Incentiva playense el gusto por la lectura a padres y niños

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.-Gabriela Guerrero Cervera, escritora y precursora cultural, invitó a los padres de familia a llevar a sus hijos al taller de lectura que inició la semana pasada.

También te puede interesar: Obra de El rey león 'rugirá' en Playa del Carmen

Este viernes será la segunda sesión en la que buscan incentivar este hábito entre los infantes. La cita es a las 16 horas de hoy en el Centro Cultural de Playa del Carmen, donde a los niños se les contará la historia del libro y se les encaminará a realizar lecturas.

“La semana pasada fue el primero, y aunque sólo es de una hora, hubo mucho interés por permanecer, pues están muy interesados en la lectura, porque si se combina con actividades pedagógicas y artísticas ellos lo disfrutan mucho (…) iniciamos con la historia del libro, ellos conocieron como nacieron las letras, dimos un taller, ellos conocieron el libro cartonero”, comentó Guerrero Cervera.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en el Centro Cultural de Playa del Carmen, que se encuentra en la avenida CTM, entre 115 y 125, cerca de la zona conocida como Cruz de los Servicios, en horario de 9 a 17 horas.

Guerrero Cervera destacó que con esta actividad se busca que los niños puedan tener el gusto por la lectura, pues según la escritora, hay una un déficit en las escuelas públicas con el tema de comprensión de textos.

“Se observa clarísimo en la secundaria cuando uno ve en la forma en la que escriben, la forma en la que no siguen instrucciones, porque no solamente son los literarios, es en general, porque si no comprendes esta parte de las letras, no lo vas a lograr, se te va a dificultar mucho”, sostuvo Guerrero Cervera.

La escritora se destaca en Playa del Carmen por ser una precursora de la lectura con su principal obra dirigida a los infantes: Deja que la selva te cuente su historia. Las aventuras del gran Chak.