Liga de tocho inicia temporada con sendos triunfos

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En el marco de su décimo aniversario, la Liga Estatal de Fútbol Americano y Flag de Cancún y el Sureste (LEFAFCASE) ya puso en marcha su Temporada de Otoño 2018.

Águilas y Huracanes de Cancún destacaron en la apertura del certamen, gracias a sus triunfos en las categorías Femenil Libre ante Patriotas (24-0), Wilcats (20-4) y Wildogs (32-6), las dos últimas en Libre y Máster, ambas en varonil. En cambio, perdió uno (25-7) contra Marvel.

También te puede interesar: El reto es contigo: Elva Holguín, de las Patriotas

Por su parte, Huracanes superó (19-0) a Panthers en Femenil Juvenil y a Sirenas (30-6) en Femenil Máster, pues sucumbió en un juegazo (18-12) frente a Cobras.

Otros resultados

En Mixto Libre, destacaron las victorias de Arcanine (19-0), Ducks (27-12) y Panteras (38-19) ante Linces, Cobras y Cóndores, respectivamente.

Ducks y Panteras hicieron lo propio contra Cobras (31-13) y Arcanine (26-6), pero en Varonil Libre. Finalmente, en Varonil Máster, Raptors y Diablos se impusieron a Panteras (15-12) y Xibalba (29-19), en ese orden.

Ahora, el certamen sufrirá una pausa obligada, debido justamente a su festejo de aniversario.

“El tocho es mi pasión”

Victoria Brito impone con su personalidad, pero más con su talento. Como una auténtica pantera, cada movimiento que realiza a gran velocidad en el emparrillado cuando defiende a su equipo, refleja exactamente las ganas que tiene por transcender en una disciplina que ‘te hace pensar más las jugadas, te vuelves más ágil’, explica a Novedades Quintana Roo.

La corredora y linebacker de Sharks Cancún, pero radicada en Puebla, donde cursa el último año de la preparatoria, confiesa que “cada vez que tengo vacaciones vengo a Cancún, a jugarlo, pues el tocho es mi pasión, me encanta porque es formativo, haces amistades y te enseña a trabajar en equipo”.

“Soy de República Dominicana, me dieron beca en Puebla, estoy estudiando allá, vine de vacaciones y aproveché para jugar el pasado Abierto Nacional de Lefafcase, con Sharks de Cancún (categoría Libre), que me enseñó el tocho en la Liga Peninsular de Fútbol Americano (LPFA)”, refiere.

Relata que "no conocía al equipo, hasta que un día me invitaron a jugarlo, ya llevo tres años, y la verdad, me gusta demasiado".

“Me lo aprendí todo. A partir de ahí, es cuando me dieron la beca, por lo buena que soy (presume). Al principio, reconozco, no le encontraba sentido a este deporte, hasta que ya lo practicas, le tomas cariño”, señala.

"Aprovecho para invitar a todas las niñas para que lo jueguen, se está convirtiendo en deporte nacional".

“No practico otro, es el único, pero me entrego a tope”, manifiesta.

Y señala: “el béisbol no me gusta, a pesar de que mi tierra es beisbolera, pero a mí no me gusta’, reitera la intrépida jugadora de 18 años de edad y quien ya vislumbra un futuro promisorio, pues ‘me encantaría estudiar Negocios Internacionales’.