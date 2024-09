Licenciados, maestros y doctores son los que más están endeudados en Quintana Roo: en promedio este grupo de personas tiene comprometidas hasta 10 veces sus ingresos mensuales, para el pago de sus tarjetas de crédito, préstamos y financiamientos.

La reparadora de crédito Bravo detalló por entidad quienes son los que tienen más complicaciones crediticias por grupos de edad y formación académica. Sorprendió que de las tres entidades de la Península, Quintana Roo tiene el porcentaje más alto de trabajadores mexicanos con una alta formación académica, pero una pésima administración de ingreso.

Desglosado el 82% de los quintanarroenses con una licenciatura o mayor reveló tener problemas para saldar sus adeudos. En promedio respondieron que en total tienen comprometido hasta 10 veces su salario mensual: casi 300 mil pesos sin contar créditos hipotecarios.

En Campeche y Yucatán sólo el 63 y el 72% se encuentran en esta situación, y la cantidad que adeudan apenas llega a seis veces su salario.

Licenciados y maestros, los más endeudados en Quintana Roo / (Foto: SIPSE)

Sobre las razones por las que deben tanto, los licenciados reconocieron que se endeudaron para sostener un estilo de vida privilegiado, creyendo que en el corto plazo iban a escalar posiciones en sus lugares de trabajo, lo cual les permitiría mejorar sus salarios y liquidar sus créditos.

Pero la reparadora también reveló que ni siquiera por contar con estudios universitarios este grupo se preocupó por tener una buena administración de sus deudas: casi todos puntualizaron que ni siquiera consideraban el impacto a sus ingresos que iban a provocar cada compra a plazos que hacían.

Es más, no conocen siquiera cuál es la tasa de interés que paga. Por este motivo no sorprende que el 65% explicó que realiza únicamente el pago mínimo, mientras que un 22% dejó de pagar algunas tarjetas porque simplemente ya no les alcanzaba el dinero.

Por su parte las personas que sólo tienen secundaria o preparatoria se podrían encontrar en una peor situación, pues también se hayan al límite de sus deudas. La diferencia es que por sus bajos salarios y debido a que no reportan ingresos formales, pues laboran en el mercado informal, la cantidad de crédito a la que tienen acceso es mucho menor, de apenas 60 mil pesos en promedio.