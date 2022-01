Renuncia líder del PRI en Cancún: acusa “diferencias” con dirigencia

En pleno proceso electoral interno, Rubén Treviño presentó su renuncia como dirigente municipal en Benito Juárez del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Las condiciones no son las mejores, creo que a futuro no hay una situación que pueda estar bien para nosotros en particular, pero no es nada contra la dirigencia estatal ni del equipo, simplemente las decisiones cupulares no ayudan a que continuemos y hemos tomado la decisión de apartarnos del cargo, de no participar en la dirigencia en la próxima elección”.