La Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé la formación de una zona de Baja Presión en el suroeste del Golfo De México.

Autoridades prevén la formación del fenómeno en esta área, la cual ha incrementado su probabilidad de desarrollo ciclónico al 60% en un lapso de 7 días.

Se informa que continuarán las lluvias de intensas a puntuales torrenciales acompañadas de descargas eléctricas en el sureste mexicano y la Península de Yucatán, previéndose lluvias muy fuertes en Guerrero, así como vientos fuertes con posible formación de trombas marinas en las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El sistema del suroeste del Golfo de México podría convertirse en una depresión tropical a mitad de semana con el 60% de probabilidad, mientras que el suroeste del Atlántico tiene pocas posibilidades de formación a finales de la próxima semana.

Sat pm 6/15: NHC is watching 2 systems for possible development next week. The SW Gulf of Mexico system could become a tropical depression by midweek (60% chance), while the SW Atlantic has a low formation chance later next week. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/xJTRBfdlYA