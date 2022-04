Legisladores denuncian a AMLO ante la Fiscalía General de la República

Diputados de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica señalan también a Morena de crear un clima de venganza y hostigamiento.

La polarización entre la oposición y el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena continuó debido a la campaña de nombrar “traidores a la patria” a los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC que votaron en contra de la reforma eléctrica promovida por el Ejecutivo federal.

Ayer, legisladores de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra el presidente López Obrador y los dirigentes de Morena.

La panista Mariana Gómez del Campo informó que los legisladores de la alianza Va Por México presentaron una denuncia penal contra López Obrador y la dirigencia de Morena porque están cansados de amenazas, discursos de odio y violencia.

Gómez del Campo expuso que “los diputados que votamos en contra lo volveríamos a hacer mil veces. Y ellos no pueden tacharnos de traidores por no haber coincidido en una reforma eléctrica destructiva y que no iba a generar inversión y crecimiento. Basta de monopolios en México”.

Gómez del Campo adelantó que presentarán las denuncias que sean necesarias “porque no nos amedrentan, no nos dan miedo y votaremos en contra de todas las reformas constitucionales que dañen a México, y el presidente hacia allá va. Pretende una reforma electoral y de la Guardia Nacional que no pasarán”.

Antes, desde Veracruz, el mandatario acusó que sus opositores tienen una “doble moral” y son “hipócritas por enarbolar la campaña alto al odio”, ante el amago de exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica.

En las instalaciones del Museo Naval México de este puerto, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que esa campaña la encabeza el escritor Martín Moreno, quien “desde luego no me quiere y es correspondido, ha planteado quemar en leña verde” a los militantes de Morena, partido que lo llevó a la Presidencia de la República.

“Desde luego no me quiere y es correspondido, tenemos diferencias, pero ha dicho que si del él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el zócalo”.

“Bueno… ¿y?, ¿qué está haciendo ahora? Está encabezando una campaña en contra nuestra, también que le llaman ‘No al odio’, porque (...) se está señalando qué partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando a empresas extranjeras”, ahondó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que como buenos conservadores, tienen como doctrina la hipocresía y ahora ya se sienten acosados.

Revira PAN

A su vez, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, expresó que es absolutamente reprochable la campaña de odio y violencia emprendida por el gobierno contra la oposición, por haber votado en contra de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, porque es peligrosa e imparable.

“Es absolutamente reprochable, menos cuando estás en el gobierno, no debes incitar a la provocación, porque es peligroso, porque puede ser imparable. Son unos irresponsables que confrontan a las hermanas y hermanos mexicanos, eso es inaceptable”, subrayó Cortés Mendoza.

En conferencia de prensa en Hidalgo, el dirigente blanquiazul destacó que los diputados de oposición sólo votaron a favor de que los mexicanos paguen menos por la luz y para que la energía sea limpia y renovable.

A buen entendedor, pocas palabras

Por los momentos que estamos viviendo, es necesario decirle al señor que se está acercando a una de cambio, sí pero de ser un presidente a pasar a ser un delincuente.

Debemos dejar en claro que está dentro de sus obligaciones el cumplir con las promesas y con la Constitución que juró respetar, todo esto es una clara muestra de que algo anda mal en la cabeza de muchos de estos señores, quienes además de estar mal, reflejan un gran resentimiento hacia todo y hacia todos, deberían mejor de buscar soluciones para beneficio del país, ya que últimamente todo lo juzgan sin ningún respeto ni a la leyes, ni a las garantías individuales.

Este tipo de actitudes marcan una falta de capacidad, una falta de reflexión y también de ubicación racional, de cerebros disfuncionales a normales, narcisistas (es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás), por su viaje de ego y de poder, al estar tratando por todos los medios de acabar con el marco legal y constitucional de la generación que representan, así como también la de los incautos que han embarcado en sus idioteces, que con ello deuestran claramente que su sentido de racionalidad es cien por ciento egoísta y un billón de veces negativo.

Recordemos que, así como anteriormente ya habíamos pronosticado, a partir del tercer año los buenos presidentes que ha tenido México, inician una etapa de preparación de los posibles candidatos, buscando siempre que sean gentes cualificadas académicamente, reconocidas, con experiencia política y con el ingrediente principal que es un amor total y un respeto total hacia los ciudadanos mexicanos, ya que algo que tenemos todos en común es que somos mexicanos y los pueblos unidos vamos a rescatar, a través del estado de derecho, a la república, el verdadero estado de derecho y así mismo se juzgará a los traidores por sus abusos de poder.

En estos momentos es importante recordarles que el fuero no es para siempre, ahí tenemos el ejemplo con el señor Trump, quien ahora está siendo juzgado por todas las traiciones que cometió en contra de los derechos de los estadounidenses y su constitución, que se acuerden que “el que a hierro mata, a hierro muere”.

La Constitución en la Cuarta Transformación

Señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, sus asesores jurídicos deben hacerle saber que usted cómo Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, recibió, como todos los órganos de poder, su investidura y sus facultades de una fuente superior a la Cuarta Transformación de la Nación; esa raíz es nuestra Constitución Política; en jurídico lenguaje quiere decir que nuestra Carta Magna se encuentra muy por encima de su voluntad particular. Nuestra doctrina constitucional así lo interpreta y le puso como nombre el de “Poder Constituyente”, Usted en su calidad de Primer Magistrado, ese saber lo llama con el nombre de “Poder Constituido”.

Cronológicamente, para ilustrar a sus asesores, si es que los tiene, el “Poder Constituyente” es anterior y por desde luego precede a su “Poder Constituido”. También ellos tienen que saber: que el Constituyente es el que guió la tinta para elaborar la Constitución. Una vez efectuado ello, desaparece del escenario político jurídico del Estado, para ser sustituido por el Poder Constituido, es decir, Usted.

Desde un punto de vista de las funciones, la diferencia es “neta”. El Poder Constituyente no gobierna, sólo expidió la Suprema Ley en virtud de la cual Usted gobierna. Pero Usted a su vez, no debe de hacer otra cosa más que dirigir los destinos de la Nación en los términos y límites señalados por la ley emanada de ese histórico “Poder Constituyente”, sin que jamás pueda o deba en su carácter de Presidente de la República alterar en forma alguna la ley que lo llevó al cargo que ahora detenta.

Cómo todas las cosas de excelencia, nuestra Suprema Ley es incorpórea e intangible, lo cual en lenguaje jurídico significa que nuestra Carta Republicana es rígida. Ella “la Constitución” no admite bajo ninguna circunstancia, que ningún “Poder Constituido”, pueda poner mano en ella, alterándola o pisoteándola, pues tal evento implicaría la destrucción del “orden constitucional”.

Dando continuidad e ilación al mismo orden de ideas, se tiene que decir que la rigidez de la Carta de Carranza (la cual usted juró respetar y cumplir) previene por lo tanto, que ningún poder constituido, así sea éste, el poder presidencial, puede mancillar su espíritu.

Muy especial consideración merece referir que su obligación como Presidente de la Nación es respetar la “supremacía” de nuestro texto constitucional, ello lo ordena el artículo 128, según el cual: “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las Leyes que de ella emanen”

Ahora bien, después de exponer todo lo antepuesto, también hay que decir que ninguna ley lo faculta, ni mucho menos a su Fiscal de confianza a brindarle impunidad a la narco-política.

Dado lo expuesto, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., le requiere a poner marcha atrás a su política de “abrazos y besos” y enfrente viril y políticamente ese problema que daña la integridad de nuestro México. Salus populis suprema lex est.

Es cuánto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C

La IUS, IURIS, existe desde la época de los romanos

Etimológicamente la palabra es un culturismo que proviene del latín jurisprudentia, que deriva de jus (que significa derecho) y prudentia (previsión o conocimiento), las que conjuntamente pueden entenderse como: la prudencia de lo justo. También se ha considerado que proviene de prudens, prudentes, que literalmente significa sabio, conocedor. Pruentia es una contracción (hacer de dos palabras una) de providentia que, a su vez, se compone de pro, que significa “antes”, y video, “ver”; es decir, la providencia puede ser entendida como ver de antemano o anticipadamente. De ahí que sea válido afirmar que la jurisprudencia implica la prudentia y no la sapientia, en la medida que la prudencia es una virtud subjetiva que permite al ser humano conocer aquello que debe evitar; lo que, trasladado al derecho, puede entenderse como la virtud para distinguir entre lo justo y lo injusto. Margadant estima que desde el principio del siglo II antes de Cristo empieza a desarrollarse la fuente más importante del derecho romano: la iurisprudentia. No se trata de una ‘jurisprudencia’ en el sentido moderno mexicano (tesis de los tribunales), ni tampoco de jurisprudence en el sentido moderno anglosajón (mezcla de una introducción general al derecho con la filosofía del derecho), sino de una serie de opiniones de jurisconsultos importantes sobre cuestiones jurídicas. También refiere Margadant que el término Iusprudentia o Iuris Scientia, en el derecho antiguo, designa el conocimiento de la técnica jurídica, en combinación con cierta habilidad en su aplicación.2

Cicerón definió la prudencia como Rerum expetendarum fugiendarum scientia, es decir, es el arte que nos lleva a alcanzar unas cosas y huir de otras. Desde el punto de vista gramatical, este vocablo proviene del latín iuris prudentia, que alude a la prudencia del derecho, de lo justo. También significa ciencia del derecho, teoría del orden jurídico positivo, conjunto de sentencias de los tribunales y doctrina que contienen, criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes, entre otros. Entendida como ciencia del derecho, Ulpiano la definió como jurisprudentia est divinarum etque humanarum, rerum notitia, justi ataque injusti scientia, esto es, la jurisprudencia es conocimiento de las cosas divinas y humanas, y ciencia de lo justo y de lo injusto. Según Rudolf Von Ihering, la jurisprudencia tiene un origen remoto, ya que, como ciencia del derecho o teoría del orden jurídico positivo, estaba en manos de pontífices romanos en la época que siguió a las XII Tablas (año 300 a. C.), ya que además de elaborar esa teoría del derecho, tenían el dominio de las fórmulas procesales e interpretaban el derecho, fijando su contenido y alcances.5 Dentro de la evolución de la jurisprudencia, encontramos que en el año 304 a. C. Cneo Flavius, secretario de un sacerdote, dio a conocer las fórmulas procesales con la publicación de la legis actiones; después hacia 254 a. C., Tiberio Coruncanius comenzó a dar consultas públicas en materia jurídica; luego en 204 a. C., Sexto Elio Peto publicó su obra Tripertita, que era un tratado sistemático de derecho, en el que además interpretaba las XII Tablas, con lo que el derecho comenzaba a salir del control de los pontífices para insertarse en el conocimiento público; posteriormente, en la época de la República romana (510 a. C. a 27 d. C.) surgieron grandes jurisconsultos laicos como Quinto Mucio Escévola, Aquilio Galo y Servio Suplicio.

Fecha en se formó la primera Constitución en México

4 de octubre de 1824, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez consumada la Independencia de México, el 28 septiembre de 1821 se proclamó el Acta de Independencia Mexicana en la que se reiteraron los principios asentados en el Plan de Iguala así como en los Tratados de Córdoba.

El 10 de noviembre de ese mismo año, se convocó al Congreso Constituyente, que se reunió por primera vez el 24 de febrero de 1822, con la intención de elaborar una constitución que proporcionara legalidad al Estado Mexicano.

Durante el breve periodo en el que Agustín de Iturbide asumió el trono del Imperio de México, ordenó suspender el Congreso Constituyente que se encargaría de redactar la primera Carta Magna del país. Esta acción provocó un movimiento armado encabezado por el General Antonio López de Santa Anna, quien promulgó el Plan de Casa Mata, en el que exigió la restauración del Congreso, así como la instalación de un sistema republicano como forma de gobierno para el país.

El movimiento finalmente provocó que Iturbide abdicara al cargo, el 19 de marzo de 1823; unos días después, se restableció el Congreso y el Poder Ejecutivo se instituyó como un triunvirato integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, vigente de mayo de 1823 a octubre de 1824.

El nuevo Congreso Constituyente se integró con 114 diputados que se inspiraron en la Constitución de Cádiz, la de Apatzingán, la Carta Magna de los Estados Unidos de América y el Plan de Iguala, para llevar a cabo la redacción de la Constitución Federal de 1824.

El 7 de noviembre, se instaló el recinto parlamentario donde sesionó el Congreso, ubicado en el antiguo templo de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, de inmediato iniciaron los trabajos para elaborar y aprobar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que se promulgó el 4 de octubre de 1824.

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció que la nación mexicana era para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia, además de adoptar para su gobierno la forma de república representativa, popular y federal; divida en tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

El poder legislativo de la federación lo ejercería un congreso general dividido en dos cámaras: una de diputados y otra de senadores; el supremo poder ejecutivo de la federación recaía en un sólo individuo que se denominaría Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y el poder judicial residiría en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito.

Sobre los estados que integrarían la República Mexicana, en la Carta Magna se dispuso que el gobierno de cada estado se dividiera para su ejercicio en los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; estableciendo que nunca podría reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo individuo.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos permaneció vigente desde octubre de 1824 hasta el 29 de diciembre de 1836, cuando fue sustituida por una Constitución Centralista.

¡Pa’ que lo entienda!

Ángel Ganívet, diplomático de alcurnia de lejanas tierras escribió en 1896: ‘’El sentido común es una constitución que rige con más eficacia que todas las constituciones’’. Hoy en cercanas tierras sabemos que al no existir sentido común, en muchos, no existe una constitución y por ende no existe eficacia en la aplicación de la ley.

Para poder entender o tratar de comprender el actuar de ciertos políticos de esta Cuarta Transformación de la Nación y su forma de pensar y ejercer los destinos de la Patria, tendremos necesariamente que adecuar la antepuesta reflexión y para ello, es indispensable hablar un poco de la Ley. Porque antes de imponer, someter, pisotear, deletrear, exponer, ejecutar o, incluso, eludir la Ley gira la profesión más sublime de la humanidad: La Abogacía.

La Ley, la Constitución, debería ser materia de estudio de esos ciertos políticos; parte vital de su educación o formación como posibles Siervos de la Nación, para con ello poder gobernar con acierto a la Patria que dicen querer y respetar.

Con el objeto de tratar de ilustrar a esos desadaptados, iletrados y profanos; la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México se ha propuesto referirles que: desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, absolutamente todos nuestros actuares están regidos, informados o sancionados por algo que los abogados conocemos como ‘’Derecho’’.

Concretemos el tema.

Para gobernar, ordenar, hablar, decretar, dirigir, regir, administrar, mandar, presidir, regentear, timonear, sugerir, promulgar, proclamar, sancionar, acusar, señalar, disponer, codificar, resolver, legislar, dictar, estatuir, reglamentar, regular y unos larguísimos etcéteras de actos y situaciones el Derecho está presente. ¿No debería a esos ciertos e identificados políticos enseñárseles o ilustrarlos de todo lo que el Derecho sabe?.

Todos, absolutamente todos los partidos políticos deberían por obligación culturizar en Derecho a sus merolicos, para con ello hacerles saber algo sobre el orden jurídico. Aunque sea en forma muy rudimentaria. Al menos se crearía en ellos una conciencia de que, para estos o aquellos actos, existen leyes que los autorizan o prohíben y que obligan o permiten realizar actos de gobierno de una manera congruente. Con esa enseñanza se evitarían muchas erratas y desatinos que luego resultan ser políticamente insalvables.

Nuestro sistema jurídico Nacional se encuentra regido por un sagrado libro de leyes que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esa Constitución no le permite a nadie, ni a políticos ni a gobernantes actuar, como en la actualidad actúan esos merolicos del poder.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortiz

Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México.

Carta dirigida a los diputados de la oposición (¡ya era hora!)

Prólogo: La politóloga Ivabelle Arroyo es otra ¡traidora! ¡NO COME CHILES!

Prólogo 2: Yo también soy un ¡traidor! ¡NO LE VOY A LAS CHIVAS!

Estimados Diputados de la Oposición: Sirva esta Carta Semanal para felicitarlos calurosamente por su valentía del domingo pasado por no aprobar la nefasta, retrógrada, populista y ESTATISTA Reforma Energética.

Finalmente, se pusieron los pantalones y le demostraron al otro pueblo bueno que, JUNTOS, Morena les hace lo que el viento a Juárez.

Que JUNTOS de aquí a 2024 México regresará a la DEMOCRACIA que actualmente poco a poco... estamos perdiendo.

Democracia que está inscrita en nuestra Constitución.

Democracia que los mexicanos exigimos como ciudadanos.

Y democracia que no vamos a permitir que ningún gobierno AUTORITARIO o de la izquierda del siglo pasado nos la quite.

Mi única SÚPLICA es que su alianza continúe hasta la última elección.

Les SUPLICO que JUNTOS no permitan que las reformas al INE sean aprobadas.

Y por supuesto, les sigo suplicando que JUNTOS NO permitan que Andrés termine MILITARIZANDO a todo nuestro país.

Nosotros no somos ni Chile, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba y menos Rusia.

Nosotros nacimos en un país libre.

Con una economía abierta.

No en un gobierno autócrata como el que ahora tenemos.

Diputados de oposición: Hasta aquí mis súplicas.

Ahora, quisiera compartirles con todo mi cariño lo que he estado observando en mis vacaciones:

Y a ustedes mis queridos lectores, les pido que se sienten y se pongan el cinturón de seguridad.

Porque lo que les voy a contar es una especie de un cómic bizarro mezclado con ciencia ficción y excremento de orangutanes gigantes.

Cuando las basuras de los diputados de Morena, se dieron cuenta que perdieron, decidieron llamar a todos los diputados de oposición TRAIDORES.

Ok, no hay bronca, estaban muy enojados y como "nunca" habían perdido, decían estas idioteces.

Su enojo era tan fuerte que envenenaron a su partido.

Entonces, su presidente, el actorazo de telenovelas en blanco y negro, Mario Delgado, y su coestrella la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, decidieron poner posters de ustedes los traidores para que la gente los escupa y les miente la madre.

Y entonces, esas dos basuras asquerosas en su conferencia de prensa, presentan un ejemplo del póster poniendo a un diputado con otra religión que no es la de ellos.

¿Coincidencia?

Ustedes decidan.

Pero ahí no termina todo.

Ayer [miércoles], la candidata que no será candidata, nuestra no muy querida regente, sin quien nadie le pregunte, opinó que la idea de los posters, era una gran idea.

Imagínense... ¡Así piensan esas BESTIAS!

Y para terminar: Todos los borregos de Morena aprueban la nueva ley de minería.

En esa ley, nuestro presidente Andrés ¡nacionaliza el litio!

Así es.

Nuestro querido Andrés se fue a dormir pensando como si fuera el nuevo wannabe Lázaro Cárdenas.

Y como final feliz:

Las hormiguitas, al no poder contener su emoción.... lloraron de emoción.

Ajá... cómo no...

