Llegó la era de la 4T a Quintana Roo

Llegó la hora de la verdad, estamos a tres días del cambio de gobierno del estado, y con ello la asunción total de la 4T con Mara Lezama, primera gobernadora de Quintana Roo.

Y con la llegada de Mara y el anuncio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que el gobernador saliente Carlos Joaquín será embajador en Canadá, se acaba la especulación sobre la continuidad de allegados al actual jefe del ejecutivo.

Dicho de otro modo, todo indica que no habrá cabida para funcionarios que dejaron mucho que desear.

Y es que la gobernadora electa no necesita echar mano de los que salen, por ejemplo en Comunicación Social tiene a una Briget Ortega que se ha caracterizado por su don de gente, atención inmediata y oportuna.

Pero además, los nuevos tiempos demandan rostros amables, personas con los pies en la tierra y no perdona vidas que piensan que los cargos les serán eternos, no, esos tiempos ya pasaron y los votantes les dicen elección tras elección que ya no quieren más de lo mismo tanto en los cargos de elección popular como en los gabinetes.

En resumen, la gobernadora, constitucional a partir del domingo, cuenta con un equipo sólido y que ha dado resultados en el municipio de Benito Juárez, y que ahora seguramente estarán a su lado en la nueva encomiende.

Por otro lado, ya como gobernadora constitucional Mara Lezama le tomará protesta a Ana Paty Peralta como presidenta municipal de Benito Juárez, evento que será el lunes y de los primeros de la jefa del ejecutivo estatal.

La imagen que veremos será muy interesante porque serán tres mujeres al mando, Mara Lezama como líder absoluta, Ana Paty como presidenta municipal, y Lourdes Cardona que entregará como encargada de despacho.

A partir del próximo domingo 25 de septiembre iniciará pues la era de la 4T en Quintana Roo, gobierno que llega con mucha expectativa por parte de los ciudadanos. Hasta la próxima.