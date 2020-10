Livia Brito podría ir presa; enfrenta proceso en Quintana Roo

Ciudad de México.- Livia Brito podría ir presa después de haber agredido a un paparazzi en Cancún cuando la actriz vacacionaba en un hotel de esta ciudad, durante el verano pasado.

De acuerdo con el político de esa entidad, Juan del Rosal, la cubana podría ir a la cárcel en cualquier momento, tras ser denunciada por el fotógrafo Ernesto Zepeda por dañarle su equipo de fotografía y lesionarlo.

Según una entrevista con el programa Venga la Alegría, el político espera que se haga justicia contra el fotógrafo agredido por la cubana y su pareja en ese momento.

Supuestamente Livia le pidió a Del Rosal que, con sus influencias, le ayudara a borrar las evidencias del maltrato que sufrió el fotógrafo, sin embargo él se negó.

"Por fin la autoridad hizo justicia con los medios de comunicación, se judicializa y pasa del Ministerio Público a un juzgado donde dictaminar el tiempo y forma que lo pueden detener, por no cumplir en tiempo y forma la reparación del daño y va a ir a la cárcel seguramente", dijo el político.

Brito podría tomar otras acciones para evitar la sombra, cómo pedir un amparo, pero el entrevistado ve difícil que ella pueda zafarse.

"Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la novela, que por mi culpa ... yo no tengo absolutamente nada que ver en los medios que manejan ustedes, yo la quise apoyar, no se dejó ayudar..."

A raíz del escándalo, la actriz ha perdido trabajos.

(Con información de Agencia Reforma)