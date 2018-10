Calica daña ambientalmente a Solidaridad

Octavio Martínez / SIPSE

PLAYA DEL CARMEN.- Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, sostuvo que evitará que Calica realice la explotación de dos predios más, cercanos a la zona donde hace labores de aprovechamientos de materiales pétreos, al sur de Playa del Carmen.

Se trata del predio “La Adelita” y “El Corchalito”, que no puede explotar el particular debido a que está detenida la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa de Desarrollo Urbano.

“Calica eternamente, ya lo sabemos, tiene ahí 35 o 40 años, yo no sé quién recibe, qué recibe y cómo lo recibe, lo que sí sé es que los efectos colaterales de Calica hoy dañan al municipio de Solidaridad, aunque pertenezca a Cozumel, pero está en el patio de mi casa y mi municipio, nuestro municipio, es el que está recibiendo el daño directo (…) en ese tema es un comité municipal y nuestra postura, al menos la mía, es negativa, me da vergüenza inclusive que sigan insistiendo”, sostuvo Beristáin Navarrete en torno a la búsqueda de permisos de parte del particular para realizar la explotación pétrea en ambos predios.

Ernesto Enríquez Castillo, presidente de la División Internacional de Vulcan Materials Company y director general de Calica, dijo que hay posibilidades abiertas de que realicen la explotación de ambos predios, pero esperarán.

“Toda la comunidad tiene interés en que haya un ordenamiento urbano y ambiental adecuado a la circunstancias y será el gobierno del estado y municipal, quienes tienen el eje rector de los programas, quienes decidan en términos de política pública, lo mejor para todos (…) son posibilidades abiertas y hemos estado treinta y tantos años en el estado y esperamos seguir aquí muchos años más”, dijo Enríquez Castillo.

En enero pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera parcial los trabajos que hacía Calica en el predio “La Adelita” y “El Corchalito”, debido a que no tenían permisos para realizar las actividades.