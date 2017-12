Invitan a la última ‘desvelada astronómica’ del 2017

Redacción

COZUMEL, Q. Roo.- Con un evento especial, el Planetario Cha´an Ka´an se prepara para decirle adiós al 2017, en donde los asistentes podrán observar la lluvia de meteoros conocidas como las “Gemínidas”. Se trata de la lluvia de meteoros más espectacular del año.

De acuerdo a un comunicado, el jefe del Observatorio del Planetario, el ingeniero Antonio Ríos, afirma que la peculiaridad de este evento y el por qué es considerada la más atractiva, es debido a que “no todas las lluvias de meteoros son iguales, unas poseen más avistamientos de estrellas fugaces que otras.

De todas hay dos que se destacan cada año: las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre. Sin embargo, este año el resplandor de la Luna opacó a las Perseidas, pero no será el caso para las Gemínidas. “La desvelada” como ha sido nombrada por el equipo del Planetario de Cozumel, se ha planeado para el amanecer del día 13 de diciembre a las cuatro de la madrugada, momento en el que los meteoros alcanzarán su máximo brillo y según estimaciones científicas, durante este período se podrán apreciar más de 120 meteoros cada hora.

Para el ingeniero Ríos, esta es una “gran oportunidad para levantar la mirada al cielo y sorprendernos con los secretos que guarda”. Para todos aquellos que deseen asistir, se solicita puntualidad (a pesar de que el último horario para ingresar al observatorio es a las cinco de la madrugada, llegar en punto de las cuatro de la madrugada permitirá al visitante vivir la experiencia desde el principio), portar ropa cómoda y abrigadora, ya que se espera que la temperatura descienda, así también se recomienda el uso de repelente para insectos.

Los meteoros, que son visibles a simple vista por el ser humano, se originan cuando los restos de algún cuerpo celeste, caen en la atmósfera de la Tierra, dejando tras de sí una brillante estela de luz, mientras se incendian con la fricción. Se llaman Gemínidas porque parecen nacer de la constelación de Géminis.

Si las nubes o la lluvia no se interponen, las condiciones serán perfectas para disfrutar de este espectáculo natural, en Cozumel. En primera instancia porque la posición de la Luna, no impedirá la visión. En segundo lugar porque el cielo de Cozumel, no presenta grandes cantidades de contaminación lumínica, como es el caso de las grandes ciudades en el continente. Por ello, la Isla de las Golondrinas se encuentra en el top de los mejores sitios para la observación astronómica.

A pesar de que el fenómeno astronómico es visible desde cualquier punto, con condiciones meteorológicas adecuadas y sin telescopio, la diferencia es que en Planetario de Cozumel, tendremos una verbena astronómica con charlas, compartiremos conocimientos, tomaremos fotos y además, podrás adquirir platillos clásicos de Cassini (cafetería cultural del Planetario) para darle ese toque delicioso a tu “desvelada astronómica”.