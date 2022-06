Laura llama a "no comer ansias"; Mara, anuncia su triunfo

Los candidatos y candidatas a la gubernatura de Quintana Roo, difundieron a través de sus redes sociales sendos mensajes celebrando la jornada electoral y llamando a esperar los resultados oficiales... y otros, celebrando su probable triunfo.

Laura Fernández, de la coalición "Vamos por Quintana Roo" emitió un mensaje en video en el que llamó a “ser pacientes” y “no comer ansias”.

Asimismo, hizo una llamado a esperar a los primeros resultados oficiales.