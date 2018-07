Laura Beristáin confía en que se respete el voto

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A reserva de lo que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) defina el próximo domingo, Laura Beristáin Navarrete, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, se asume como ganadora de la elección, por lo que confía en que se respete la voluntad de la mayoría que votó por ella para ser la próxima presidenta municipal de Solidaridad.

¿Cómo percibes el proceso post-votaciones?

Primero agradezco a las familias de México que salieron a votar por vía pacífica y que hayamos elegido a Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y eso me lleva a entender que formamos parte de ese cambio que quiere la sociedad. Hoy la coalición Juntos Haremos Historia arrasamos en Solidaridad a nivel federal, y resulté ganadora como presidenta municipal, me lo dicen las sábanas, me lo dice la gente, y confío en que las instituciones van a respetar su voto, que van a respetar todo el trabajo que se hizo en campaña, porque el ambiente es totalmente ganador de manera inobjetable.

¿Qué esperas del Ieqroo?

Andrés Manuel López Obrador ya está enterado de lo que sucede aquí. Yo le pido paciencia a la gente, su voto será respetado por las instituciones electorales y nosotros seremos vigilantes de que así sea. La denuncia que se hizo contra María Vázquez, consejera presidente del Ieqroo, fue recurrir a una instancia para que garantice el funcionamiento de otra institución.

En caso de resultar ganadora ¿qué le dices a la sociedad que no votó por ti?

Les diría que les mando un abrazo muy fuerte, que respeto su decisión, pero que la mayoría de los ciudadanos sabemos que hoy se vive con ausencia del gobierno, que se vive con miedo, con una incapacidad de trabajar para la gente a la que le dieron la espalda con el gobierno del cambio que nunca llegó a Solidaridad.

¿Qué consideras que ha faltado hacer o ser en el gobierno?

Lo que yo propongo es ser un gobierno de puertas abiertas, con rostro humano, mi tarea es trabajar en el desarrollo de la gente, en los derechos humanos, en lograr el equilibrio de la sociedad y de la mano con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y con el gobernador, Carlos Joaquín González.

¿Cuál es tu principal preocupación?

Lo primero que hay que hacer es revisar toda la planilla que tiene Seguridad Pública para nutrirla, ayudarlos y lograr que funcionen bien, a partir de que tengan buenas patrullas, que tengan buenos salarios, quiero saber cómo se encuentran sus familias, si sus hijos están en la escuela, porque eso me va a llevar a satisfacer necesidades y trabajos. Así me voy a enterar sobre las carencias que tiene Solidaridad y darle soluciones inmediatas.

¿Tienes ya un plan de gobierno?

Lo que estamos pensando es gobernar con visión y una guía. Por eso hay que hacer reuniones, reuniones y reuniones para entender el comportamiento del municipio. Lo que pasó el 1 de julio es para poner un nuevo chip en nuestro corazón y queramos transformar a México, ya se vio en las urnas y ahora tiene que verse en la acción, el trabajo es de todos y todas en este país. En lo municipal hay que revisar los temas municipales, el tema del agua que es uno de las cosas importantes…

¿Qué opinas de lo que hizo en esta administración para el caso de Aguakan?

Estoy contenta de que mi presidente nacional electo hoy tiene muy claro la no privatización del agua. Nosotros estamos también llamados a tener reuniones como presidentes municipales electos con Andrés Manuel para ver la agenda a nivel nacional, claro tropicalizando sus necesidades.

Además de haber sido regidora y diputada local, ¿qué más es de Laura Beristáin?

Acabo de cumplir 50 años, vivo en Playa del Carmen desde los 23 años, amo la naturaleza, soy apasionada de los árboles, del mar, de nuestra riqueza, adoro a los perros y tengo siete, soy vecina de la colonia Colosio, la gente me conoce, me estima y me aprecia, me ven haciendo lo mismo que ellos y por eso estoy muy motivada.

En caso de que la decisión no te favorezca ¿cuál será tu postura?

Voy a hacer lo que todo el cuerpo de abogados y Morena me vaya sugiriendo, nosotros estamos trabajando porque la elección fue ganada por nosotros, el triunfo está puesto y vamos a llegar a las últimas consecuencias por la vía pacífica y de la legalidad. Doy un voto de confianza a las autoridades, porque Solidaridad lo merece, se puede trabajar, debemos mejorar pero debemos trabajar todos, gobierno y la ciudadanía que salió a votar este 1 de julio, independientemente de la elección que hicieron.