Las leyes son para respetarlas, no para utilizarlas a conveniencia

Con la ley que acaban de promover, tendríamos que ver que todos los funcionarios que votaron por ella, desde trabajadores hasta máximas autoridades, predican con el ejemplo, en el sentido de que sean ellos los primeros que abran, presten u obsequien sus casas, a todas las gentes que están llegando de fuera.

Sería muy bueno saber cuántos de los que están en Morena tiene propiedades, cuántas, en dónde y cuánto valen, ya que deben poner el ejemplo, y así mismo si es para el “bienestar” del país, que se abran las puertas del Palacio Nacional, para llenarlo de este tipo de gentes.

Y en el caso de que las casas sean ocupadas, por voluntad o por la fuerza, automáticamente deberían de dejar de pagar impuestos, ya que no serán más de la propiedad de los antiguos dueños.

Es necesario recordarles que “con la vara que midas, serás medido”, por eso sería bueno que empiecen ellos, que sean los primeros en alojar a las gentes en sus casas y en las de sus familiares.

Y ya que el Congreso 2024 quedó oficialmente constituido con un total de 128 senadores y senadoras y 500 legisladores, 251 diputadas y 249 diputados, y 1 millón 980 mil personas en el gobierno de la Ciudad de México, esa es una buena oportunidad de que demuestren que si están dispuestos a apoyar a México y respetar sus leyes.

Esto es porque hablamos que son muchos los que trabajan para el gobierno de la Ciudad de México, entonces sería una gran cantidad de propiedades que podrían ser ocupadas, entonces que sigan con esta ideología, para que sean los principales en poner el ejemplo, porque esto debe ser para todos, parejo.

Ahora, como es posible que te pidan un espacio, cuando tienes cuatro recamaras, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?, normalmente muchas familias viven en espacios pequeños y con familia numerosa.

De ser ocupado un inmueble sería bueno que quienes entran, sean los responsables del pago de los servicios, luz, agua, predio, gas, y todo lo que sean los costos indirectos.

Hay que hacer una exposición bien clara para aplaudirlos por sus estúpidas genialidades, esperamos que ellos sean los principales en cooperar y colaborar, sobre todo, por todas las gentes que han traído de Venezuela, de Colombia y de Cuba, que ellos, si viven en algún lugar, tienen que ceder la propiedad a los refugiados, y reiteramos que si esto sucediera, la población está en su derecho de no pagar impuestos, predial, ni otros servicios derivados de esta situación.

En otro tema, es necesario mencionar que el presidente Trump tendrá que superar difíciles escenarios, una vez que sea nombrado el presidente número 47 de los Estados Unidos.

Lo más importante es la paz y que sea basada dentro de las reglas de la diplomacia, para superar el peor escenario que es la guerra.

Datos sobre la ley Okupas

¿Qué hace el movimiento okupa?

El desarrollo del movimiento okupas, nacido en la década de los 60 en el marco de Europa occidental, ha significado una clara respuesta a las políticas urbanísticas, especialmente las vinculadas al mercado de vivienda, y ha propuesto una vía alternativa a la construcción de la vida individual y colectiva.

¿Dónde nació el movimiento okupa?

El fenómeno "okupa" tal y como lo entendemos actualmente, que conjuga la necesidad de alojamiento con la ocupación de viviendas y edificios vacíos para convertirlos en base de operaciones de actividades políticas y culturales alternativas, tiene sus orígenes en la Gran Bretaña de los años 60 y principios de los 70.

¿Qué son los okupas en México?

Sin embargo, en su acepción popularizada por la prensa ha venido utilizándose para designar a cualquiera que se instale en una vivienda abandonada, tenga esta acción carácter político o no. El término okupa puede designar también el lugar okupado.

¿Qué derechos defiende el movimiento okupa?

Okupación, derecho de propiedad, derecho a una vivienda digna, inseguridad ciudadana, usurpación de bienes. El derecho de propiedad privada es la base de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social.

Inai lamenta extinción aprobada por diputados; piden reconsiderar (El Universal)

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (Inai) lamentó que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma constitucional que desaparece los siete órganos autónomos, entre ellos al Instituto, porque eso implicará una regresión en la garantía de los derechos de acceso a la información, protección de datos y los controles democráticos.

"Sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el Inai".

En un comunicado, el Inai expresó que con la reforma el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de los ciudadanos.

"Esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. El Sistema contribuye sustancialmente a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción".

El Instituto recordó que el acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México.

El Inai hizo un llamado a las y los legisladores del Senado de la República a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.

Manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los referidos derechos. "Aún hay tiempo", dijo.

Desaparición de organismos autónomos provocará incertidumbre entre los inversionistas

La eliminación de organismos autónomos por parte de los diputados federales de Morena, PT y el Partido Verde, provocará incertidumbre entre los inversionistas, advirtió María Ariza, presidenta de la Bolsa (Biva) Institucional de Valores.

Al participar con una ponencia en el primer día de los trabajos de la segunda Cumbre Empresarial de Líderes que se lleva a cabo en Nayarit, afirmó que desaparecer organismos autónomos para integrarlos instituciones desalentará a los inversionistas.

"Son instituciones que dan independencia y le dan certidumbre a los inversionistas que quieren hacer apuestas por nuestro país, que nos dan transparencia, institución y gobernabilidad. Y son políticas, temas, conversiones y negociaciones que a los inversionistas les preocupan porque se quita esta independencia y esa certidumbre que te puede generar el tener un órgano autónomo que te pueda apoyar en cualquier tema", añadió.

Este miércoles, la aplanadora del partido hegemónico aprobó la desaparición de siete órganos autónomos, entre los que estaban la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Aberrante sentencia

Hace ya varios siglos que, don Miguel Cervantes, nos legó “La Galatea’’, y escaso tiempo después, cumplió la aparición y publicación de “El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha’’, la máxima obra literaria de un escritor de lengua castellana.

Los ideales que como argumento primigenio defendió don Quijote eran simple y llanamente los postulados éticos de la ciencia del derecho. Por esa razón, no obstante, su carácter universal y su permanencia en el tiempo y en el espacio, la falta de su crucial observancia en un estado como el de Oaxaca, que idealmente se considera seguir y apoyar el pensamiento de don Benito Juárez y su férrea defensa al estado de derecho, produce no solo un pésimo sabor, sino un efecto negativo de irremediables consecuencias políticas.

Cuando se deja en libertad a un homicida confeso se rompe la regla de oro del derecho, que magníficamente fue esculpida por Ulpino, la cual afirma: ‘’la justicia es una voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece’’, misma que con cinismo, ignorancia e incompetencia rompió el desvergonzado judicante Lorenzo Ramírez Cruz, en su calidad de Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Itinerante 1, del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula de Matamoros, estado de Oaxaca, al emitir una despreciable sentencia absolutoria al homicida del notario público don José Ortiz Girón; todo ello con el solo afán de pretender conceder impunidad al asesino intelectual de nombre Allan de Jesús Corona Romero.

La novela de corrupción emitida como sentencia, fue elucubrada por la corrupción del ministril que como órgano jurisdiccional de control actuó, lo que implica de manera clarísima, que esa indigna toga en su momento determino, bajo la presión del oro que acostumbra derramar el homicida intelectual su absolución y, con ello alcanzar un estado de impunidad, tan es así, que cuando escucho la airada reacción de la hija del ahora occiso calificándolo como corrupto, ordeno cancelar y retirar la presencia de ella en aquella audiencia en la que dio a conocer su despreciable acto.

Debe de expresarse que en un asunto de esta importancia, por ser la victima quien era, se debió, mantener el prestigio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Oaxaca actuando con rectitud de criterio y sin pretender privilegiar los derechos humanos de la delincuencia, sobre los derechos humanos de las víctimas.

Después de una brillante investigación practicada por un agente del ministerio público de nombre Eder Rene Cristóbal Aguilar, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en la cual se denoto conocimientos y respeto a los derechos humanos de los asesinos materiales e intelectuales, un juez de pacotilla, sin cultura jurídica en la materia, pero con una denotada auri sacra fames determino absolver a la delincuencia.

La calidad moral del sujeto llamado Lorenzo Ramírez Cruz, el cual firmo esa aberrante sentencia, pone en mal a la justicia de la referida entidad federativa y a las promesas emitidas por Salomón Jara Cruz en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de brindar justicia a los necesitados.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

El Magistrado Reynaldo Reyes Rosas, quien promovió el primer amparo contra el proceso legislativo de la Reforma Judicial (Atypical Te Ve)

Respetada Fundación José Pagés Llergo, incansable y admirada señora Beatriz Pagés Rebollar, admirado y entrañable Ministro Luis María Aguilar, mi jefe, doctor una vez más nos vemos, señor Narro, queridos compañeros, amigos, hermanos, con profundo agradecimiento recibo este reconocimiento que trasciende el plano personal, puesto que lo acepto no solo en nombre de mi respetadísima clase trabajadora, sino también en nombre de mis honorables compañeros de lucha, los genuinos Jueces, los genuinos Magistrados, los genuinos Ministros de mi patria.

Reconocimiento que recibo y lo dedico con todo mi amor a mis hijos Mariana y José Manuel, que están aquí presentes, un reconocimiento que acepto como ciudadano y con esa dignidad que es propia de un magistrado con más de 36 años de servicio.

Una dignidad que la aparente victoria oficialista nunca conocerá, venceréis pero no convenceréis, dirían.

Lo recibo en medio del caos, en medio de la demagogia, en medio de la destrucción de los pesos y contrapesos, en medio de la destrucción de mi República, en medio de la destrucción de nuestra razón de ser, de nuestra original Constitución General de la República.

El impronunciable nombre de un demagogo, que al parecer yace en un rancho propio de su destino, ese demagogo nos reveló que su visión anti política radica en una fórmula, a saber que es bueno hacer lo malo, porque hacer lo malo, es bueno.

Así en la línea de ese rudimentario pensamiento, en esa retórica propia de su enanismo, sostuvo que en política los inconvenientes entre la eficacia y los principios, se resuelven en el equilibrio entre ambos extremos, revelando así, no solo su ignorancia o los alcances de esa proposición, sino que nos reveló que su necia incomprensión le impedía saber lo básico, que en la justicia y en especial en la administración de justicia, en los inconvenientes entre los principios y la eficacia, siempre, siempre, debe optarse por los principios.

Pero este hombre y sus títeres se apartaron de esos principios y abanderaron un populismo en su concepción más peyorativa porque sabiendo que el pueblo no votó por la autocracia no votó por la dictadura, ignorando una oposición y una enorme población que optó, desafortunadamente, por guardar silencio y no votó, actuó dolosamente en perjuicio de nuestra República.

Pero no solo eso, sino con el apoyo de novísimas versiones de Lady Macbeth, de traiciones, de exministros, aquellos que despreciaron la toga y se convirtieron en tapete de magistrados, de un tribunal electoral que nos enseñó que 2 + 2 es 9, de senadores corruptos, corruptores y corruptibles, cuya visión nunca fue guardar la Constitución y frente a todo lo cual jueces, magistrados y honorables y genuinos ministros, esto sí, genuinos, lucharon hasta la imposible contra ello.

México, nuestra amada patria, no se merece esto, México nuestra amada patria, no se merece la abrazada convivencia con el crimen organizado, México nuestra amada patria, no se merece la vergonzosa y la humillante tómbola, así como tampoco se merece la selección de jueces a modo, entre otros, por la delincuencia organizada.

México nuestra patria, no se merece, no se merece balazos convertidos en infames reformas constitucionales, requerimos de servidores públicos, requerimos de jueces, requerimos de políticos honorables, patriotas honestos y valientes.

Requerimos de gente competente, instruida, Calígula y su bestia, de esa historia han pasado 2000 años y al parecer se está repitiendo.

Requerimos de jóvenes mexicanos, que instruidos en libertad, revelen su espíritu, aquí están presentes, revelen su espíritu de inconformidad frente a la violencia, frente a la dictadura.

Jóvenes mexicanos que exijan de un gobierno un pensamiento autocrítico más que autocomplaciente, no requiere de réplicas, no requiere de títeres, no requiere de caricaturas, requiere de verdaderos jefes de estado

Pero aquí están los jóvenes, a ellos me dirijo, que aspiren, que luchen por una verdadera democracia que es la cuna de la libertad, es la cuna de la igualdad, es la cuna de la fraternidad y es la cuna de la justicia.

Jóvenes de edad, jóvenes de espíritu, jóvenes todos, todos aquellos que aspiramos a recobrar el ideal que es nuestro estado derecho levantemos el puño, Yo un servidor como magistrado y próximamente como ciudadano porque no perteneceré a un circo, no serví para eso, Yo, este su servidor, ese es su servidor que sigue mirando a su hijo de frente, hijo mío, te amo, Lucharé hasta la muerte por ese ideal que tenemos en nuestras manos, un Estado de Derecho.

Por mi parte es todo. Muchas gracias.

La ONU lanza críticas contra la reforma constitucional que amplía la prisión preventiva en México (Europa Press)

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó este viernes su preocupación por el proyecto de reforma constitucional en México que amplía el abanico de delitos susceptibles de derivar en "prisión preventiva oficiosa", ya que no debería tratarse de "una práctica general" sino fruto de exámenes "individualizados" sobre cada detenido basados en la "proporcionalidad".

"La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de Derechos Humanos", denunció Turk, en alusión a una reforma aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que incorpora delitos como la extorsión o el contrabando a los potenciales requisitos para enviar a alguien entre rejas.

El Alto Comisionado subrayó en un comunicado que ampliar el uso de la prisión preventiva "no es la respuesta" a los múltiples desafíos que afronta México en materia de seguridad y acceso a la Justicia. El texto aún está pendiente del visto bueno del Senado mexicano.

En este sentido, aprovechó para reiterar sus dudas sobre la reforma judicial que ya está en vigor y que plantea, entre otras cuestiones, la elección de los jueces mediante voto popular. "En conjunto, estas disposiciones corren el riesgo de socavar seriamente la independencia del Poder Judicial y su capacidad para defender efectivamente el Estado de Derecho", consideró Turk.

