Es importante mencionar la falta de respeto a la Constitución que se comete al tratar de nombrar a un secretario de Hacienda sin antes ser aprobado por el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, porque de no contar con la aprobación correspondiente esto se convierte en una profanación directa a la Constitución.

Es necesario recordarles que las leyes están para respetarse.

Aunque a muchos no les guste, para que un país progrese siempre será necesario el apoyo de los empresarios

Estamos viendo cómo es que después de haber estado insultando toda su vida a la Iniciativa Privada ahora, este mal hombre, les esta pidiendo “chiche” a los empresarios, para ello se debe tomar en cuenta que para que esto funcione deben tener certidumbre, deben de tener amor por la patria y deben de ser gentes que respeten tanto el Estado de derecho como a las autoridades, además de brindar las garantías y las seguridades que son la base para poder elaborar los planes y estrategias para poder apoyar a un país que está basado en el respeto y en la disciplina, que son los garantes esenciales para que una república brinde certidumbre y confianza.

Los hombres de negocios siempre han sido el granito de arena para forjar el crecimiento de un país y en este caso uno tan importante y maravilloso como lo es México.

México cada vez más sumido en las drogas y por ello el aumento de cárteles

Y en base a los actos cometidos con más frecuencia por parte de la delincuencia organizada, sería más lógico pensar que mejor les pidiera “apoyo” a los narcos, que son una bola de grupos beligerantes y asesinos, quienes no han hecho más que aprovecharse de la enorme cantidad de los adictos a las drogas ya que con el aumento de estos, ha sido el motivo de que existan los cárteles y la ilegalidad de las drogas, que por cierto, siempre han existido.

Entonces qué es lo que motiva y le da oportunidad a los cárteles de formarse y de obtener ese nivel de ganancias, pues es directamente la cantidad de drogadictos que invierten billones de dólares para satisfacer sus vicios, no es aceptable que los gobiernos se asocien con los narcos y luego los narcos piensen que tienen más poder que el gobierno.

De hecho en Estados como Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, continua la delincuencia robando, matando y secuestrando, algo de lo que hasta ahora no hemos visto un balance en la aplicación de la justicia ya que no se sabe cuántos de estos delincuentes, que son seres despreciables, conviven y cuentan con la protección de gobernadores y presidentes municipales.

Es importante recordar como en los sexenios pasados la Marina era la encargada de llevar a cabo su labor de defender y apoyar a los ciudadanos en contra de estos delincuentes.

Será interesante ver, cuando la pesadilla que estamos viviendo acabe, si el sistema judicial y los jueces tendrán los pantalones suficientes y la cultura necesaria para poder juzgar a los ex presidentes, incluyendo al actual, así como a toda la bola de cretinos, incautos y borregos que no han buscado su posición para apoyar al pueblo, más bien buscaron la oportunidad de vivir con el dulce “no hacer nada”.

Para que exista la fórmula que da el éxito a los países se necesita contar con los hombres y las mujeres que han tenido las bases que brinda la madre y el padre, que les hayan dado una educación correcta y que por lo menos cumplan con los diez mandamientos.

Cuba, un país con escasez económica, sin medicamentos y sin libertad de expresión

El 11 de julio, miles de personas salieron a las calles en Cuba para protestar pacíficamente por la economía, la escasez de medicamentos, la respuesta a Covid-19 y las duras restricciones a la libertad de expresión y de reunión.

Amnistía Internacional sigue de cerca la situación y actualizará constantemente con la información más reciente a medida que surja. Se verifican y se comprueban los hechos de cada información que reciben, pero cuando la información proviene de otras organizaciones, se especifica claramente la fuente. Las autoridades cubanas no permiten que las organizaciones independientes de derechos humanos visiten el país, y a los abogados independientes de derechos humanos se les impide trabajar en la isla.

Las autoridades buscan a los “organizadores” e “instigadores” de las protestas: El 14 de julio, representantes de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior dijeron en la televisión estatal que estaban investigando la responsabilidad individual en la organización de las protestas y los “delitos” cometidos durante las mismas.

El 15 de julio, Amnistía Internacional habló con un periodista independiente y un activista en Cuba que habían sufrido la vigilancia física de agentes de policía uniformados en el exterior de sus casas y no pueden salir, esto equivale a un arresto domiciliario y constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Cuba que pusiera en libertad a las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la protesta.

El Comité para la Protección de los Periodistas pidió a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de todos los periodistas detenidos durante las protestas. Dijo que las autoridades “bloquearon intermitentemente a decenas de reporteros para que no abandonaran sus hogares” y pidió al gobierno que permitiera a la prensa cubrir las protestas libremente y que dejara de interrumpir Internet en el país.

14 de julio, potencialmente cientos de personas fueron detenidas: Los abogados de derechos humanos de la ONG Cubalex han elaborado una lista de trabajo de 136 personas -la mayoría activistas y periodistas- que han sido detenidas por las autoridades o cuyo paradero se desconoce tras las protestas del domingo. La ONG Prisoners Defenders dice que ha presentado una lista de 187 nombres a la ONU.

¿Qué ocurrió el domingo?

Las autoridades cubanas han utilizado el derecho penal para encarcelar y silenciar las voces alternativas en el país durante décadas. Junto con los despidos arbitrarios del empleo estatal como táctica para despojar a la gente de sus medios de vida, esto ha creado un profundo clima de miedo en Cuba durante décadas.

La protesta del domingo pareció simbolizar una ruptura de este miedo. Muchas personas cubanas de a pie protestaron por primera vez en años por la situación económica, agravada por la pandemia del Covid-19, la falta de medicamentos y las restricciones a la libertad de expresión.

El gobierno cubano ha atribuido la escasez al prolongado embargo impuesto por Estados Unidos. El embargo obstaculiza o limita la posibilidad de asistencia, como ha dicho Amnistía Internacional durante décadas, y como los expertos de las Naciones Unidas y otros han destacado en el pasado y durante la respuesta de Covid-19 el año pasado. Sin embargo, la existencia del embargo no justifica la respuesta represiva de las autoridades cubanas a las protestas del domingo.

Es verdaderamente risible y causa un sentido de tristeza y de pena ajena darse cuenta que con los lemas de la actual administración de: “el que no tranza no avanza” y la negativa actitud de: “por el momento no hay solución de las autoridades”, han convertido a México en otra Cuba, un lugar donde un pueblo lleva 60 años esclavizado, sin remedio, sin esperanza y sin futuro, en donde sus ciudadanos han visto como todos los días se apartan cada vez más del sueño de poder trabajar, estudiar y convertirse en gentes productivas ya que estás son el motor principal de la familia, para lo que es indispensable contar con la educación y la disciplina necesarias para la creación de la riqueza.

La triste realidad de tomar

decisiones equivocadas

La triste situación es que estamos con un retroceso de 37 años en cuanto a la economía del país ya que ahora son miles los desaparecidos, miles de muertos y miles de casos rezagados de los cuales no hay una información clara al respecto y por lo que ahora la autoridad se ha convertido en el hazme reír del mundo.

Mexicanos busquemos la unión para que con ello y después de esta tormenta podamos pensar que el futuro tiene algo positivo que ofrecer, tanto para las actuales como para las futuras generaciones, iniciando con la recuperación de nuestros principios como mexicanos ya que muchos añoramos volver al pasado donde vimos que las autoridades tenían palabra de honor para cumplir con sus responsabilidades y no eran como otros “charlatanes mañaneros” que tratan de disimular, a través de sus “borregos”, la triste realidad que ha causado el partido de la desesperanza, es importante recordarles que “no se puede tapar el sol con un dedo”. Esto ya no puede ser aceptable, los mexicanos no podemos permitir que sigan sin detener a estos asesinos.

El ataque a la corrupción que tanto han mencionado, no deja claro en la actualidad si solo era para ciertos sectores o personas, ya que hemos visto como la corrupción ha venido creciendo en muchos sectores, pero sí tienen razón, han acabado con la corrupción anterior para poder crear una “magna” corrupción, burlándose así de todos los incautos y cretinos que creyeron que “el chile les iba a saber a chocolate”.

Insabi desconoce qué falta en los hospitales

Este miércoles padres de niños con cáncer se reunieron con autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y conocer los motivos por los que no han sido distribuidos los medicamentos oncológicos; sin embargo, el Insabi no sabe qué falta en los hospitales y ni siquiera tiene conocimiento de dónde se encuentran los fármacos. A través de un video, difundido por la organización Nariz Roja A. C., quedó evidenciado que los representantes del Insabi no tienen idea alguna de qué es lo que falta en los hospitales y mucho menos saben en dónde se encuentran los medicamentos para los pacientes con cáncer.

“¿Cómo no van a saber cuánto compraron? ¿Cuándo van a llegar?”, les increpó una madre de familia. Las autoridades, que estuvieron presentes en la reunión, tuvieron que pedirles a los padres de familia que les indicaran qué insumos médicos se necesitan; así como la cantidad de medicamento que se consume en los hospitales.

Carta dirigida a los 20 mil niños con cáncer. (Odio a este gobierno) Carlos Alazraki

Este gobierno ha minimizado la escasez de medicinas diciendo que solamente hay 2 mil niños enfermos como ustedes cuando la realidad es que son 20 mil

Estimados 20 mil Niños con Cáncer:

El día de ayer grabé mi programa de ¿Por qué? para Atypical Te Ve.

El tema que tomamos -por segunda vez- para este programa, fue el suyo.

Así es amiguitos, actualizarnos de cómo va el manejo de las medicinas para su curación.

Terminé la grabación del programa con un nudo en la garganta.

Para este programa volvimos a invitar a la brillante abogada Andrea Rocha.

Invitamos también a doña Leslie Martínez con su hijito Fernando que desgraciadamente perdió la vista cuando pudo haberlo evitado si lo hubieran tratado a tiempo.

Y también invitamos a doña Claudia Huerta, mamá de Dana.

Niña que –afortunadamente- está a punto de salvarse, pero no gracias a la ayuda del gobierno federal.

El programa completo lo pueden ver por Atypical Te Ve en YouTube o Facebook.

Por el límite de espacio, trataré de darles un resumen de la Vía Dolorosa que ustedes y sus padres están padeciendo día con día:

No hay medicinas para tratarlos desde hace 2 años.

TODAS las instancias médicas del gobierno, les MIENTEN.

El psicópata de López-Gatell, NO HA DEMOSTRADO LA MÁS MÍNIMA SIMPATÍA por ustedes.

Es más, esta basura inmunda se atrevió a declarar que el movimiento de las marchas de protesta de sus papás era un movimiento de los liberales de derecha en el extranjero.

Este gobierno de porquería ha minimizado el problema de la escasez de medicinas diciendo que solamente hay 2 mil niños enfermos como ustedes cuando la realidad es que son 20 mil.

Algunos centros médicos han tratado de sobornar a un pequeño número de padres de familia dándoles las medicinas y que a cambio declaren en los medios de comunicación que no hay desabasto.

Afortunadamente, la ética de estos padres de familia está muy por encima de estas corrupciones y por supuesto se negaron hacerlo.

Otros centros médicos del gobierno, sobre todo en el interior del país, les han reclamado a sus papás por qué no protestaron en el gobierno de Peña Nieto.

Tuvieron 2 respuestas:

“Mi hijo o hija se enfermó en este sexenio”.

Y/O...

“Porque en el gobierno de Peña Nieto SÍ NOS DABAN LAS MEDICINAS”.

Y la MENTIRA MÁS REPETIDA de todas:

“Ya se pidieron y ya están por llegar“. Y que por supuesto, al día de hoy ni han llegado…. ni llegarán…

Amiguitos míos: Esto en esencia fue el resumen del programa.

Por supuesto que se tocó el tema de la marcha de la próxima semana, que es para EXIGIRLE al gobierno federal que respete la Constitución en relación al tema de salud y que simplemente LA CUMPLA.

La marcha del 24 de julio NO ES PARA PEDIR.

ES PARA EXIGIR.

Sin embargo, tengo un presentimiento muy fuerte: Como en sus marchas pasadas, no va a pasar nada. ¿Y saben por qué? PORQUE TENEMOS UN PRESIDENTE MUY CRUEL.

Para él, su Primero los Pobres son los pobres que solamente reditúan votos.

Y como ustedes no votan y son muy poquitos….

¡Qué desgracia!

Es triste ver la realidad que estamos viviendo, en este caso los 20 mil niños que padecen cáncer y quienes están necesitados de los medicamentos correspondientes para salvar su vida, lo más lamentable es ver que muchos están muriendo debido a la falta de atención y cumplimiento de parte de las autoridades encargadas de ello.

“Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen”, reza la conocida frase acuñada en el siglo XVII por el conde italiano José de Maistre, erróneamente atribuida a Maquiavelo, esta frase lo dice todo, por ello que hay que aplaudirles una vez más a todos los “imbéciles” que creyeron las mentiras y promesas de los falsos gobernantes y que por ello votaron por estos “tarados”.



Los Juegos Olímpicos se disputarán

sin público en los estadios

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán sin público. Así lo confirmó la ministra a cargo del evento, Tamayo Marukawa, según indicaron diversas agencias internacionales. Debido a la situación por el coronavirus en la capital de Japón y el resto del país, por lo que se decretó un nuevo estado de emergencia.

La medida entró en vigor el lunes 12 de julio para frenar el aumento de casos de COVID-19 en la capital y se extenderá hasta el 22 de agosto, dos semanas más tarde del final de la cita olímpica.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional se pronunció con los medios: “Hemos demostrado esta responsabilidad desde el día del aplazamiento.

Apoyaremos cualquier medida que sea necesaria para tener unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos seguros para el pueblo japonés y todos los participantes”.

Seiko Hashimoto, la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, fue clara en su postura sobre la situación de tener público: “Se debe tomar una decisión muy difícil con respecto a los espectadores”.

Esta es la primera vez que veremos unas Olimpiadas sin público y eso es debido a la pandemia del Covid, por lo que esta será una nueva experiencia para todos, y es por ello que resulta algo nuevo e interesante todo lo que estamos viviendo con la pandemia.

236 mil 240 muertos

por Covid-19 en México

Este sábado 17 de julio, México llegó a los 236 mil 240 fallecidos por Covid-19; en las últimas 24 horas se registraron 225 muertes por Covid-19, además de 12 mil 631 casos nuevos.

La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados.

Gobierno mexicano pagó $7.2 millones a Cuba por cada médico que apoyó a la CDMX

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación contrató a médicos cubanos para ayudar al personal de salud contra el Covid.

La administración de presidente Andrés Manuel López Obrador poco ha querido transparentar sobre el contrato que se tuvo para que médicos cubanos vinieran a apoyar México.

Se sabe que fueron alrededor de 500 médicos de Cuba los que llegaron a la Ciudad de México, donde se presentaba el epicentro de la pandemia.

De acuerdo con un contrato del gobierno de la Ciudad de México, solo 52 personas estuvieron clasificadas como personal médico. Esto según información revelada por Arturo Herrera, conductor de México Informado.

Datos revelan que por la brigada de 52 médicos cubanos, la administración de Claudia Sheinbaum erogó un total de 375 millones 388 mil 429 pesos, lo que significa que cada médico tuvo un costo de 7.2 millones de pesos.

Cómo es posible que esto no lo haya manejado directamente el sector salud, ya que este debería haber sido el encargado en estos casos.

Aunque se dijo que no subiría, el precio de la gasolina acumula 7 meses al alza

“Llueva, truene o relampaguee no se va a aumentar los precios de los combustibles en términos reales”. Eso afirmó el pasado mes de marzo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al precio de la gasolina. Dijo que estaba en juego su honor y el de su ejecutivo e insistió en que no existen gasolinazos.

Pero la realidad no parece favorecer a sus dichos. Y es que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), reveló la víspera que el pasado mes de junio los precios al consumidor, en el promedio nacional mensual, de las gasolinas Magna y Premium registraron su nivel más alto en la historia: de 20.27 pesos por litro en el caso de la Magna y de 22.13 pesos por litro para la gasolina con más de 87 octanos. Además, con esas cifras, hilaron ya siete meses seguidos de aumentos.

En tanto, el precio del diésel fue de 21.73 pesos por litro en promedio en todo el país, posicionándose como el segundo más alto desde el pasado febrero.

Este 14 de julio, los precios promedio de las gasolinas y el diésel en los expendios de México se ubican en: Gasolina regular precio promedio por litro: 20.284 pesos; Gasolina Premium precio promedio por litro: 22.180 pesos y Diésel precio promedio por litro: 21.728 pesos

El costo de la gasolina puede variar en México, debido a una diversidad de factores como: precios de referencia, impuestos y logística.

El precio de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que éste se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el costo promedio de la gasolina en este caso se modificará respecto al tipo de cambio que se ubique dólar-peso.

Entonces, en términos globales, este repunte es en parte consecuencia de que la demanda de los combustibles empezó a incrementarse, como era de suponerse, a medida que se van aminorando las restricciones impuestas a causa de la pandemia del COVID-19. Las rencillas entre Estados Unidos e Irán, señalan diversos especialistas en el tema.

Lo anterior obedece al incremento en la demanda por el levantamiento de restricciones de movilidad en muchos países. De igual manera a los acuerdos de la propia Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los no afiliados, para subir los precios del recurso.

En México, específicamente, esta alza toma especial relevancia tomando en cuenta una serie de decisiones tomadas desde el gobierno federal en temas relacionados con el petróleo y su resultado vuelto combustible.

Por un lado, en el país se paga un impuesto por la gasolina que se consume, es decir, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal y que se determina por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con el tipo de cambio, precios de referencia internacionales del petróleo y costos logísticos. Desde el 1 de enero de 2020 subió el IEPS, lo que derivó en un ajuste de los precios de la gasolina. En la Regular y Premium se registró un incremento del 3.33%, según el Diario Oficial de la Federación. Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística (transporte y almacenaje), es decir, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, también se incrementarán los precios.

Otros factores que influyen en los costos del combustible se dan por la locación geográfica.

Por otro lado está la reciente compra por parte de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, anunciada oficialmente a finales del pasado mes de mayo, a la angloholandesa Royal Dutch Shell del 50% de su participación en la refinería Deer Park, ubicada en Houston, por 600 millones de dólares. Con la operación, Pemex se convierte en la dueña del 100% de la refinería que procesa 340,000 barriles por día. Y es que uno de los grandes problemas que representa alcanzar la soberanía energética, que tanto ansía el mandatario mexicano, es la operación de refinación a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues además de no contar con la infraestructura necesaria para refinar el crudo que se necesita para satisfacer la demanda de combustibles, la operativa en este proceso representa grandes pérdidas para la paraestatal. Una evaluación interna de la empresa productiva para el Estado definió que no posee de experiencia para el proceso de refinación, esencial para alcanzar la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Por ese motivo, se dio la compra de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, que supuestamente resulta una adquisición estratégica para Pemex.

AMLO minimiza la exposición de niños ante el Covid

Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por subestimar la pandemia de la Covid-19 en México. Cuando comenzaron a confirmarse casos en México, López Obrador pidió a los ciudadanos seguir saliendo a las calles, a restaurantes y fondas. Ahora subestima la pandemia en su tercera ola y expone a los niños. “No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase (de contagios por coronavirus) yo les voy a decir cuándo no salgan”, señaló en mayo de 2020 durante la primera fase de la pandemia.

Este miércoles 14 de julio, en su conferencia mañanera, anunció que el regreso a clases presenciales en agosto continúa a pesar de que México justamente está atravesando el inicio de la tercera ola de la pandemia. “Vamos a reiniciar las clases en definitiva, no hay nada que lo impida, hay un pequeño rebrote afortunadamente de contagios. Pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir”.

Estamos incrédulos ante la estúpida posición del actual gobierno de querer que el regreso a clases presenciales se lleve a cabo, esta será una decisión de los padres ya que no tienen ninguna obligación o imposición para ello, ya que este no es un país comunista para que obligue a sus hijos ir a la escuela ya que por el momento esto no representa un lugar seguro.

