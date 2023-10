Librobus impulsa el hábito de la lectura en Cancún

El programa de un Librobus llegó a Cancún este fin de semana, con el fin de poner miles de libros a precios accesibles para el público, para que así aumente el hábito de la lectura.

Medardo Maza Dueñas, subgerente de Acervo y Animación Lectora del Fondo de Cultura Económica, señaló que este programa llegó a Quintana Roo en el marco de una gira a nivel nacional, donde 12 librobuses recorren las 32 entidades federativas.

Esto para mejorar el índice de consumo de lectura, el cual va a la baja.

Según la última información del Módulo sobre Lectura (Molec), a nivel nacional se estima que el índice de lectura en la población alfabeta bajó de 80.8 a 71.8% del 2016 al 2022.

Y además, aquellos que leen consumen en promedio 3.9 materiales de lectura por año, entre libros, revistas, sitios de páginas web, entre otros.

“La clave central del fomento a la lectura es la lectura en voz alta. La lectura en voz alta permite generar comunidad alrededor de sí, y la posibilidad de sembrar la lectura en los ciudadanos es que los padres le lean a los hijos”, explicó.

Pero, Maza Dueñas mencionó que en el país los padres no suelen leer a los hijos, y estos no desarrollan el hábito para pasárselo a los suyos. Además los libros no tienen precios accesibles para todos, hay personas que no tienen librerías a su alcance, y las jornadas de trabajo no dan el tiempo y el dinero para leer.

“Nosotros nos metemos en esa cadena de dificultades, para partirla y acercar los libros para que puedan comenzar a haber nuevos hogares que puedan leer en voz alta”, dijo.

Carlos López Jiménez, director del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), dijo que este programa estará de esta semana en la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), en un Centro de Desarrollo, y en el programa de Arte y Cultura en cada rincón del municipio, para restablecer el tejido social.

En éste se incluyen actividades de lectura en voz alta, se ingresan a establecimientos a leer libros a gente interesada, entre otras actividades.

“Tenemos libros infantiles, tenemos libros de la colección de Vientos del Pueblo infantiles, tenemos libros de fantasía, de ciencia ficción, narrativa, historia, divulgación de la ciencia, clásicos de la literatura, política, poesía, novela, teatro, biografías”, aclaró.

Cabe señalar que hay libros de cinco colecciones del Fondo de Cultura Económica, y se tienen colecciones de aproximadamente 20 fondos editoriales más, todos a precios que varían entre los nueve pesos hasta los 400 pesos.

La gira por el sureste recorre los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Inició el pasado 20 de septiembre y termina el 20 de octubre en Campeche.

En Quintana Roo hay dos librobuses, uno en el norte y otro en el sur. Se han vendido dos mil 860 libros con la unidad que ha recorrido hacia la parte alta del estado, y se estima que una cantidad similar se ha vendido con el segundo librobus, y a cada vehículo le caben 10 mil ejemplares.

Finalmente, Maza Dueñas comentó que la última vez que este librobus estuvo en Quintana Roo fue en el 2019, y solo fue un recorrido de 10 días.