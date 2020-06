Llamadas falsas al 911 en Quintana Roo cuestan $24 millones 102 mil 400

El estado de Quintana Roo se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con el mayor índice de llamadas improcedentes hechas al 911 por cada 100 mil habitantes, es decir que no fueron emergencias reales, quedando solo por debajo de Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Sonora.

El último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública del primer trimestre del año, arrojó que se realizaron 15 mil 064 solicitudes de ayuda falsas por cada 100 mil personas, número que es 45.1% más alto que el índice nacional de 10 mil 378.

El documento señala que en la entidad fueron 259 mil 597 llamadas las captadas por el 911, que en su mayoría fueron clasificadas como no emergencias, mudas porque nadie contestó o niños bromeando.

Pese a que la entidad se encuentra entre las de mayor índice de solicitudes improcedentes, el Sistema Nacional de Seguridad Pública también señala que hubo una disminución de las bromas de 21.5% en comparación con el 2019.

Amilcar Galaviz Aguilar, director de la Cruz Roja en Cancún, explicó que esta disminución se puede deber a que por la cuarentena los niños y adolescentes permanecen bajo la vigilancia de sus padres, además de que hubo una mayor conciencia sobre la importancia de los servicios de emergencia.

“Ha bajado bastante, no hemos tenido problemas con esto, no sabemos muy bien por qué disminuyeron, quiero creer que es porque los papás se encuentran en casa con los niños y que las personas entienden que ahorita es necesario que nos concentremos en quienes necesitan la ayuda”, dijo y añadió que generalmente la institución recibía alrededor de 30 o 35 llamadas de ese tipo, pero durante el último mes no se registraron.

Cada una de estas llamadas cuesta alrededor de mil 600 pesos a los servicios de emergencia, que no sólo se traduce en gasolina, sino en el sueldo de los dos paramédicos que atienden la unidad, así como el desgaste del vehículo. Lo mismo sucede en el caso de los policías que son asignados para atender las supuestas emergencias.

Top 5 nacional de número de llamadas de emergencia falsas por cada 100 mil habitantes