Evolución: de vulcanizador a llantero (video)

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un oficio derivado de la mecánica es el llantero que inició como vulcanizador, y se llamaba así por el proceso con el que se reparaban los neumáticos, en referencia a su vez a Vulcano, deidad griega del fuego; sin embargo, ahora eso cambió, el trabajo es menor, disminuyendo tiempos y costos.

Un llantero es la persona que repara neumáticos o rines dañados al caer en un bache, pasar sobre clavos, vidrio u objetos con punta, además de comercializar estas mismas piezas para diferentes tipos de vehículos: desde bicicletas hasta llantas de retroexcavadoras.

También te puede interesar: La mecánica sobrevive a la evolución del tiempo

Anteriormente los llanteros eran vulcanizadores y su función era reparar llantas rotas o con gaucho y azufre caliente para colocarlo en la parte dañada, volviéndola más dura y resistente, a ese proceso se le conoce como vulcanización, y de este derivó el nombre del lugar y del oficio.

Los vulcanizadores siguen existiendo, sobre todo en las zonas apartadas, esto no quiere decir que no usen las nuevas herramientas de reparación de llantas, sino que los vulcanizadores consideran que es más duradero el proceso.

El proceso de vulcanizado, dependiendo de la afectación, puede tardar hasta 50 minutos, por el hecho de que el caucho debe de calentarse, posteriormente colocarse el “parche” en la zona averiada, y por último, esperar a que se enfríe, revisan que esté en óptimas condiciones y se monta a la llanta.

La metodología para colocar los parches ahora es más sencilla, los llanteros desmontan la llanta, revisan donde está el orificio, lo marcan, le retiran el rin, limpian la zona donde será colocado el parche, colocan pegamento frío y encima el parche, después de unos minutos lo retiran, proceden a montar la llanta al rin, inflarla y por último colocarla.

A diferencia de la vulcanización, el método actualizado requiere máximo 15 minutos para el cambio de las llantas, en casos particulares como llantas blindadas, o de motos deportivas, el proceso es un poco más tardado.

Ahora la competencia entre llanteras ofrece diferentes servicios adicionales, desde el domiciliado con camionetas adaptadas, aire o nitrógeno para los neumáticos, venta de rines, llantas, accesorios, y promociones o descuentos con talleres y tiendas departamentales específicos.

En Cancún hay alrededor de 450 llanteras, de estas poco más de 150 cuentan con todos los permisos correspondientes ante el Ayuntamiento de Benito Juárez, según la información de la Dirección de Fiscalización.

En el centro de la ciudad están concentrados al menos 200 establecimientos con este tipo de locales.

Oficio de paciencia y ganas de aprender

“Para aprender no se dan clases en aulas, se necesitan dos cosas: paciencia y deseos de muchas ganas, la mayoría de los chavos que están aquí conmigo llegaron sin saber nada, algunos ya tienen más de ocho o 10 años, y aquí siguen, de repente se estresan, pero es el mismo oficio lo que los tiene aquí”, afirmó Deyner Arturo Aburto, encargado de la llantera “Vulcanizadora” en la esquina de la avenida Kabah con Cobá.

Para cubrir la demanda de servicios, la llantera opera 24 horas, por lo que cuentan con tres turnos con dos trabajadores por guardia, atendiendo alrededor de 20 servicios en cada uno, esta cantidad aumenta cuando en la ciudad se registran fuertes lluvias, por los daños que ocasionan a los rines los baches ocultos.

El encargado de la llantera dijo que entre los servicios más complicados que han tenido, destaca la reparación a una llanta blindada, porque los rines son de material especial, tiene seguros por fuera y por dentro, por lo que una reparación de este tipo les ha llevado hasta tres horas. En una situación similar están las motocicletas deportivas, que por la cantidad de seguros en la llanta y el mismo rin, han tomado hasta una hora.

“De repente te llegan personas con llantas que no pueden ser reparadas y que no tienen dinero, entendemos la situaciones, y como en las lluvias de octubre, le regalamos una de las que ya están de salida, para que aguanten a llegar a su casa, eso también lo hacemos, aunque no ganamos en dinero, ganamos un servicio”, agregó Deyner Arturo.

Diferencia entre aire y nitrógeno para las llantas

Una de las evoluciones de las llanteras ha sido el cambio del aire por nitrógeno, servicio que ha ganado terreno a partir de 2008.

Aire

-Hay que hacer revisión periódica de la presión

-Oxida los aros

-Al bajar la presión desgasta las caras interiores de la llanta

-En caso de perforaciones se desinfla rápido

-Al salir a carretera hay que bajar la presión para que con el calor se nivele la presión.

Nitrógeno

-Mantiene por más tiempo la presión correcta de inflado de las llantas (hasta por dos meses)

-Mayor estabilidad ante la variación de temperaturas

-Ahorra combustible

-Alarga la vida útil

-Protege los aros contra la oxidación

-En caso de perforaciones se desinfla lentamente