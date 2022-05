Laura Fernández llama al voto útil para frenar al “niño verde”.

La candidata a gobernadora de la coalición “Va por Quintana Roo”, Laura Fernández, junto con el senador Miguel Ángel Mancera y el diputado Luis E. Cházaro, hicieron un llamado al voto útil de los quintanarroenses “para evitar que el ‘Nino Verde’ y su candidata se apoderen de la entidad con un gobierno improvisado, corrupto y con intereses particulares”.

En conferencia de prensa, donde también estuvo acompañada por los dirigentes estatales del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo, Laura Fernández advirtió que el equipo de Mara Lezama y su jefe el “Niño Verde” ya está desesperado por el crecimiento sostenido de su proyecto y el empate técnico que muestran las recientes encuestas.

“Nuestro proyecto ha venido creciendo, estamos ya en un empate técnico y seguimos caminando, llevando un proyecto incluyente con propuestas reales y tangibles. Mara Lezama y Jorge Emilio no saben competir y la desesperación puede provocar que hagan cosas peores. Por eso hago un llamado a todos los ciudadanos a entregar el voto a una causa que les dé certeza, seguridad y tranquilidad de un gobierno que va a responder a los intereses de la comunidad y no a intereses personales”.

Pidió cerrar filas “para no permitir que gobiernos improvisados, corruptos y con intereses particulares se apoderen del Gobierno del Estado, ya lo hemos visto los gobiernos de Morena y el PVEM, que son los más desastrosos, con calles llenas de baches, inseguridad y con los peores servicios públicos”.

Laura Fernández destacó que Mara Lezama no ha dado la cara a la sociedad: