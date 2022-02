Policías implicados en la represión a feministas del 9N continúan libres

Hasta el momento, continúan libres los tres policías del Mando Único que fueron señalados como participantes en la represión del 9 de noviembre de 2020 en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez.

Integrantes del Comité de Víctimas del 9N comentaron que la juez declaró no tener los elementos para retener al policía que se presentó en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Benito Juárez, por la deficiencia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“El policía que acudió, fue por abuso de autoridad, el cual no está considerado como delito grave y no alcanza la prisión preventiva oficiosa. No es que la jueza no haya querido retenerlo, sino que el delito no es grave y no hay elementos suficientes porque la Fiscalía no ha armado las pruebas para aumentar la gravedad de lo hecho”, explicó una de las víctimas que prefirió omitir su nombre.

“De hecho, se suponía que esos tres elementos habían salido positivos en la prueba de rodizonato de sodio (prueba Harrison, técnica que sirve para detectar elementos provenientes del uso de arma de fuego), pero ahora que no, que ahora son sólo dos, según el expediente”, agregó la entrevistada.