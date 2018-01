No faltes a la primera limpieza de playas del 2018 en Cancún

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Si deseas contribuir para cuidar el medio ambiente y evitar la contaminación, puedes unirte a la primera Limpieza de Playas del 2018.

De acuerdo con información de sus redes sociales, la Fundación ‘Por un mejor Quintana Roo’, invita al público en general este 12 de enero para recolectar toda la basura que se encuentre en la zona.

Podrás asistir en un horario de 8 a 9 de la mañana en playa Delfines.

Tienes que llevar bolsa, guantes y ropa cómoda. La basura que se colecte se depositará en los contenedores a los que correspondan.

Si deseas más información, puedes ingresar a sus redes sociales oficiales.

Limpieza durante el 2017

El pasado sábado 19 de agosto se llevó a cabo en Cancún una limpieza comunitaria de playas con el objetivo de mejorar la situación ecológica del destino.

De la misma manera, se realizaron actividades de fotografía aérea, esto como parte dela campaña "Yo Quiero a Cancún sin plástico, sin pet, sin unicel."

El punto de encuentro para iniciar la limpieza se dio en Playa Delfines a las 8 horas, para después proceder a las demás zonas participantes, que son: Tortugas, Caracol, Langosta, Gaviota, Chac Mol, Marlin Ballenas, Delfines, Perlas.

Dile no a los popotes

En el mes de mayo del 2017, No Más Plastik lanzó en Cancún una campaña para evitar el uso de los popotes, los cuales son un gran contaminante del mar.

Los trabajos iniciaron en Tulum y varios restaurantes ya se sumaron pero ahora van por la zona norte, explicó Heather Froeming, quien lidera la campaña.

No Mas Plastik es una empresa y como trabajo social tiene el promover ya no usar el plástico, además algunas organizaciones no gubernamentales se han acercado.