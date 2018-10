Dos equipos abandonan liga estatal de béisbol

Raúl Caballero/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Tras la salida de Piñeros de Cozumel y Tiburones de Tulum de último momento, la Liga Estatal Quintanarroense de Béisbol “Manos Independientes”, sufre modificaciones y se jugará ahora sólo con seis escuadras.

La directiva encabezada por Manuel Rentería, anunció que los Piñeros de Cozumel, un día antes de la inauguración de la temporada 2018-19, se retiraban del torneo debido a que no recibió apoyo.

También te puede interesar: Cocteleros de Isla Mujeres, campeones en béisbol

“El delegado del equipo cozumeleño Henry Pompeyo nos habló y comunicó que no tuvo el apoyo para participar, razón por la que dejaba el torneo, nosotros analizamos la situación y decidimos jugar la temporada con seis equipos, ya que Tiburones de Tulum prefirió no entrar hasta la siguiente temporada”, comentó Rentería.

Sobre la situación de Piñeros de Cozumel, Mauricio Martín, subdirector del Instituto del Deporte de la isla, señaló que no se apoyó al equipo debido a que no presentó en tiempo y forma la solicitud para participar en el torneo estatal.

“Las administraciones trabajan en base a un presupuesto que se hace a principio de año, desafortunadamente la solicitud del equipo Piñeros no se hizo en tiempo y forma, es por esa razón que no se le pudo apoyar”, comentó.

“Los apoyos económicos son analizados y revisados para que se incluyan en el presupuesto anual, en esta ocasión no se presentó formalmente y no podemos destinar recursos o apoyos que no fueron etiquetados en su momento”, explicó.

Finalmente dijo que el deporte siempre es importante para el municipio, y que seguirán trabajando a favor de los deportistas, así como para cada una de las disciplinas que están desarrollándose en la isla.

Por su parte, Manuel Rentería aclaró que originalmente serían ocho equipos los que arrancarían la temporada; sin embargo, debido al retiro de última hora de Piñeros de Cozumel y Tiburones de Tulum, la liga se jugará con seis.

Las únicas series que se jugaron la semana pasada fueron Holbox-Cancún y José María Morelos-Bonfil.

Para este 28 de octubre las series serán las siguientes, Cancún recibe a José María Morelos, Isla Mujeres le hará los honores al conjunto de los Ejidatarios de Bonfil y Felipe Carrillo Puerto se enfrenta a Holbox. Todos los juegos iniciarán a las 12 horas.