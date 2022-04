Laura Fernández se compromete a mejorar infraestructura en Isla Mujeres

Laura Fernández Piña, candidata a gobernadora de la coalición Va por Quintana Roo, en el día 18 de sus recorridos de sur a norte por el Estado, hizo el compromiso de mejorar en serio la infraestructura urbana del municipio insular.

Laura Fernández se reunió con pescadores, empresarios y agrupaciones de la sociedad civil, a quienes llamó a no apostar por proyectos secuestrados por la verdadera mafia del poder, que ya saqueó a Quintana Roo y que forman parte del equipo de Mara Lezama, entre ellos Jorge Emilio González Martínez, conocido como “el Niño Verde”.

“No se deje manejar por nadie”, le pidió uno de los asistentes a la reunión.