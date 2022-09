Leonardo Sierra busca abrir puertas en el sureste

Es la primera vez que vengo a Cancún, me parece más de lo que esperaba,

la gente muy cálida y la comida excelente, la gastronomía mexicana es

algo muy especial en el mundo entero.

Luego de ser parte de la reconocida Sonora Carruseles durante cinco

años, Leonardo Sierra decidió salir de su zona de confort y durante la

pandemia desarrolló su proyecto musical como solista, con el que ha

conquistado al público colombiano, de la Ciudad de México y ahora va a la

conquista del resto del país.

“Mi proyecto es algo diferente que sé que le va a gustar al público mexicano; sin embargo, es un reto porque la salsa es un género muy difícil, los artistas de antes se nos están yendo y el público que escucha esa música también se está yendo, queremos los salseros de hoy en día cobijar a las nuevas generaciones, pero es difícil porque los jóvenes no quieren o no saben bailar salsa, se les hace más fácil el reggaetón”.



Leo Sierra confía en que fusionando ritmos será más fácil llegar a las

nuevas generaciones, de hecho, su tema Sugar tiene tintes urbanos que

los salseros puristas de su natal Cali no aceptaron, pero en Estados

Unidos fue todo un éxito.