Leonel García estrena el tema Normal

Cancún.- “Normal” es el nuevo tema que Leonel García lanza hoy, en el cual explora ritmos sin perder la esencia romántica que lo caracteriza, una canción que viene a dar ánimos a quien la escucha y que está llena de energía, aseguró el cantante.

“Para empezar, un saludo para la gente de mi Quintana Roo, los llevo en el corazón siempre, Cancún y Playa del Carmen son mi segunda casa”.

Estamos viviendo un momento muy difícil, no somos un país unido, por la política hay bandos, eso me parece muy triste, una tragedia no debería ser politizada, lo más importante es buscar la salud y el bienestar de la gente. Por ejemplo, la caída del turismo en Quintana Roo pega durísimo, lo que hace falta es unirnos como país, dijo el compositor al cuestionarlo acerca del confinamiento.

El encierro lo inspiró a escribir pensando en el quédate adentro, una canción que resalta que las mejores cosas vienen de adentro, haciendo alusión a quedarse en casa y buscar lo mejor de nosotros mismos desde dentro.

El enfoque está en la imagen que das, en lo que ve la gente de ti, en quien tiene más seguidores, y no, lo mejor está dentro de nosotros, pero no terminé y me fui a la parte romántica y amorosa, me quedé con el quédate no te vayas que después la van a escuchar, señaló.

No he encontrado el valor de escribir una canción de corte social, por lo tanto, me voy con este nuevo tema que es ‘Normal’, expresó Leonel, quien tuvo que detener su gira debido a la pandemia de coronavirus.

"Me siento un poco triste de haber tenido que parar, sé que llegará el momento de volver a presentar ese show que quedó en pausa y que tardé un año en preparar, pero tenemos que adaptarnos a la realidad. Aproveché esta cuarentena obligada para hacer música, tenía una necesidad de música nueva para la gente, y antes de la contingencia, ya tenía producidos algunos temas, que agregaré al show a principios del próximo año, yo creo".

Video grabado en vivo

Cada tema es lanzado con su respectivo videoclip, y para “Normal”, no será la excepción, aunque su grabación será de una manera particular. Hoy a las 6 y 6:30 de la tarde, a través del canal de Leonel en YouTube live, se grabará el video en tiempo real, acompañado de sus seguidores en línea.

"Esta canción no iba a tener video, sabíamos que la que sigue después de ésta sí, pero tras varias conversaciones nació esta idea de hacer algo en casa, aprovechando este tiempo que tenemos.

Lo importante es que la gente vea mientras tú lo estás haciendo, así que contactamos a un amigo que es director para hacerlo; todo el equipo está emocionado y nos da un poco de nervios entrar al malabarismo sin red en territorios no explorados. Hicimos un guión y lo hemos estado ensayando para que todo salga muy bien y ustedes disfruten el estreno desde su casita".

Luego de la cuarentena

"Lo primero que me gustaría hacer después de que esto termine es viajar, es algo que extrañamos mucho en casa, vamos a Austin a ver a la familia de mi mujer en San Antonio; vamos a Acapulco, son viajes que son parte de nuestra vida, salir a comer a lugares, lo que vamos a aprovechar es salir a ver a nuestra gente".