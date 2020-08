Liberan a extesorero del estado Marrufo Roldán

Mérida.- José Alejandro Marrufo Roldán, extesorero del gobierno del estado durante la administración de Roberto Borge Angulo salió libre luego de que un juez de control determinó como ilegal la detención realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encabezada por Rosaura Villanueva Arzápalo.

Como lo informó Novedades Quintana Roo, apenas el pasado 11 de junio, el ex servidor público obtuvo una sentencia de amparo de un juez sexto de distrito que canceló la orden de aprehensión que se había concedido a la Fiscalía.

A pesar de la sentencia federal, los agentes ministeriales de la fiscalía anticorrupción de Quintana Roo, con el apoyo de agentes de Yucatán realizaron el cateo a un domicilio de la ciudad de Mérida, donde detuvieron a Marrufo Roldan.

Ángel Torres Fritz, abogado de la defensa, confirmó la determinación del juez, tras una audiencia que inició a las 6 de la tarde de este miércoles, en donde los fiscales anticorrupción intentaron imputarle el delito de peculado en agravio del gobierno del estado, cuando fungió como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Tras un receso de casi tres horas, cerca de las 10 de la noche se reanudó la audiencia y una vez revisado el asunto, el juez determinó que no había razones para privar de la libertad al ex funcionario, porque ya no había de orden de aprehensión.

El documento que se utilizó para la captura fue emitida a finales del año 2018, en una audiencia privada, dentro de la carpeta de investigación144/2018, por el delito de peculado.

“Ya había una sentencia de amparo que ordenaba la cancelación de esa orden de aprehensión. Entonces desde el control de detención se decretó de ilegal”, señaló el abogado.