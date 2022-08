Las Perdidas se encontrarán en Cancún

Kimberly y Wendy, el par de chicas trans que se hicieron virales en 2017 y que a la fecha se han ganado el cariño del público como Las Perdidas, se presentarán en la carpa de circo del Autódromo de Cancún el próximo 27 de agosto.

En esta visita Las Pérdidas estarán acompañadas de sus bailarines y de Drag Queens locales, y además de sorprender y hacer reír a su público, apoyarán a una causa social, la esterilización de 500 perritos de la calle, esto de la mano de luchadores sociales de la comunidad cancunense.

“Estoy muy emocionada porque creyeron en mi, fui la primera de las chicas locales a quienes les hicieron la invitación y claro que acepté, pocas veces se dan estas oportunidades”, expresó Kookoorikoo, quien junto con Argenis Guzmán, Culix Coco y Sadistic…a, dragas locales, ofrecerá un show sin precedentes, previo a la presentación de Las Perdidas.

El evento organizado por Outside the box Productions apoyará a la campaña de esterilización de fauna callejera. (Foto: J. Díaz)

Kookoorikoo, quien lleva 18 años en el show trans, aseguró que gracias a este tipo de eventos se abre una ventana al trabajo que hacen las drag Queens, que es realmente todo un arte.

“Nosotras las drag Queens estábamos como retraídas, no nos hacían mucho caso y ahora gracias a las redes sociales y los eventos que existen, se abren las puertas a lo que hacemos, el arte del maquillaje, del vestuario, las canciones, el ponerse unos tacones tiene su chiste”.

Kookoo Rikoo show y Argenis Guzmán serán parte del show. (Foto: J. Díaz)

Por su parte Argenis, quien también participa en el show, se dijo llena de felicidad por la oportunidad de ser parte del show de Paola Suárez y Wendy Guevara, Las Perdidas y coincide que es una ventana más a los buenos espectáculos de drag, trans

“Este proyecto va a dar una visibilidad más amplia a los espectáculos nocturnos travestis o drag queen, el nivel aquí en Cancún es muy alto y necesita tener más visibilidad”.

Es así que Outside the box productions llevará a cabo este espectáculo de comedia en el que Las Perdidas harán stand up, imitaciones y presentarán al público sus más recientes éxitos como cantantes: “Pegrilosa” y “Hey Perras”.