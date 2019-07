Presentan L’Etape 2020 by Tour de Francia en Cancún

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cancún se fortalece en el rubro de turismo deportivo. Tras el anuncio del Maratón, ahora respaldado por el firma ‘Rock ‘n’ Roll’, toca el turno a L’Etape 2020 by Tour de Francia, magna justa ciclista programada para el próximo 21 de junio en tres distancias (40, 80 y 155 kilómetros) y que convocará a un total de mil 500 ciclistas internacionales.

El destino se une a otras sedes como La Paz, Acapulco, Estado de México y Ciudad de México. En noviembre concluiría la actividad del año con un evento sorpresa.

También te puede interesar: Solo para amantes del ciclismo y la aventura: Desafío Saak Bej

“Apenas el domingo, L’Etape fue un éxito en Estado de México. Hemos visto el compromiso del ciclista de Quintana Roo y Cancún, y prueba de ello es que pudimos constatarlo en las estadísticas con respecto a los que volaron de la ciudad rumbo a la capital del país para participar en la competencia. No nada más se trata de traer extranjeros, nuestro compromiso principal es con la gente local”, comentó Ramón Neme, presidente de L’Etape México by Tour de Francia.

Al encuentro con los medios en la Universidad Tec Milenio, también acudió David Martínez, titular del Instituto del Deporte (IMD), su homólogo Frank López, de Turismo Municipal; Daniel Tapia, director regional de CI Banco en el Sureste, y la edil benitojuarense, Mara Lezama.

Es la única carrera que permitirá a los participantes vivir la experiencia del Tour de Francia.

“La idea es hacer tres tipos de distancias, Sprint (40K), Corta (80K) y Larga (155K), como explicaba, un evento de todos, integrar a la comunidad, por lo que optamos una ruta amateur (no incluida en todas las etapas, pero sí, por ejemplo, en la justa del Estado de México)”, apuntó.

La sede del evento será la Universidad Tec Milenio. El arco de salida está contemplado en el Asta Bandera y recorrerá atractivos como Playa Delfines, Puerto Morelos y Ruta de los Cenotes y la meta, en el referido Campus.

“Esta L’Etape 2020 será uno de los mejores eventos ciclistas en el estado”, consignó.

Las inscripciones están disponibles en la página www.laetapamexico.com

Contador, embajador

El invitado especial, el afamado Alberto Contador, referente del ciclismo mundial, reconoció que L’Etape Cancún ‘es algo muy atractivo para los ciclistas, en aras de detonarlo como un destino de turismo deportivo, con un auge cada vez real’.

“Fue espectacular el recibimiento en el Estado de México. Acá, la gente es muy hospitalaria, es cálida, te hace sentir como en casa.

La altura tuvo su grado de dificultad, llegamos cuatro días antes para adaptarnos mejor. No me he ido y ya estoy deseando volver”, manifestó el ibérico durante el anuncio.