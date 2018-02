Dan a conocer la estructura del grupo criminal de 'Doña Lety'

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- En la pirámide estructural del grupo delictivo que operaba Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, como cabeza estaba ella, su brazo derecho era Fernando Tapia, quien era ex agente de la Policía Judicial del Estado (PJE), su jefe de sicarios era “El Dumbo”, estos tres se encuentran actualmente detenidos; uno de los que falta por ser aprehendido es un sujeto apodado “El Piloto”, que se dedica a extorsionar a empresarios y comercios.

Es la primera vez que autoridades policíacas y militares realizan un esquema de cómo estaba estructurada la célula de “Doña Lety”, con sus más cercanos colaboradores y de confianza.

“El Piloto” es uno de los más buscados por las autoridades policíacas del Estado. En la estructura criminal de Rodríguez Lara, “El Piloto” se dedicaba a cobrar las extorsiones por derecho de piso a empresarios y comercios de la ciudad.

“Doña Lety” y Fernando Tapia fueron asegurados en agosto pasado por elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina de México (Semar), entre los límites de Veracruz y Puebla.

Fernando Tapia fue ex escolta del procurador Gaspar Armando García Torres y del ex fiscal Carlos Arturo Álvarez Escalera, cuando fue nombrado como nuevo fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, renunció a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque no quiso sumarse a los nuevos lineamientos.

El ex agente ministerial se sumó de lleno a la estructura criminal de Doña Lety, como su escolta personal y gente de su confianza, hasta que fueron detenidos.

Otro hombre de su confianza fue el jefe de sicarios Arnold N, alias “El Dumbo”, quien fue detenido en septiembre pasado en la delegación de Alfredo V. Bonfil, junto con “El Dober”, hijo de “Doña Lety”, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR tiene abiertos varios expedientes contra “Doña Lety”, entre ellos están el acta circunstanciada 37/2012 que se inició el 18 de mayo por el presunto tráfico de indocumentados.

También por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas se abrió el 19 de abril del 2102, quedó asentado en la averiguación previa AP/PGR/QROO/CAN-V/208/2012 y otra más aparece como AC/PGR/QROO/CAN/115/2015-V.