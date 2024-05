La implementación de la ley seca durante el fin de semana estará afectando las ventas del sector restaurantero, que prevé una caída en sus ventas de hasta 20% en Quintana Roo, debido a que muchos comensales decidieron no salir a los establecimientos.

Julio Villareal Zapata, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), detalló que estarán acatando la medida, por el tema electoral, sin embargo, consideran que no es necesaria y aunque desde la representación nacional se solicitó no aplicar la ley seca, no se pudo lograr.

“Estamos arrancando el mes y en algunos casos tendrán que cerrar durante estos dos días para acatar lo que marcan las autoridades, ya que el llamado es a cumplir para evitar cualquier sanción, aunque este fin de semana se llevará a cabo un evento deportivo que sería positivo y muchos decidirán mejor hacer alguna reunión en su casa”, explicó.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación la ley seca comenzará el primer minuto de este 1 de junio y finalizará el próximo 2 de junio en el último minuto, excepto aquellos comercios que estén ubicados en las zonas turísticas con licencia de bebidas alcohólicas en establecimientos tipo restaurante y restaurantes bar.

Ley seca en Cancún afectaría al 20% del sector restaurantero; indican / (Foto: Edgar Balam)

Detalló que la información que dieron a conocer las autoridades estatales ya se socializó con los agremiados, de esta manera se haga extensiva a los colaboradores.

Esperan que uno de los alicientes para ir a los negocios sean las promociones que se establecieron para aquellos que salgan a votar, y dedican salir, ya que en Quintana Roo, al menos mil 500 restaurantes darán algún producto gratis o aplicarán una promoción para aquellos que lleguen con su dedo entintado.

Durante mayo el sector reportó buenas ventas, impulsado por las festividades y durante junio se celebrará también el Día del Padre, el próximo 16 de junio, con ello esperan recuperar un poco de lo que se estará perdiendo durante esta ley seca.