Prevén recaudar $134 millones en multas

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En Benito Juárez, 15 mil 600 negocios no tramitaron su licencia de funcionamiento a tiempo, por lo que enfrentarán multas del Ayuntamiento por un monto de más de 134 millones de pesos.

Eduardo Mariscal de la Selva, director del área de Fiscalización, informó que al término del tiempo de prórroga entregaron 10 mil 600 licencias de un universo de 26 mil.

Las licencias de funcionamiento deben renovarse anualmente, según el artículo 87 de la Ley de Hacienda municipal, el trámite debe ser en enero y febrero, aunque en esta ocasión el Cabildo aprobó otorgar una prórroga que concluyó el 16 de marzo.

El funcionario municipal explicó que el tiempo concedido por el Cabildo no fue para que el comerciante inicie el trámite en esa fecha, sino para que en ese lapso obtuviera los documentos de las dependencias que correspondan.

De los 26 mil comercios de todos los giros, que según Fiscalización, operan en Cancún, 10 mil 400 tramitaron en tiempo y forma la licencia de funcionamiento.

El monto de la multa aplicada por el Ayuntamiento a los comerciantes que no la hayan tramitado depende del giro y de los documentos que le hagan falta.

La sanción mínima por carecer de licencia de funcionamiento, dijo Mariscal de la Selva, es de ocho mil 600 pesos.

A partir del 17 de marzo, 50 inspectores del área de Fiscalización recorren la ciudad para verificar que los comercios hayan realizado el trámite a tiempo o que al menos lo hayan iniciado y estén a la espera de que dependencias como Protección Civil, Desarrollo Urbano, entre otras, hayan avalado lo que les corresponda.

Del día siguiente a que se venció la prórroga a la fecha, los inspectores han entregado 900 notificaciones de multas por carecer de licencia de funcionamiento.

“Si hicieron el trámite a tiempo y por cuestiones de las dependencias no tienen todos los papeles, no hay multa, pero si no es así el monto de la sanción dependerá de los documentos que les hagan falta”, señaló.

Las visitas de los inspectores servirán para detectar cuáles son las áreas en las que ‘se atora’ el trámite y con base en eso buscar soluciones como el dotarlas de más recurso humano.