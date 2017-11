Lifestyles Holidays mancha a Cancún

Alejandro García/Juan Carlos Pérez/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Las quejas y demandas en contra de Lifestyle Holidays Vacation Club (LHVC) han manchado la imagen de Cancún, pues aun cuando los visitantes han sido estafados en la compra de tiempos compartidos en otros destinos, es en este polo turístico del Caribe –en el cual dicha empresa también opera a través de los hoteles de la cadena Oasis desde hace tres años- donde los turistas llegan y se encuentran con la sorpresa de que fueron estafados, porque no les cumplen con todos los beneficios que les prometieron tras hacerles firmar el contrato bajo diferentes artimañas, según califican los mismos afectados.

Las quejas se acumulan en diferentes portales de denuncia de internet, en http://www.ripoffreport.com son 19 las que tienen registradas, la primera queja en contra de LHVC data del 14 de marzo de 2008, de un ciudadano de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

La más reciente está fechada el 16 de junio del año pasado, publicada por un usuario de Texas, Estados Unidos, y señala: “Lifestyles Holidays Vacation Club (VHVC) está fuera de Puerto Plata, República Dominicana, pero se están expandiendo y comenzando a ir a otros lugares como Cancún. Sus representantes harán todo tipo de promesas de excelentes habitaciones, experiencia, comida y tratamiento VIP, pero son todas mentiras. Creímos en sus promesas y obtuvimos todo lo opuesto. Te muestran hermosas habitaciones, pero no tienes la garantía de que obtendrás una así. ¡Te hacen pagar por todo, y terminan costándote miles de dólares! Están estafando a muchas personas sin dinero y, como están fuera de la República Dominicana, es muy difícil emprender acciones legales. Hágase un favor y reserve en cualquier otro lugar como expedia.com o Airbnb.com (con excelentes habitaciones a precios excelentes) en lugar de pasar por ellos. En realidad, es una estafa solo para obtener dinero de las personas que terminan pagando más por su viaje”.

Asimismo existe otra página web, https://www.denuncioestafa.com, creada por el español Alberto Mondragón, que también recibe denuncias de todo tipo, y en la que se han publicado varias en contra de la empresa del austriaco Markus Wischenbart, condenado en marzo de 1996 a dos años y medio de prisión por la Audiencia Provincial de Innsbruck, Austria, por estafa grave y quiebra culpable, tras vender tiempo compartido y no cumplir.

Mondragón tiene un equipo de 26 abogados, con los que ha logrado resolver 550 casos.

En su portal de internet señala que su objetivo es “dar un tirón de orejas a todo este sector que nos ha crispado los nervios en algún momento de nuestra vida, cuando las personas nos hemos sentido estafados, engañados, también cuando el usuario se ha sentido indignado, impotente o simplemente se han reído de él sin poder hacer nada por evitarlo…”.

Asimismo alerta a los compradores de membresías a no comprar “con la sociedad vacacional Lifestyle Holidays Vacation Club, prima hermana de Royal Holiday Club, ambas comercializan semanas o membresías en República Dominicana, México y Ecuador; el fin no es otro que el de captar a socios para este sistema vacacional los cuales tendrán que pagar una cantidad que oscila de los ocho mil a los 30 mil dólares, además de una cuota anual de por vida de 700 dólares, aproximadamente, con el fin de disfrutar de semanas de vacaciones en alguno de los resort que ellos ofrecen, pero en la mayoría de los casos todo es mentira, los socios no podrán utilizar estas membresías y si lo hacen no será en los resort contratados”.

El denominado “Grupo de Investigación de Lifestyle Holidays Vacation Club Estafas” el 10 de julio de 2014 emitió un comunicado en donde advierte y hace una serie de recomendaciones a los viajeros sobre posibles estafas.

Sin embargo, quienes se han atrevido a contactar a la empresa para resolver alguna situación relacionada con una estafa en donde se involucra a LHVC, como Lucas Hanlon, el 4 de julio de 2016, la respuesta, misma que publicó en la fanpage de Facebook Alerta de Fraude: Lifestyles Holidays Vacation Club, es: “Le recuerdo que aparte de haber firmado la política de cancelación de su membresía, también firmó una cláusula en el reglamento del club que estipula que si usted habla mal de la empresa en público, en internet o a otros socios, nuestro departamento legal tomará cartas en el asunto y usted tendrá problemas legales por su acción”.