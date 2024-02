Llega a Mahahual el crucero más grande del mundo: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa dio la bienvenida al crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de la Royal Caribbean, en el muelle Grand Costa Maya, de Mahahual, que atracó esta mañana procedente de Miami, de donde zarpó para su viaje inaugural.

“La llegada del Icon of the Seas es un testimonio de la determinación de Quintana Roo en la recuperación del turismo de cruceros, que se puso a prueba con los desafíos de los últimos años, y que hoy tiene un importante crecimiento y desarrollo” expresó Mara Lezama .

Acompañada de ejecutivos de la Royal Caribbean, Jay Schneider, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Producto; James Boink, Vicepresidente; André Pousada, Vicepresidente Regional, y de Jaime A. López, Director Desarrollo de Producto, la gobernadora Mara Lezama afirmó que la llegada del Icon of the Seas significa un nuevo capítulo para la Grand Costa Maya, y refuerza la dedicación al turismo responsable y un futuro vibrante.

¡Bienvenido a #Mahahual Icon of the Seas! El crucero más grande del mundo ⛴ 🌎 llega con 10 mil visitantes que disfrutarán de nuestro paraíso Costa Maya en #QuintanaRoo . 🌊🏖 @RoyalCaribbean pic.twitter.com/RJh6Zl0rsR

La gobernadora destacó que en 2023 arribaron a Quintana Roo mil 618 cruceros y 462 hicieron escala en Mahahual, donde arribaron más de 2 millones de cruceristas, entre pasajeros y tripulación.

Al cierre de 2023, en todo el estado hubo un crecimiento del 18% en el número de cruceristas con más de 6 millones, comparado con los 5 millones registrado en 2019, año previo a la pandemia.

Asimismo, puntualizó que en enero pasado, en 2024, se estuvo más cerca del récord para un enero, ya que se recibieron 217 cruceros en esta Nueva Era del Turismo, resultado del trabajo conjunto de todas y todos, en torno a un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo que procura que el éxito turístico se refleje en prosperidad compartida para todas y todos los quintanarroenses.

El Icon of the Seas fue inaugurado por el astro del fútbol Lionel Messi, que actualmente juega con el Inter Miami, quien también participó en el nombramiento de este barco de 365 metros de largo, cuenta con 20 cubiertas, 7 piscinas, 6 toboganes y más de 40 restaurantes, bares y salones, el parque acuático más grande en alta mar y la piscina más grande en un crucero.

El Icon of the seas, en #Mahahual. El crucero con el parque de agua más grande del mundo ya está en el #CaribeMexicano. ¡Welcome to Mexico! 🇲🇽 ¡Bienvenid@s tod@s a #QuintanaRoo! @RoyalCaribbean pic.twitter.com/IWPtMydhMr