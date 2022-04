Laura Fernández trabajará para mejorar la calidad de vida en Q. Roo

Laura Fernández, candidata a gobernadora por la coalición "Va por Quintana Roo", destacó que su campaña es para decir la verdad de lo que no se hizo en los municipios, "porque los malos gobiernos no pudieron o no quisieron ayudar a la gente". Además, aseguró que la coalición es más que eso y pretende luchar por una juventud libre de vicios.

Al caminar las calles y recibir el apoyo de habitantes de las regiones 99 y 103, la abanderada del PRD-PAN-CONFIANZA dio a conocer sus propuestas como el Seguro Popular Estatal con el que "queremos hacerlos visibles a la salud pública y que se tenga el Cancún que se merecen".

"Si una familia acude a una clínica pública y no le pueden dar consulta, con su carnet podrá ir a atenderse con un médico privado cercano en su colonia o comunidad. Pagarán la consulta con su vale del carnet y el gobierno le reembolsará el vale al doctor que dio el servicio, para que las familias tengan atención inmediata y los médicos más trabajo", dijo sobre el programa.

Anunció que activará la propuesta Hambre Cero, que consiste en acciones integrales para las familias que más lo necesitan, pues recibirán apoyos alimentarios que sí llenen las mesas, despensas balanceadas, vitaminas para los niños y complementos alimenticios para mujeres embarazadas y adultos mayores. "Hambre Cero garantizará que nadie duerma con el estómago vacío, que los niños puedan seguir adelante sanos y felices", expresó.

“Sol, mar y arena, Laura es la buena ¡Laura Gobernadora!”, corearon más de 400 madres de familia, profesionistas y jefas seccionales de la Región 99 que comprometieron su espíritu combativo para llevar al triunfo a Laura Fernández el 5 de junio.

Laura Fernández, una mujer de palabra

La maestra Isabel Guerrero, coordinadora del Distrito 7, y Roberto Bravo, jefe distrital, se sumaron a la candidata de “Va por Quintana Roo”, porque afirmaron que es una mujer de palabra y ella sí valora los compromisos, con pleno conocimiento del Estado de norte a sur, por lo que vaticinaron su triunfo en las urnas.

Ante cientos de amas de casa, trabajadoras de comercios y flanqueada por líderes benitojuarenses, la candidata del PRD-PAN-CONFIANZA manifestó su reconocimiento a la base partidista, a quienes dijo: "Somos más que una coalición. Nos preocupa fortalecer el tejido social, fomentar la cultura y las artes, alejar a los jóvenes del ocio y vicios".

En su recorrido por el Distrito 2 en la Región 103, la candidata visitó casa por casa acompañada por su hermana Marcia Fernández, donde lamentó la problemática que deja la autoridad municipal en cuanto a la inseguridad, ya que “sólo con el afán de buscar otro puesto público; es una desfachatez que colgándose de un partido de moda pida el voto y deje al municipio en completa inseguridad".

Por ello, agregó que su gobierno implementará el Plan de Seguridad Total para aplicar tecnología y salarios justos a las policías, porque ser policía no es sinónimo de corrupción".