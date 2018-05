Liz Clapés lleva la fiesta a todos los rincones de México

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- El pasado lunes 14 de mayo, la cantante, actriz y conductora Liz Clapés debutó en un nuevo programa de su ahora nueva casa TV Azteca llamado “¡Pásele, yo invito!”, en el que comparte créditos con el simpático Jorge “Coque Muñiz”, y un gran elenco, quienes todas las tardes llegarán a las colonias de la Ciudad de México para divertir a las familias mexicanas, acción que la cantante agradece, así lo comentó en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Me encanta estar en contacto con la gente, hacer los concursos en pleno sol, no sabes las que nos hemos llevado, los juegos y muchas cosas las hacemos en el piso, tacones enterrados en la tierra, solazo, pero la gente tan linda se queda con nosotros a la par con sus sombrillas y todo, no se mueven”, dijo.

“Además de conducir junto con Coque tengo una sección que se llama ‘La Talacha Grupera’, donde pongo a varios gruperos a dar consejos útiles a las amas de casa, apenas estuve con Los Cardenales de Nuevo León diciéndole a la gente como destapar una cañería, la semana pasada Fidel Ruedo y yo nos disfrazamos de talacheros y le hicimos una broma a las fans que no sabían que era él y así, estamos muy divertidos con esta sección”, puntualizó la bella Liz.

Además de los concursos y la fiesta que llevan a las familias mexicanas, reveló que tienen invitados de todos los ámbitos, desde cantantes, actores y grupos musicales, hasta futbolistas y más.

“Ya estuvo con nosotros La Chupitos, Penélope Menchaca, Anette Michelle, Horacio Palencia, Nadia de la Academia, en estos días tendremos a Leonardo Daniel y así habrá personalidades de todos los ámbitos, cantantes, grupos, futbolistas, roqueros, rancheros, poperos, es un programa completo, tenemos concursos y la gente no tiene que ir a buscar show, nosotros vamos con la gente”, dijo la conductora.

“Tenemos un camioncito móvil, la caja del tráiler está hecha en Oaxaca y es un verdadero transformer, se convierte en un súper escenario donde cabe una banda completa y ese escenario lo estamos llevando a todas las delegaciones de la Ciudad de México y luego vamos a arrancarnos a diferentes estados de la República Mexicana”.

“Espero que lleguemos a Cancún, porque yo amo la ciudad, a la gente, yo viví allá muchos años, así que espero que vayamos para allá, tengo amigas y experiencias muy bonitas, extraño sus parques y sus playas”, detalló la también actriz.

La gente gana

“El concepto está muy padre porque además tenemos el palo encebado con 4 mil 500 pesos acumulados, la despensa recompensa, la gente se puede ir ganando dinero, hace algunos días se llevaron una pantalla. Estoy muy contenta con mis productores, estoy feliz de estar en ese programa con Coque, en TV Azteca me han recibido muy bonito y la gente es muy linda. Me sentó estupendo el cambio, estoy agradecida y contenta, el programa es en vivo todos los días y me encanta estar llevándole a la gente diversión y alegría”, detalló Clapés, quien pronto sacará una nueva canción de letra escandalosa.

“Sigo cantando con mi show de banda, de mariachi y de norteño".

“Sigo cantando con mi show de banda, de mariachi y de norteño, estoy por entrar a grabar una nueva canción, es un tema fuerte que se llama ‘Ese hombre del maestro’ Amador Aguilera, la música me la está haciendo Javi en Culiacán, le monto la voz y la regreso a masterización, en cuanto esté lista la estaré presentando en los diferentes canales gruperos, en mi canal y en el programa”.

“Ese hombre al que estás buscando en mi cama se quedó dormido, con las ganas que le puso anoche, te aseguro que quedó rendido, mientras tú te arrullabas solita, yo miraba en el techo estrellitas…”, es un fragmento del nuevo tema.