hay derechos personalísimos que se extinguen al morir, entre ellos los derechos políticos, como el votar, y los cargos públicos.

El testamento tiene para su otorgamiento ciertas formalidades, el artículo 1511 del CC lo define: “Testamento público abierto es el que se otorga ante notario, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo”. En la CDMX, actualmente, todo testamento se debe de otorgar ante notario, de lo contrario toda disposición testamentaria es nula.

De acuerdo con lo anterior, podemos observar que el término “testamento político” legalmente no existe.

Como se puede observar en las disposiciones del CC, las personas en lo particular no pueden modificar por ellas mismas sus disposiciones testamentarias, se requiere hacerlo ante notario.

Y también tenemos ahora noticias de que el hijo mayor del señor, vive en una residencia al norte de Houston, en una casa cuyo valor es de varios millones de dólares, junto con su esposa, y que también trae una camioneta Mercedes de un precio de 68 mil 675 dólares (1.4 millones de pesos) pero en fin, se ha mencionado en varios medios que fue a él a quien encargaron la compra de todo el equipo para la refinería de Dos Bocas.

Debemos recordarle a este señor que dijo bien claro que no iba a haber nepotismo y lo primero que él está haciendo es abusar de su poder porque por la relación con su hijo, éste seguramente este pidiendo comisiones por la compra de este equipo, algo que verdaderamente es inadmisible porque ni Pemex, ni México son de los López Obrador, es importante que no olviden que no son dueños, meramente son empleados de gobierno.

Y de este tipo de actividades debería de encargarse la Fiscalía de investigaciones que para eso está, además de que se ha reportado que el fiscal también tiene varias propiedades en Europa, en París, en Palma, en Barcelona y sabrá dios en cuantos lugares más, como por ejemplo un departamento que le costó 2.4 millones de dólares en Nueva York o como un departamento en una de las Avenidas más exclusivas de París, cuyas propiedades no aparecen en el registro público ya que nunca las ha declarado.

Cabe señalar que en entrevista con un medio (en diciembre de 2021) el señor fiscal dijo “que ha decidido mantener privada su declaración patrimonial y de intereses por motivos personales”, afirmando que su reserva de los detalles de su patrimonio son debido a que podría ser víctima de “posibles extorsiones”.

Lo interesante aquí es saber cómo le hacen para pasar por encima de la ley, porque los buenos mexicanos entendemos que la ley es para que todos la cumplamos no para que algunos políticos se refugien en ella.

Avenue Foch, la más exclusiva de Paris

Entonces si queremos limpiar y comenzar a reformar al país en todos los sentidos lo primero que se necesita es que exista la honestidad y después que se hablé todo con claridad, empezando por los que están “trabajando” en y para el gobierno ya que con todo esto lo único que estamos viendo es que obviamente todo no ha sido más que un mito y eso es totalmente inaceptable. ¡Basta ya!

Y muchos esperamos ya que deje el Palacio Nacional porque el que viva ahí nos cuesta a los mexicanos arriba de 9 millones de pesos, saldría más barato rentarle un cuarto en un hotel para que pudiera estar a sus anchas junto con toda la bola de gente rara que tiene “trabajando” junto a él.

Entonces, ya viene la revocación de mandato, y es precisamente por esto que se descubrió que hay más de 150 mil firmas de muertos además de otro millón de irregularidades, eso solo demuestra el pánico que tiene este señor a que el día de mañana sea llamado al banco de los acusados, él y toda su banda de ladrones, para que respondan por los delitos cometidos durante el sexenio.

“Yo no dije eso”: AMLO responde a Aristegui por información de la salida de Jiménez Pons de Fonatur

“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detenga ante nada y que se apliquen a fondo”, expresó López Obrador este martes

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que se necesitaba terminar el Tren Maya en tiempo y se necesitaban “responsables comprometidos por entero”, ante la salida de Rogelio Jiménez Pons como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el titular del Ejecutivo reclamó a la periodista Carmen Aristegui por malinterpretar la información.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó que Aristegui publicó en su portal de noticias la nota: “Culpa AMLO a Jiménez Pons por retraso en Tren Maya”.

“Hice la aclaración a una pregunta ‘el por qué el cambio en la dirección de Fonatur’, y Carmen Aristegui y el Reforma, y otros, hablando de que había yo descalificado a Rogelio Jiménez Pons, pero una distorsión completa”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, el Presidente pidió que se exhibiera la información publicada en Aristegui Noticias.

“Revisen lo que dije. Yo no dije eso, yo no lo culpé, pero así lo interpretaron. Es la época de los boletines, ya regresamos. Hasta dije que Jiménez Pons nos había abierto el camino pero que necesitábamos ahora reforzar”, declaró López Obrador.

“El mismo título, y si buscas otros así van a estar; la época de los boletines, ¿se acuerdan? Coincidían”, dijo al exhibir también a otros medios.

¿Qué dijo AMLO de la salida de Roberto Jiménez Pons y de Fonatur?

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador se refirió a la llegada de Javier May a Fonatur, en lugar de Jiménez Pons, y por la entrega del Tren Maya en diciembre del próximo año.

Esto fue lo que declaró López Obrador:

“Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detenga ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo.

“Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados.

“Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país.

“O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la vida pública de México, un tiempo interesante, si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias”, refirió el Presidente.

Por falta de recursos, INE suspendió la verificación total de firmas de apoyo para la Revocación de Mandato

Los consejeros revelaron que detectaron al menos 18 mil muertos y más de 700 presos entre las rúbricas con inconsistencias

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) informó su decisión de suspender la verificación, cuantificación y captura de cerca de siete millones de firmas de apoyo a la consulta popular de Revocación de Mandato, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue el consejero Ciro Murayama quien propuso dicha suspensión durante la sesión extraordinaria virtual de este miércoles ante la falta de recursos y “evitar comprometer” lo que queda para continuar con la organización del ejercicio.

Y es que argumentó que ya se cumplió con la verificación de poco más de 2.7 millones de firmas (3% de la lista nominal) de petición, correspondientes a por lo menos 17 entidades federativas, que necesita el INE por ley para realizar la consulta el próximo 10 de abril.

Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, comentó que acompañaba la propuesta de Murayama por la difícil situación presupuestal por la que pasa el organismo.

“En un escenario ideal, óptimo, deberíamos seguir en la captura de firmas, pero hoy estamos en una situación extraordinaria, inevitablemente, hay que entender”

Por su parte, la consejera Carla Humphrey, expuso que continuar con la verificación total de firmas requeriría unos 6.3 millones de pesos para contratar a personal por un mes más, y que al no contar el INE con esos fondos, lo conveniente es parar la revisión.

Cabe mencionar que esta decisión ya fue respaldada por todos los consejeros y los representantes de los partidos políticos, incluido Morena.

El INE recibió un poco más de 11.1 millones de firmas de apoyo, de las cuales 1.3 millones fueron presentadas por medio de la app hecha para el proceso y 9.7 millones en papel, pero aún faltaban revisar y capturar más de 7 millones de firmas.

Por otra parte, las y los consejeros dieron a conocer que casi 15 mil 192 personas fallecidas y 572 presos fueron incluidos por la organización de filiación morenista “Que Siga la Democracia” como parte de los apoyos y rúbricas.

Al respecto, Ciro Murayama aseguró estas irregularidades serán investigadas y sancionadas, porque “pueden implicar dolo y uso indebido del padrón”.

Ciudadanos con apellido con letra “B” serán funcionarios de casilla

A través de un sorteo público que el INE determinó que las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra “B” serán convocadas para formar parte de las mesas de casillas.

Después de que se determine el número de casillas para la Revocación de Mandato, se visitará a millones de ciudadanos para extenderles la invitación para participar en el ejercicio democrático y sean capacitados como funcionarios de casillas.

El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina puntualizó que “El Instituto garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de revocación de mandato, integradas por personas ciudadanas a razón de una figura de presidente, una de secretario, una de escrutador y una de suplente general en los términos que establece la Ley Federal de Revocación de Mandato”

“La letra obtenida en el sorteo es la letra ‘B’, a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionará a las y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla para la jornada de revocación de mandato en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, y de la Ley Federal de Revocación de Mandato”, agregó.

El Economista critica la estrategia de gobierno de AMLO contra el coronavirus

Una vez más, The Economist volvió a atacar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión por su estrategia contra la variante ómicron de coronavirus.

En su más reciente publicación, el semanario británico criticó las sugerencias del titular del Ejecutivo sobre cómo tratar esta nueva variante con el uso de ungüentos y la recomendación de no hacerse una prueba y asumir que se tiene la enfermedad.

Se le señaló al gobierno de México por el “subestimado” número de casos oficiales de Covid-19, así como la falta de pruebas.

“Las pruebas son tan escasas que se les ha dicho a las personas que asuman que tienen la enfermedad”, señala el artículo.

No obstante, consideraron que la estrategia del presidente López Obrador no es del todo errónea y es que los mexicanos pueden sacar provecho de esta, ya que “ofrece lecciones sobre cómo no lidiar con un virus mortal”.

En el caso de la variante ómicron, manifestaron que “está arrasando en el país” y que el gobierno la está minimizando al asegurar que el aumento de casos no ha elevado las hospitalizaciones o muertes.

Lo anterior, lo relacionan con que el gobierno mexicano sólo cerró dos meses las actividades económicas al inicio de la pandemia.

“Durante la mayor parte de los últimos dos años, la gente podía abarrotar gimnasios o restaurantes, pero las escuelas estuvieron cerradas durante 17 meses”.

Por situaciones como esta es que están invitando a la gente a sumarse gratis a la demanda por negligencia contra el señor López Gatell.

Pedro Salmerón, ¿Quién es y de qué lo acusan?

Esta semana se desató la cloaca de los morenistas que cuentan con un oscuro historial como depredadores sexuales. Por lo que debemos explicar quién es Pedro Salmerón y de qué se le acusa.

Luego de que la cancillería mexicana diera a conocer a los aspirantes para la Embajada de México en Panamá, el nombre de este historiador de la UNAM resaltó mucho, sin embargo, su doctorado no fue por lo que destacó.

¿Quién es?

Actualidad funge como director del Museo Regional de Guadalajara. Tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en Historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y, cuenta con estudios de postdoctorado dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Es autor de varios libros; tiene en su currículum más de 200 conferencias y participaciones en radio, revistas, periódicos y hasta documentales; ha sido profesor en la UNAM, la ENAH, la Universidad de Tamaulipas y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De que se le acusa:

Este personaje está acusado de acoso sexual (aprovechando su poder como maestro), es por ello que a través del movimiento #MeToo por alumnas del ITAM, en abril de 2019, Salmerón decidió renunciar como maestro.

Ante ello, este grupo de mujeres que apoyan a las víctimas alzaron la voz con el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador, para evitar que se salga con la suya.

Carta dirigida a Juana La Loca (Te juro que ya te entiendo) Carlos Alazraki

Estimada Juana: Con todo mi cariño te escribo mi Carta Semanal. Y la razón por la que te escribo, es que creó que ya me estoy volviendo loco al igual que tú. Fíjate que antes de decidir a quién escribirle esta Carta, pasaron tantos pensamientos por mi cabeza que no supe a quién dirigírsela.

Es que esta semana y parte de la pasada han pasado tantas cosas tan absurdas, que nunca me pude enfocar en un solo tema. Lo que te voy a escribir son solamente pensamientos que satán pasando por mi cabeza en este momento. No hay orden ni días específicos.

Lo primero que me llega a la cabeza fue el catéter que le pusieron a nuestro presidente.

Fue una pésima comunicación. El de Comunicación Social decía una cosa, el secretario de Gobernación decía otra y lo increíble del tema fue que ningún doctor habló. ¡Te juro! Ni siquiera el secretario de Salud que es su doctor y su brother.

Luego de dormir en el Hospital Militar pero no dormir porque durmió en su Palacio, resulta que el presidente al 3er día ya estaba grabando un mensaje desde su escritorio.

Y en lugar de descansar cinco días, ya salió en el tercer día a dar sus conferencias matutinas y… ¿está sentada, Juana? ¡¡¡LLEVA 3 DIAS JUGANDO BEISBOL!!! Te juro que no estoy pacheco. Y cuando Kafka decidió revivir y venir a México a echarse un cafecito y leyó lo de nuestro presidente. Obviamente se volvió ¡a morir!

Pero eso no es todo… ¿Qué crees que pasó? Nuestro presidente salió en tv y dijo que en caso de morirse, dejaba su testamento para que continúe la 4T. O sea, igualito a los testamentos de Chávez, Hitler, Mussolini, el cardenal Richelieu, Fidel Castro etc., etc.,

Y yo me pregunté: ¿Dentro de esta locura, quien se cree el presidente? ¿Rico Mac Pato?, ¿Ricky Rickin?, ¿Alicio en el País de las Maravillas?, ¿Pinocho?, ¿Cachirulo y su Teatro Fantástico? La verdad no sé quién.

Porque lo que sí sabía, era que cuando un presidente en funciones se muere, la Constitución es la que manda.

Siguiendo con las locuras de nuestro presidente, me entero que nombra como embajador de México en Panamá a un historiador cuya especialidad es la de acosador sexual.

Además de nombrar a este acosador, también nombra como cónsul en Barcelona y como agradecimiento por haberle entregado el estado en la última elección a una exgobernadora priista.

Obviamente esta exgobernadora priista será en un futuro corto senadora de Morena. Pero aquí no termina todo.

Ahora resulta que el presidente cree que él es además ¡¡presidente y único dueño de Banamex!! Te lo juro Juana. Sin tener vela en el entierro. ÉL está poniendo las condiciones para la compra del Banco.

Y, para terminar, te citaré textualmente lo que le dijo a la prensa en relación a la defensa de su candidato acosador a embajador en Panamá: “Sólo por la campaña mediática, por el linchamiento mediático, no se ponen a ver el daño que causan, no solo a él sino a sus familiares”.

Luego siguió con mucho bla bla bla y terminó con esta frase maravillosa: “Hay que cuidar si no hay pruebas, si no hay elementos, si se inventan cosas”:

En ese momento, la Momia Azteca que estaba muy a gusto viendo las luchas en la televisión, escuchó a nuestro presidente y ¡pum! Se deshizo toda. Y justo antes de caer le preguntó a nuestro presidente: “Entonces, ¿la Sra. Robles y la Sra. Cuevas son inocentes, verdad?

En ese momento se ve a un personaje vestido de rojo y cuernos que andaba por ahí, y le contesta a la Momia Azteca: No, Momia, Ellas con el senador Lavalle y el coordinador de senadores de Monreal en Veracruz son SIMPLEMENTE VENGANZAS DE LA 4T. Porque conmigo y la 4T, el Estado de Derecho… ¡vale y valdrá ma..!

[email protected]

Un cohete fuera de órbita impactará a la Luna en marzo

Un cohete lanzado por Elon Musk en 2015, podría impactar contra la Luna en el mes de marzo según cálculos realizado por el sitio especializado Projectpluto.com ¿Qué pasó con la nave? ¿Se podrá ver desde la Tierra?

Los restos de un cohete SpaceX podrían estrellarse contra la luna, esto según el sitio web especializado Projectpluto.com, que prevé que el impacto se dará el próximo 4 de marzo, la nave que ha estado navegando sin rumbo por el espacio desde hace un tiempo.

Se trata de un Falcon 9 que fue usado por la NASA para poner en órbita un satélite meteorológico, de lo que aseguran sería el primer impacto no intencional de un pedazo de basura espacial proveniente de la tierra a la superficie lunar.

Según sus propios cálculos no será un fenómeno que pueda apreciarse desde nuestro planeta.

La paz será la base que pueda brindar un futuro al mundo

Al parecer hay países que no tienen conciencia de que debemos tratar con toda educación y respeto al planeta, hablamos en referencia a la existencia de un posible conflicto en Europa, principalmente donde deben de justificar toda su capacidad y experiencia para poder llevar un hecho así, porque deben estar bien conscientes que lo más importante para todos los que habitamos este planeta tierra es que exista la paz, la cual se da cuando existe la capacidad de oír, de analizar y de actuar, para que una vez entendido y reflexionado todo esto, se de la magia de hablar para lograr una respuesta, eso se llama comunicación, se llama dialogo, ya que es el humano el que tiene la total capacidad de hablar y lo que de alguna manera hace la diferencia entre los humanos y los animales.

Datos que no se pueden pasar por alto

Lamentablemente seguimos viendo como cada vez son más las gentes que toman acciones congruentes como lo es la protesta de muchos periodistas que se han unido para que el mundo sepa sobre los resultados de las investigaciones que aclaren y den a conocer quiénes son los responsables del asesinato de muchos comunicadores, y hablamos a nivel mundial, ya que hasta el momento no se ha sabido de ningún detenido por estos hechos, ¿cómo se atreven?, esto es una profanación porque no están respetando el derecho a la vida.

Y es importante recordarles a los que tienen que dar respuesta a este tipo de casos, que tienen que sacar toda su experiencia y conocimiento de causa ya que de otra manera tendrán que intervenir el FBI, la CIA y la DEA, para capacitar a los incautos policías e investigadores para que la verdad se dé y así mismo se logre detener a los asesinos.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com