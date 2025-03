Lo que necesita un país para vislumbrar un buen futuro, es contar con funcionarios preparados y honestos

Por el momento estamos en la época de la falacia y la desinformación, ello debido a que no existe la verdad, ni la educación, ya que la base de la vida es la comunicación sincera, honesta y real, porque al igual que en otras épocas del planeta, lo único que ha florecido en muchas zonas podridas, es la mentira, la desubicación racional y los millones de incautos imbéciles, que no hacen más que decir “por el momento no hay solución” y por ello viven en un status quo.

La situación económica, política, social y cultural es inexistente, lo único que ha prevalecido es la mentira y la burla, que han creado los asnos, ya que lo único que piensan es que son seres humanos “preparados”, pero no para trabajar y actuar en positivo, sino más bien para destruir la credibilidad en el planeta.

Son gentes que están en un viaje de ego interminable, seres que han motivado el cáncer de la ambición y de la acción que destruye los hechos reales, está es una situación en donde cada vez más están enterrando a los países en un hoyo, sin futuro a la congruencia total, todo esto causado por sus estúpidas mentes.

Todo lo que es mentira con el tiempo se descubrirá y las épocas maquiavélicas en las que estamos viviendo, pronto tendrán un fin y los que soportan y apoyan estas falsas teorías, acabaran lamentándose por su mega incapacidad de pensar en el futuro a 10, 20 o 30 años.

La pregunta ahora es, ¿en dónde piensan que van a estar en 20 años, esta bola de irracionales seres?

Un aplauso y una felicitación a estos negativos seres, porque lo único que han logrado es destruir y poner en tela de juicio todo lo que era el equilibrio del sentido común y el respeto a los derechos de los demás, son una generación, que para los seres congruentes y educados, solo causa una máxima tristeza.

Es momento de considerar todas las acciones que están haciendo mal estos señores, estas bestias, que están en el poder, para que en determinado momento se lleven a cabo las auditorías correspondientes, para que en un futuro cercano podamos burlarnos de sus negativas actuaciones, señalarlos como traidores, y porque no, fusilarlos, por deshonrar los juramentos que hicieron a la Constitución y a la patria.

Deben hacerse auditorías cada semestre, a toda esta bola de hipócritas rateros, y esas deben ser publicadas en los diarios oficiales, tanto por regiones, como por estados, y hasta que esto no se haga pues no hay ninguna claridad en sus versiones, ni en sus funciones.

Que recuerden, “arrieros somos, y en el camino andamos”.

Telegrama dirigido a los no cuatro teístas (No tienen ma…) Carlos Alazraki

Estimados no cuatro teístas, sabían que estamos gobernados por puros delincuentes, y si no me creen, ahí les van algunos ejemplos, no todos.

Rocío Nahle, la rata del sexenio anterior que se robó de Dos Bocas más lana que Alí Babá y los 1,500 ladrones, terminó como gobernadora en Veracruz, en lugar de terminar en la cárcel.

Mario Delgado, uno de los virreyes del huachicol, terminó como secretario de Educación.

Andrés Manuel Junior, terminó también más rico que Alí Babá y los 730,000 ladrones, ahora secretario de Organización de Morena y primer precandidato a la presidencia en el 2030.

Rubén Rocha, conocido narcotraficante, en lugar de cárcel, gobernador de su Sinaloa.

Américo Villarreal Junior, también.

Ignacio Ovalle, ex titular de Segalmex que se robó más de 35,000 millones, en lugar de cárcel, de vacaciones alrededor del mundo.

Yazmín Esquivel, Ministra de la Suprema Corte de Justicia que plagió su tesis y su tesis de doctorado, en lugar de renunciar por dignidad, ahora grilla para lograr la presidencia de esa institución.

Hugo López Gatell, asesinó mínimo a 300,000 ciudadanos el sexenio anterior, en lugar de cárcel, sigue ejerciendo su profesión.

Y por último, Andrés Manuel López Obrador, culpable de 250,000 muertes y 200,000 desaparecidos, propició la corrupción de su gabinete, de sus amigos y su familia, protector de los narcos, destructor del crecimiento de México y unos 20 cargos más que le tengo, y en lugar de estar en la cárcel, feliz de la vida en Palenque, cuidado por 400 soldados de la Guardia Nacional, viviendo a un lado de un hospital nuevo que él mandó construir, con un ingreso aproximado de más de 500,000 pesos al mes y feliz de la vida dando órdenes.

Y por falta de espacio me faltan los Monreal, Adán Augusto, Fernández Noroña, la senadora Andrea Chávez, de Chihuahua, Yunes, Guadalupe Taddei, el ex ministro asqueroso Zaldívar y unos 997 morenistas más.

Amigos, estos son las mier… de morenistas que nos gobiernan ¿y están sentados?, que por supuesto nunca serán juzgados.

La ministra de la plebe o la plebe de la ministra

Las influencias de Aristóteles, Platón, Cicerón, Maquiavelo y varios más dejaron profunda huella en la manera de pensar del primer barón de Verulamium, el cual de manera tajante expresó: “os jueces deben de recordar que su misión es jus dicere y no jus dare”.

Sería de desear que en nuestro México sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueran unos verdaderos cultores del derecho, de la justicia. La colosal importancia de su tarea jurídica y social deriva puntualmente de la trascendencia del orden legal; deben de vigilar su respeto.

Nuestra patria requiere que los juristas encargados de la impartición de justicia sean unos verdaderos garantes de la sociedad, en cuanto, que deben de procurar que en la referida justicia imperen sus conocimientos relacionados con el derecho.

La impartición de justicia por sí sola, debe justificar la conducta de sus funcionarios que tiene que ser manifiesta en sus diversos quehaceres, vinculados todos ellos a aquella noble misión de impartir justicia con sabiduría jurídica, moral y cívica; emblemas distintivos que concurren a la integración de una amplia cultura relacionada con la ciencia del Derecho como expresión destacada y esencial de su saber, que no puede plegarse sin el conocimiento de las leyes como instrumento trascendental e imprescindible.

A éste respecto la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., asevera que los funcionarios que imparten justicia deben de conocer el Derecho y contar con amplia experiencia, la cual es imprescindible para captarlo, entenderlo y aplicarlo.

Para cumplir el insigne y excelso cometido jurídico no basta con auto proclamarse como “La ministra del pueblo de México”, ni pretender convertirse en la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para patrocinar los intereses de impartir justicia sin cultura jurídica. Esa sola actitud entraña la merma o el menoscabo de la dignidad de la justicia.

Es evidente que el próximo o próxima presidente de nuestro máximo recinto de justicia debe de contar con un hondo sentimiento de ella. Como cultora o cultor del Derecho debe de impartir una justicia abocándose únicamente a las cuestiones de estricto derecho, para con ello dar respetabilidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La personalidad del cargo de presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser carente de lo que le sobra a Lenia Batres: aparentar valía para cubrir su ignorancia e insignificación.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortiz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

¡Sabadazo viral! ¡Adán Augusto molesto con Andrea Chávez! ¡Ya se filtró el nombre del patrocinador! (Brolet)

Quién patrocina a Andrea Chávez, la senadora de las caravanas millonarias y los contratos de Adán Augusto.

La senadora morenista Andrea Chávez ha puesto en marcha una operación política millonaria en Chihuahua, disfrazada de caravanas de salud.

Aunque la atención médica gratuita, siempre será una necesidad urgente en zonas marginadas, el problema no está en el servicio, sino en su opacidad, su utilización política descarada y sobre todo en su financiamiento, cada unidad médica móvil que promueve la imagen de Chávez, cuesta cerca de 10 millones de pesos al mes ¿quién las paga?, según la senadora, el sector empresarial, ¿dónde están los registros?, no hay, ¿quiénes son esos empresarios?, uno muy conocido, Fernando Padilla Farfán, amigo y contratista consentido de Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena.

El costo acumulado de esta campaña de salud disfrazada, supera los 200 millones de pesos, una cifra escandalosa si consideramos que la senadora no ha reportado ni un solo peso de estos recursos ante las instancias correspondientes, no existe transparencia sobre los contratos, donativos o convenios, que justifiquen el despliegue logístico, médico, operativo y propagandístico de las caravanas.

¿Se puede hablar de beneficencia, cuando detrás hay favores políticos, patrocinios cruzados y promoción anticipada de una figura que busca la gubernatura de Chihuahua en 2027?, esta es la gran ironía, mientras el Gobierno Federal destruye el sistema de salud pública, cancelando el seguro popular, colapsando el Insabi y dejando hospitales sin medicamentos, la senadora de la autodenominada Cuarta Transformación, reparte consultas desde camiones rotulados con su rostro y nombre, pagados por el mismo tipo de empresarios que ella, en 2019, juró combatir.

Porque recordemos, Andrea Chávez presumía en redes, su orgullo de tener un presidente que no se debía a los grandes capitales, ni a campañas millonarias, hoy es ella quien hace campaña anticipada con recursos millonarios, sin declarar, burlando a las leyes electorales y abusando del abandono institucional que su partido ayudó a consolidar.

No se puede entender la rápida y costosa proyección de Andrea Chávez, sin mencionar a su padrino político, Adán Augusto López, el mismo que como Secretario de Gobernación volaba en aviones de la Sedena, sin dejar rastro oficial, el mismo que ya fue exhibido por su cercanía con empresarios, que hoy están detrás de los millonarios servicios de la senadora, es el mismo Adán que quiere colocarla como candidata inevitable en Chihuahua, para 2027, pese al desgaste, las denuncias, los señalamientos por peculado y uso indebido de recursos y las investigaciones periodísticas que ya apuntan a una red de tráfico de influencias.

El respaldo de Adán Augusto no es gratuito, es estratégico, Chávez es joven, mediática y popular en redes sociales, pero también obediente, su ascenso político ha estado marcado por escándalos, como el uso de unidades médicas con fines de promoción personal, ambulancias donadas con su imagen, espectaculares por toda Ciudad Juárez y un aparato de seguridad y transporte que incluye camionetas Suburban blindadas, todo eso sin transparentar un solo peso, y las autoridades electorales brillan por su ausencia.

El Senado la protege, su partido la impulsa, la ley, como siempre, se convierte en letra muerta cuando se trata de los suyos, incluso se han documentado viajes en aeronaves de la Guardia Nacional, con registros fantasma, como el caso del vuelo a Ciudad Juárez, para su informe legislativo, al que también asistió Adán Augusto López.

Ni la Sedena, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Gobernación, han querido confirmar cómo viajaron, las bitácoras se perdieron, no hay listas de pasajeros y los aviones aparecen y desaparecen como si estuviéramos viendo una serie de Netflix, todo esto muestra un patrón, opacidad, impunidad y complicidad institucional, para proteger a una figura, que hoy por hoy, representa a la nueva cara del cinismo morenista.

Ante las investigaciones periodísticas que revelaron esta red de opacidad, Andrea Chávez decidió no aclarar los hechos, ni presentar pruebas, ni transparentar contratos, prefirió pararse en la tribuna del Senado y atacar al periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló el caso a través de Latinus, no debatió cifras, no respondió a las acusaciones, solo atacó, como si el problema fuera el mensajero y no el millonario gasto ilegal de una senadora que presume austeridad, mientras hace campaña con recursos que nadie puede rastrear.

Este guión ya lo conocemos, cuando un periodista exhibe a un político de Morena, la respuesta no es la rendición de cuentas, sino la victimización, pero no es persecución política exigirle a un servidor público que rinda cuentas, es lo mínimo, lo que pasa es que en Morena la autocrítica no existe, la rendición de cuentas es debilidad y el periodismo incómodo es enemigo, no importa si hay pruebas, facturas, contratos públicos, fotografías o testimonios, el problema es que alguien se atrevió a evidenciar al poder y así Chávez decidió usar el Senado como plataforma para victimizarse, diciendo que solo busca llevar médicos a los pobres, mientras ignora el hecho de que esa atención, se paga con recursos que no puede justificar y aún peor, se da el lujo de usar la tribuna para desacreditar al periodismo, sin entender o sin importar, que su ataque es un mensaje peligroso, en un país donde los periodistas son asesinados por hacer su trabajo, si eso no es cinismo, ¿entonces qué lo es?

Andrea Chávez, construyó su imagen pública como una joven crítica, combativa y orgullosa de formar parte de un movimiento que decía luchar contra la corrupción del pasado, pero hoy parece haber adoptado con gusto, las mismas prácticas de ese pasado que tanto decía repudiar, usa dinero que no puede justificar, promueve su imagen antes del tiempo legal, viaja con políticos cuestionados, se arropa con empresarios beneficiados por contratos públicos, y cuando la prensa la exhibe, en lugar de dar explicaciones, insulta.

Esta transformación personal no es aislada, es un reflejo de lo que ha pasado en Morena en los últimos años, el partido que prometía no robar, no mentir y no traicionar, ha normalizado el derroche, la propaganda disfrazada de política social y el uso electoral de la pobreza.

La senadora Andrea Chávez, representa esa degeneración, en su discurso, sigue hablando de justicia social, en la práctica reparte despensas, camiones médicos y ambulancias con su nombre impreso, como si los programas sociales fueran propiedad privada y no un derecho de la ciudadanía, todo esto ocurre mientras en México faltan medicamentos en hospitales, se despiden médicos por falta de presupuesto y las clínicas públicas sobreviven con lo mínimo.

¿Cómo es posible que las caravanas médicas de una senadora tengan más equipo, más medicinas y más personal, que un hospital del IMSS?, ¿es eso transformar el país? o ¡lucrar con las carencias?, ¿es moral financiar la imagen personal de una política con fondos que deberían salvar vidas? y ¿dónde queda la congruencia?

“¡Es cheque falso!” ¡Lilly Téllez demanda a Noroña, por su viaje a París! “¡Es cobarde y ratero!”

Pues resulta que el cobarde de Noroña me ha negado, por segunda vez, la palabra aquí en el Senado, ante la petición que hice formal para que rinda cuentas de cómo está usando el dinero público, el dinero de nuestros impuestos en sus lujosos viajes.

Esto es lo que yo pedí, que tiene que aclarar Noroña, lo tiene que aclarar a todos los mexicanos, aquí hay un acuse de recibo que significa que la mesa directiva ya lo recibió y ahorita yo estaba pidiendo la palabra, como en la sesión pasada y como cada vez que la pido, desde que surgió el escándalo de los excesivos gastos de Noroña para ir a Francia, y además que no quiere rendir cuentas ¿qué mantiene en secreto?, eh, lo que gastó del dinero de los mexicanos, pues obviamente, me niega la palabra, y es muy importante que sepan, incluso los seguidores del senador Noroña, que Noroña no tiene derecho a usar los impuestos de los mexicanos en lujos y menos tiene derecho a no informar, a negarse a informar, cuánto dinero gastó y en qué lo gastó, Noroña salió ayer, o antier, con un cheque ridículo diciendo que con eso basta, como explicación, pero no es de ninguna forma una explicación.

Les voy a comentar todas las explicaciones que le debe Noroña a los mexicanos por hacer uso de su dinero, tiene que explicarnos el monto total que le asignó el Senado de la República, desglosado por rubros, ¿Cuánto costaron los boletos de avión?, ¿la clase de vuelo?, ¿la aerolínea utilizada? y la justificación de ¿por qué eligió esa aerolínea?

¿Tiene que informar sobre el hospedaje?, ¿el nombre del hotel?, ¿el costo de cada noche de hotel?, ¿el total de noches que estuvo hospedado?, con el dinero de los mexicanos, y justificar ¿por qué eligió ese o esos hoteles?

También sobre los viáticos que le dieron a Noroña, tiene que explicar, tiene que rendir cuentas sobre ¿cuánto dinero diario le dieron?, del dinero de los mexicanos para ese viaje y tiene que desglosar los gastos por alimentación, ¿cuánto costó cada comida?, ¿qué hizo?, ¿qué tuvo el senador Noroña? y ¿cuánto costó el transporte local que utilizó?, también tiene que informar ¿el número y nombres de las personas que lo acompañaron en ese viaje?

Tiene que informar y justificar ¿qué cargos tienen esas personas que hicieron uso del dinero público?, ¿cuánto gastó cada integrante de su comitiva?, vuelos, hospedaje y viáticos.

También tiene que informar el transporte terrestre, renta de vehículos, taxis y combustible, los servicios adicionales, traductores, conferencias y materiales, los eventos sociales y reuniones paralelas, que hayan implicado un gasto del dinero de los mexicanos.

Los gastos también erogados por alguna persona sin relación laboral en el Senado y además todo esto que acabo de comentarles que tiene que rendir cuentas Noroña, estoy exigiendo copia de las facturas, copia de los recibos y las órdenes de pago que acrediten los gastos que hizo Noroña, no nada más que informe, sino que tiene que demostrar en qué, cómo, cuándo y dónde, fue a gastar el dinero de los mexicanos, no podemos permitir los mexicanos, que un tipo como Noroña, vaya a despilfarrar el dinero de los mexicanos en un viaje de lujo, y además, que se escude hipócritamente en que lo hace por trabajo, cuando claramente fue un viaje que no tuvo ningún sentido, que no tuvo ningún provecho para México, fue un viaje para que él se paseara en Francia a todo lujo con los impuestos de los mexicanos.

Los mexicanos no trabajan para pagar impuestos, para que Noroña se ande paseando por el mundo y además en primeras clases, a todo lujo, en todo lo que hace y además venga aquí a México, al Senado, a burlarse de los mexicanos diciéndoles que él no tiene por qué informar y diciéndoles que le fue muy bien en su viaje.

Hay algo que notar y yo les pido a todos que pongan atención, Noroña declaró, que si él dijera cuánto gastó, que se iba a hacer un escándalo, ah caray, ¿cuánto fue Noroña?, medio millón de pesos, un millón de pesos, un millón y medio de pesos, dos millones de pesos, de los mexicanos, ¿cuánto gastaste Noroña?, del dinero ajeno, en tus privilegios, en tus lujos, en las exquisitas comidas, en el vuelo en primera clase, todo eso que no puedes conseguir trabajando decentemente y que lo consigues por el cargo que tienes como senador, y lo tengo que decir aquí afuera del pleno, porque obviamente Noroña, cobardemente no me permite hacerlo en la Tribuna, ¿por qué?, porque él sabe que está cometiendo un abuso y anda buscando cómo sacarle la vuelta a la rendición de cuentas.

No hay medicinas en México, no hay citas en hospitales, hasta las banquetas, la infraestructura, las carreteras, las escuelas, hace falta dinero para todo, menos, para que Noroña se de vida de rey, de jeque, con el dinero de los mexicanos, haciendo turismo por el mundo en reuniones de las que en México no obtiene absolutamente nada.

Esto es un escándalo y le exijo a Noroña, que dé la cara, que muestre cuánto dinero se llevó de los mexicanos y que compruebe, y además le exijo que no vuelva a hacerlo, ahorita está muy dolido porque va a participar en otra cuestión internacional a la que lo invitaron y va a participar vía remota, porque claro, trae la cola entre las patas, y además le exijo a presidencia que deje de justificar los lujos de Noroña en primera clase, que porque Noroña tiene, eh, las piernas más largas, o ,tiene más estatura que ella, usted debería estar condenando el uso de privilegios y de dinero público para viajes de lujo de Noroña, en lugar de justificar a Noroña que porque es más alto, los mexicanos no tienen por qué estar pagando los lujos, extravagancias y los ánimos y el hambre que tiene Noroña de ser tratado como un rey y de viajar a expensas del pueblo mexicano que con tanto trabajo está pagando impuestos.

¡Ya basta Noroña!, y lo reto desde aquí, a que me dé la palabra, que deje esa cobardía y que conteste todo el cuestionario que le envié, que diga cuánto dinero, que según él dice es un escándalo, cuánto dinero de los mexicanos usó para viajar como rey, para comer como rey, en un viaje ridículo que no tenía por qué hacer y con más razón, reto a Noroña a que se lo diga los mexicanos de frente, que deje de engañar con su chequecito de treinta y tantos mil pesos, eso no es rendición de cuentas, lo reto a que deje de esconderse como una rata, aquí, y como una rata, allá en su oficina, para no rendir cuentas del dinero que está usando.

Por lo pronto ya tenemos una respuesta a lo que yo les preguntaba en diciembre, dónde está el dinero de los mexicanos, pues una parte está en los viajes de rey de Noroña.

Muchas gracias.

¡De última hora! ¡Reactivan demanda contra Obrador! (Brolet)

Demanda millonaria a Mexicana de Aviación.

El juicio que en Estados Unidos desnuda el fracaso de AMLO, la noticia pasó relativamente desapercibida en medio de la tormenta política y social que vive el país, pero es de esas que deberían cimbrar a cualquier ciudadano que aún cree en la narrativa del gobierno actual.

En Estados Unidos se reactivó una demanda millonaria contra Mexicana de Aviación, la nueva versión militarizada y estatizada de la aerolínea, por un presunto incumplimiento de contrato con la empresa SAT Aero Holdings, el monto 9.9 millones de dólares, aunque la cifra inicial ascendía a 838 millones ¿y por qué importa tanto esta demanda?, porque no solo es una más de las muchas señales de que esta nueva Mexicana fue un capricho presidencial sin pies ni cabeza, importa porque pone en evidencia lo que muchos ya habían advertido desde el principio, que esta aerolínea del pueblo, era en realidad un proyecto improvisado, mal ejecutado, carente de estrategia y sobre todo, insostenible.

La demanda fue presentada en un Tribunal Federal de Nueva York, SAT Aero Holdings, una firma tejana compuesta por antiguos ejecutivos de aerolíneas mexicanas, acusa a Mexicana de incumplir un contrato que implicaba el suministro de una decena de aeronaves y sus respectivas tripulaciones.

El gobierno mexicano, a través de la paraestatal administrada por la Sedena, se comprometió a integrar estas aeronaves a la flota de la nueva Mexicana en 2023, pero eso nunca sucedió, para colmo, la empresa denunció amenazas por parte de militares mexicanos, quienes presionaron para modificar las fechas de entrega, es decir, no solo hay incumplimiento, también presunta intimidación.

Durante meses el gobierno mexicano evitó responder a las notificaciones legales, pero la justicia en Estados Unidos no funciona como aquí, el caso se reactivó y el proceso legal avanza.

La aerolínea que López Obrador prometió como una alternativa popular manejada por los militares y supuestamente capaz de competir con las Low Cost, como Volaris y Viva Aerobús, no solo no despegó, está en caída libre, en menos de un año canceló ocho de sus 14 rutas, operando desde el ineficiente AIFA, Mexicana no logró atraer a los usuarios, ni garantizar una ocupación mínima para que sus vuelos fueran rentables.

Hoy apenas sobrevive con dos aeronaves, para cubrir nueve destinos, eso por supuesto con subsidios estatales que pagamos todos, y como ya es costumbre, el gobierno intentó culpar a todos, menos a sí mismo, que si la oposición, que si los medios, que si el neoliberalismo, lo de siempre, pero lo cierto es que la improvisación y la arrogancia están cobrando factura.

Mexicana de Aviación representa todo lo que está mal, con la forma en que este gobierno toma decisiones, sin estudios de factibilidad, sin lógica comercial, sin escuchar a expertos, sin planeación, solo impulsada por el capricho de revivir una marca emblemática, que sí, fue importante en su momento, pero que llevaba más de una década en el olvido.

Lo más irónico es que el mismo gobierno pagó más de 800 millones de pesos, solo por recuperar la marca y el logotipo, de esa cantidad, solo ha pagado la mitad, es decir, ni siquiera han terminado de liquidar lo que le deben a los exempleados de la vieja Mexicana, el problema es que revivir una aerolínea, no es un acto de nostalgia, es un negocio complejo que requiere estrategia, experiencia, recursos y visión, y nada de eso tuvo esta nueva Mexicana.

Mexicana se suma a la larga lista de proyectos fallidos de la autollamada Cuarta Transformación, igual que el AIFA que ha sido un elefante blanco con operaciones mínimas y escasa conectividad, igual que Dos Bocas, una refinería que sigue sin refinar un solo litro de gasolina, igual que el Tren Maya, que acumula sobre costos, retrasos y denuncias ambientales.

En todos estos proyectos hay una constante, el desprecio por la técnica, por la evidencia, por el profesionalismo, todo se decide con base en la voluntad presidencial, en los discursos de las mañaneras, en la obsesión por dejar un legado, sin importar el costo económico, ambiental o social.

Y ese efecto dominó ya está aquí, Mexicana no solo amenaza con convertirse en un barril sin fondo de dinero público, también pone en riesgo a proveedores, a empleados, a usuarios y ahora, incluso, al estado mexicano que enfrenta una demanda internacional.

Mientras aerolíneas estatales como Turkish Airlines Emirates o Air China, operan con éxito gracias a estructuras sólidas, flotas modernas y una visión empresarial clara, la Mexicana, de la Cuarta Transformación, parece más bien una empresa ficticia, un cascarón inflado con propaganda, manejado por militares sin experiencia en el sector, sostenido con dinero público y ahora envuelto en un litigio internacional, no hay estrategia de rutas, no hay rentabilidad, no hay ocupación, ni hay flota suficiente, solo hay propaganda, solo hay un discurso hueco de soberanía, rescate y servicio al pueblo.

Y ahora, para colmo, hay una demanda que exhibe, ante los ojos del mundo, la irresponsabilidad con la que se maneja el dinero de los mexicanos.

La pregunta que queda es sencilla, ¿cuánto más, vamos a seguir pagando los caprichos de un solo hombre?, ¿cuántos miles de millones más, se van a tirar al basurero de los proyectos fallidos?, ¿cuántas demandas más, vamos a enfrentar por la ineptitud de quienes creen que gobernar es imponer voluntades?, Mexicana es solo el síntoma de una enfermedad más profunda, la idea de que el poder lo puede todo, que no importa si no hay estudios, si no hay experiencia, si no hay legalidad, basta con tener el control de las instituciones y repetir mentiras todos los días, para que los problemas desaparezcan, pero la realidad no se puede tapar con propaganda y tarde o temprano las consecuencias llegan en forma de demandas, de cancelaciones, de rutas vacías, de aviones arrumbados, de gastos inútiles y de una ciudadanía cada vez más harta de ver cómo sus impuestos financian el fracaso.

El juicio en Nueva York, es solo el inicio del colapso, Mexicana de Aviación se suma a la larga lista de obras faraónicas que prometieron modernidad, justicia y soberanía, y han terminado siendo monumentos al derroche, al autoritarismo y a la incompetencia, como Dos Bocas, que no refina, el Tren Maya, que devasta selvas sin funcionar, o el AIFA, que sigue vacío.

Mexicana también pasará a la historia, pero no por volar alto, sino por hundirse con estruendo, la gran tragedia es que, mientras estas aventuras personales cuestan millones, el país sigue arrastrando crisis reales, hospitales sin medicinas, desaparecidos sin justicia, víctimas sin apoyo y millones de mexicanos sin oportunidades, y todo, mientras el gobierno se dedica a perseguir enemigos imaginarios y construir castillos de humo, porque en la Cuarta Transformación la única constante ha sido esa, prometer el cielo y entregar escombros.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]