Liberan acceso al basurero de Cancún: vecinos aceptan acuerdo

Ante el bloqueo que permanecía en los accesos a la parcela 1113, que fungirá como celda emergente para depositar los desechos de tres municipios por seis meses, fueron liberados, luego de que las autoridades municipales de Benito Juárez llegaron a diversos acuerdos con los inconformes.

Seguidamente se desbloquearon los caminos de entrada y salida por diferentes vialidades a la parcela 1113, luego de que estas vías estuvieron bloqueadas todo el día del martes y miércoles por habitantes de al menos ocho colonias vecinas al ex relleno sanitario que se designó para la disposición de desechos hasta por seis meses.

“Tenemos que seguir en el diálogo, decirles que nos permitan empezar a hacer la operación, que vean cómo va a estar la operación y que realmente se van a dar cuenta de que la operación va a ser muy buena, que no va a haber afectaciones, que no van a ver malos olores, que no va a haber afectación hacia el medio ambiente y hacia la salud de los cancunenses”, expresó la presidenta municipal Ana Paty Peralta.