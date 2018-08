Cozumeleño llevará a las tortugas al plano internacional

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Quintana Roo.- Desde temprana edad, Limbert Gabriel Martín Ballote se involucró en el cuidado del medio ambiente al integrarse en las labores de la conservación de la tortuga marina en la isla Cozumel.

Luego de varios años llevando a cabo proyectos por cuenta propia, este fin de semana anunció que fue seleccionado como uno de los representantes de México en el Encuentro Internacional: Jóvenes Hacia el 2030, Innovación para la Transformación.

Jóvenes de entre 15 y 29 años de edad se reunirán en Acapulco Guerrero el 5, 6 y 7 de septiembre de 2018. La Agenda 2030 fue aprobada por los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015.

También te puede interesar: Inspectores detectan saqueos en nidos de tortugas

Limbert Martín estudia la licenciatura en administración en el Instituto Tecnológico de Chetumal y respondió a la convocatoria que emitió el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) a nivel nacional a finales de mayo pasado.

Presentó evidencia de la ejecución de buenas prácticas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU con proyectos como la Semana de la Concientización Ambiental 2018, donde habló a 815 alumnos de cuatro escuelas secundarias públicas con pláticas y conferencias en educación ambiental y cambio climático.

Llevará su experiencia sobre cuidado del medio ambiente a Acapulco, Guerrero. (Gustavo Villegas/SIPSE)

Para el joven ambientalista, Cozumel es importante en Quintana Roo por su condición insular y en las pláticas destacó la afectación al medio ambiente y acciones que como jóvenes, se pueden hacer individualmente para minimizar el impacto negativo en los ecosistemas de la ínsula.

Martín Ballote es también Embajador por la Justicia Climática de la organización internacional Plant for the Planet, Embajador Youth por la Agenda 2030 de la organización My World México y Líder Climático Certificado por la organización Climate Reality Project.