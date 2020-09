Lety Calderon enfrenta nuevo reto con Imperio de Mentiras

Cancún.- La bella actriz Leticia Calderón regresa a las telenovelas mexicanas y esta vez no es un melodrama, reto que asumió al dar el sí para dar vida a Victoria en la producción de Giselle González, Imperio de Mentiras.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la actriz asegura que a pesar de sus 38 años de trayectoria, se siente como principiante al dejar a un lado el melodrama, pero feliz de aprender de sus compañeros.

“Me siento bien afortunada, muy agradecida de estar en este proyecto tan maravilloso, de poder tener trabajo en esta pandemia, ha sido difícil, de repente riesgoso pero muy contenta de estar en esta telenovela que tiene mucho que dar, un proyecto muy lindo de Giselle González, a quien agradezco haber confiado en mí para este personaje, con este elenco, esta historia y esta formación de la telenovela, estoy muy satisfecha”, expresó Lety, quien da vida a Victoria, una mujer fuerte, mamá de tres hijas que toma decisiones equivocadas y que lleva un gran peso en la historia.

“Me toca un personaje muy fuerte, que no ha sido nada fácil, para empezar aprenderme los diálogos, es el estilo de Giselle, todas las escenas son de memoria, en todos los proyectos que he trabajado he usado apuntador, ahora no y ha sido complicado porque ya no tengo 20 años y aprenderme todas las escenas cada día ha sido difícil pero muy enriquecedor porque le da otra tesitura y calidad de actuación, estoy conociendo cosas nuevas en este estilo. Giselle no maneja el melodrama para nada, yo he hecho 38 años telenovelas en esa línea, de repente tratar de romper ese estilo es difícil, me siento principiante en esta telenovela, estoy aprendiendo todos los días, escucho a los directores, a Giselle, creo en su estilo tan particular que me encanta pero no sabía manejar, entonces estoy absorbiendo todas las actuaciones de estos grandes actores como Patricia Reyes Spíndola, Hernán Mendoza, Pilar, grandes actores que han hecho más cine o tienen otro tipo de escuela”.

Dejar a un lado el melodrama hace crecer a Calderón

“Soy una mujer que siempre aprende cosas nuevas, me verás tomando cursos de cocina, de inglés, de artesanías, de tenido, me fascina aprender y es muy curioso que en esta carrera de 38 años, no soy Juan Camaney, he tenido la gran fortuna de acumular experiencia y aprender de grandes actores pero siempre sobre la línea del melodrama, aquí hay que dar otro tipo de matrices, de lenguaje y es un reto, todos los días aprendo algo nuevo y yo misma me sorprendo que haya dicho esto sin llorar, sin gritar, pero proyectas igual y le llega a la gente lo que estás diciendo”, expresó Lety contenta de vivir algo diferente en el plano laboral.

Imperio de mentiras comenzó a grabarse antes de la pandemia. (Cortesía)

Imperio de mentiras comenzó a grabarse antes de la pandemia y ya iniciada esta, siguieron hasta donde les fue posible, al regreso a los foros fue otro panorama completamente distinto, otro reto más para la actriz.

“Teníamos dudas, miedo de no saber qué pasaría y tuvimos que parar, cuando regresamos fue otro escenario, los tapetes, lavarnos las manos, el gel, el tapaboca, la careta, sanitizar la utilería, taparla, nadie podía tocarla, los técnicos y la gente de producción con el cabello tapado sin soltar el tapaboca y la careta, ha sido bien complicado mantener la sana distancia, nadie puede entrar al foro, no asistentes, no visitas, estas medidas que son necesarias y que debemos aprender a vivir con ellas”, compartió Lety con Novedades.

Ser mamá es su mejor papel

“Ha sido difícil no poder abrazar a mis hijos recién llegada a la casa, los mexicanos estamos muy acostumbrados a abrazar, al beso en la mejilla, el te quiero mucho de lejos es difícil. Sigo con el papel de mamá, sin apuntador, sin libreto ni director que me diga por donde, sin un público que me diga si lo estoy haciendo bien o mal, pero la verdad es el papel más interesante de mi carrera, el más complejo y el que más satisfacciones me ha dado de alguna manera y al que más miedo le tengo. Como Victoria igual comento errores, trato de ser mamá, no soy perfecta, tampoco quiero serlo pero quiero formar dos hombres de provecho, dos hombres de bien que aprendan a ser felices con lo que les toque vivir”.