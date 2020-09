Lisette Morelos protagoniza la nueva película mexicana "Sin Origen"

Cancún.- Dirigida por Rigoberto Castañeda, Lisette Morelos protagoniza la nueva película mexicana de terror “Sin Origen”, la cual se estrena mañana 24 de septiembre, donde interpreta a Francisca del Toro, una mujer que hará hasta lo imposible por defender a su familia de vampiros y arcanos.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la actriz confiesa que el terror es su género favorito y dijo sentirse como pez en el agua.

“La verdad es que estamos muy orgullosos de este proyecto que está muy bien realizado y que es diferente, algo que no se ha visto en el cine mexicano, creo que será un parteaguas para el público. Hice otra película de terror que aún no sale y no sé cuándo, esta sería la tercera película de terror que hago, es mi género favorito, siempre me ha gustado mucho, es lo que más veo y me siento como pez en el agua”, expresó Lisette, quien comparte créditos con Daniel Martínez y Paulina Hill, entre otros.

Escena del filme. (Cortesía)

La película narra la historia de Pedro del Toro, un criminal que se dedicó al lavado de dinero para un cártel, pero cuando quiere hacer las cosas bien no puede, pues para salir del cártel tiene que pagar una fuerte suma de dinero, de repente llega a la casa una niña medio misteriosa que resulta ser un vampiro en desarrollo.

“Es una película de horror y de sobrevivencia entre los vampiros y los humanos, una noche de terror para todos. Mi personaje es Francisca del Toro, una mujer fuerte que está dispuesta a hacer lo que sea para proteger a su familia. Hay muchas vueltas de tuerca en la película, hay una mezcla de varios géneros como cine de terror, acción, aventuras, te va a tener al filo de la butaca todo el tiempo, está hecha para pasar un buen momento”.

Invita al público a retomar su vida con los cuidados necesarios

“Es muy importante este momento que estamos viviendo, está padre que nuestra película sea de las que va a tratar de reactivar la industria del cine, por otro lado no es la temporada ideal, pero quiero invitar a la gente a que no tenga miedo y comience a salir, empezar a vivir sin bajar la guardia y con todos los cuidados”, expresó.

Próximamente podremos ver a Lisette en otra película de terror y en un nuevo proyecto en Televisa.