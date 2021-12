Lleva foto de su esposo fallecido al estreno de Spider-Man en Cozumel

En un conmovedor homenaje, la cozumeleña Celmy Medina llevó el retrato de su esposo fallecido en el preestreno de la película Spider-Man: No Way Home, en el Cinepolis Chedraui, ayer en la isla de Cozumel.

Las fotografías se han vuelto virales, tras compartirse en las redes sociales, pues en la publicación se rinde homenaje en la memoria de Diego Guadalupe Baas Burgos “Hammer”, quien era un fanático de las películas del Universo cinematográfico Marvel (UCM) y quien falleció este 2021, tras más de un año luchando contra el cáncer.

Fue en el asiento M16, donde colocaron la fotografía de “Hammer”, en el retrato se le mira sonriendo con su apreciada sudadera de The Avengers, además, en el sillón le colocaron rosas blancas.

“Y porque no iba a ser la excepción, ese asiento no iba quedar vacío con una película que tanto esperabas”, publicó Celmy Medina en Facebook.

El preestreno de Spider-Man: No Way Home en Latinoamerica ya no pudo ser presenciado por Diego Guadalupe, un cozumeleño que falleció este año antes de que el mundo conociera la fractura del universo, causando que supervillanos de otras realidades, que han luchado en otro universo contra un Spider-Man en sus respectivas dimensiones, ingresen al universo de Tom Holland (Peter Parker).

Lleva la foto de su esposo fallecido para ver Spider-Man: No Way Home, en Cozumel https://t.co/CaCTWTVWZE — De Peso (@DePeso_) December 16, 2021

“Hammer” denunció abandono de su empresa

Cabe señalar que Hammer, durante el pasado mes de febrero, denunció a través de Facebook, que la empresa de botanas donde trabajaba lo abandonó tras enfermar de cáncer.

“Hoy cumplo ya 5 años en esta empresa, desgraciadamente desde hace 1 año y 6 meses me enfermé de cáncer y ya no estoy activo laborando. Nunca se desvivan por algún trabajo u empresa, a mi desde el día que me enferme ya tenían quien supla mi puesto, quien supla mi ruta, quien supla mis clientes pero para mi familia e hijas no hay quien supla ese puesto jamás. Yo nunca me olvidé de Barcel, ellos sí se olvidaron de mí”, compartió en la red social.

Con información de “De Peso”.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

TE PUEDE INTERESAR:

Cancún, presente en el Smart Films México 2021

Chetumaleños rompen medidas sanitarias por boletos de Spider- Man

Estos son los horarios de estreno de 'Spider-Man: No way Home' en cines de Cancún