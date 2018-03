Cierre del acceso a la playa en Akumal, por corrupción

Redacción/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- La diputada independiente Laura Beristain expresó que el cierre del acceso público a la playa en Akumal, es el resultado de la ineficiencia y corrupción de los gobiernos municipales y estatales que no generan certeza legal en la tenencia de la tierra y certificación de espacios públicos, de acuerdo con un comunicado.

"Es una vergüenza que Cancún y la Riviera Maya crezcan como destinos turísticos internacionales, y el pueblo no pueda disfrutar de las playas y el mar porque uno tras otro se van cerrando los accesos públicos. Cada vez somos más habitantes en la zona norte del estado y en lugar de abrir accesos al mar, al contrario, nos cierran las oportunidades de disfrutar lo que por derecho constitucional nos pertenece", señaló la legisladora.

"El cierre del acceso al mar en Akumal es el resultado de la ineficiencia, y la corrupción de los gobiernos municipales que se han sucedido en Solidaridad, y en Tulum desde que se declaró su autonomía, porque ninguno de los presidentes municipales, ya sea por desidia o por corrupción, no se han preocupado en dar certeza y legalidad a tales accesos, no estableciéndolos en su Plan de Desarrollo Urbano, al no realizar las gestiones con Semarnat para obtener los certificados de destino de playa y no invertir en infraestructura para que los pobladores tengan un acceso a la playa delimitado, con los servicios necesarios", aseveró Laura Beristain.

"Todos los que habitamos Quintana Roo, elegimos vivir aquí por la naturaleza, por las playas, el mar turquesa, la tranquilidad; hoy con la ingobernabilidad nos han arrebatado la seguridad, la paz, el orden, y además nos quitan lo que nos pertenece a todos, nuestras hermosas playas, nos están convirtiendo en turistas en nuestra propia casa; es un abuso, es inaceptable. Debemos ponernos firmes, y exigirles a quienes toman las decisiones, a quienes ejercen el poder que pongan un alto a estas privatizaciones. No podemos seguir de brazos cruzados, debemos de recuperar lo que por derecho es nuestro y nos merecemos como mexicanos", señaló Laura Beristain.